Giá tập thể cũ Hà Nội lên 95 triệu/m²: Rẻ hơn chung cư nhưng tiềm ẩn rủi ro
GĐXH - Trong bối cảnh giá chung cư Hà Nội tăng phi mã, những căn hộ tập thể cũ với tuổi đời hàng chục năm bất ngờ “lên đời”, thiết lập mặt bằng giá mới cao ngất ngưởng. Dù xuống cấp và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, loại hình này vẫn trở thành lựa chọn bất đắc dĩ của không ít người mua ở thực.
Tập thể cũ "ăn theo" sóng tăng giá chung cư
Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy, giá nhà tập thể tại nhiều khu vực nội đô Hà Nội đang tăng 20–25% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại khu tập thể Kim Liên, hiện nay những căn diện tích nhỏ chào bán phổ biến 60–75 triệu đồng/m². Căn rộng trên 120m² có giá 50–60 triệu đồng/m².
Các khu tập thể như Thành Công, Giảng Võ, mức giá tập thể cũng đã chạm ngưỡng từ 55–70 triệu đồng/m²; riêng căn tầng 1 thuận lợi kinh doanh, mức rao bán lên tới 80–95 triệu đồng/m².
Các khu tập thể Võ Thị Sáu, Cảm Hội, Thanh Nhàn hiện nay cũng đã ghi nhận mức giá 58–70 triệu đồng/m²; khu Bách Khoa "mềm" hơn, 45–50 triệu đồng/m².
Tập thể Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam thuộc phường Thanh Xuân hiện nay giá cũng đã dao động 45–60 triệu đồng/m². Cá biệt, căn 20m² có giá tới 70–80 triệu đồng/m².
Như vậy, với diện tích 70m², giá bán một căn hộ tập thể tại Hà Nội hiện dao động 3,5–5 tỷ đồng. Trong khi đó chỉ khoảng 2 năm đổ về trước, giá nhà tập thể cũng chỉ dao động từ khoảng 1,5-2 tỷ đồng/căn.
Người mua chấp nhận "xuống tiền" vì không còn lựa chọn
Theo các môi giới, lượng giao dịch nhà tập thể từ đầu năm 2025 có tăng nhưng chủ yếu nhỏ giọt. Người mua tìm đến tập thể cũ bởi giá chung cư thương mại đã vượt ngoài khả năng chi trả.
Anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản nội đô Hà Nội cho biết "Nhà tập thể cũ không phải sản phẩm được ưa chuộng, nhưng nhiều khách buộc phải chọn vì không còn lựa chọn nào khác. Một số căn nhỏ 20–30m² có giá 1,5–2 tỷ đồng, phù hợp với nhóm thu nhập thấp và vị trí lại ngay trung tâm, nên vẫn có giao dịch." Đặc biệt hiện nay, nhiều người mua tập thể cũ còn hy vọng, những căn tập thể này sớm được quy hoạch, khi đó những hộ dân tại các khu tập thể cũ sẽ được phân hoặc được ưu đãi mua lại nhà tại các dự án mới với giá rẻ hơn, khi đó giá trị những căn nhà họ đang sở hữu sẽ tăng cao. Anh Tôn chia sẻ thêm.
So với chung cư thương mại cùng khu vực, mức giá này chỉ bằng một nửa. Ví dụ: một căn chung cư 70m² tại Giảng Võ khoảng 10 tỷ đồng, trong khi nhà tập thể cùng diện tích chỉ 5 tỷ đồng.
Nhiều rủi ro pháp lý và kỹ thuật
Dù giá tăng và có giao dịch, các chuyên gia khuyến cáo người mua cần tỉnh táo. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, nhấn mạnh:
Tuổi thọ công trình: Hầu hết nhà tập thể được xây dựng từ thập niên 70–90, nhiều hạng mục xuống cấp, không còn đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.
Pháp lý phức tạp: Diện tích nhiều căn đã được cư dân tự ý cơi nới, không ghi nhận trong sổ đỏ. Khi mua bán, sang nhượng hoặc tính bồi thường giải phóng mặt bằng, phần diện tích này sẽ không được công nhận.
Hà Nội đang thúc đẩy kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể cũ. Tuy nhiên, cho đến khi có khung pháp lý và cơ chế rõ ràng, người mua nhà tập thể cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi thế giá rẻ, vị trí trung tâm và rủi ro pháp lý – an toàn.
Cơn sốt giá chung cư đã đẩy nhà tập thể cũ vốn bị lãng quên nhiều năm trở thành "phao cứu sinh" cho một bộ phận người mua ở thực. Thế nhưng, đằng sau mức giá "mềm" là không ít rủi ro. Việc lựa chọn xuống tiền với loại hình này đòi hỏi người mua phải tỉnh táo, hiểu rõ hồ sơ pháp lý và chấp nhận sống trong công trình có tuổi đời vài chục năm.
