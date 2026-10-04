Gia thế bất ngờ của bạn trai Tân Hoa hậu Quỳnh Anh
GĐXH - Quỳnh Anh - Tân Miss Universe Vietnam 2026, hẹn hò cùng Neyun - TikToker nổi tiếng. Cặp đôi gây chú ý với tình yêu và những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội.
Sau khi Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, những thông tin xoay quanh đời tư của nàng hậu tiếp tục nhận được sự quan tâm. Hiện tại, người đẹp 9x đang hẹn hò với Neyun - một TikToker sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội và từng gây chú ý với loạt video triệu view.
Thời gian gần đây, Quỳnh Anh và Neyun vẫn đều đặn chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên nửa kia. Sau khi Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 tối 2/10, chuyện tình của cặp đôi một lần nữa nhận được sự quan tâm. Neyun cũng xuất hiện tại đêm chung kết để chúc mừng chiến thắng của bạn gái.
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