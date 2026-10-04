Gia thế bất ngờ của bạn trai Tân Hoa hậu Quỳnh Anh

Neyun tên thật là Bùi Mạnh Nguyên, sinh năm 1998, được biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung trên TikTok. Bạn trai Tân Hoa hậu Quỳnh Anh bắt đầu được chú ý khoảng năm 2022 với những video biến hình, bắt trend. Từ đó, Neyun xây dựng được lượng người theo dõi đáng kể, hiện tài khoản TikTok của anh có khoảng 1,4 triệu người theo dõi.