Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 29/11/2025

Thứ bảy, 15:07 29/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 29/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 29/11/2025 - Ảnh 1.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 29/11/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 29/11/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 29/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 29/11/2025
Thứ BảyTP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang

29/11/2025


Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám


KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 29/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 29/11/2025
Thứ BảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông

29/11/2025 

XSDNG

XSQNG

XSDNO

Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 29/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 29/11/2025
Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4
Giải 5



Giải 6


Giải 7


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 29/11/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 29/11/2025








Giá trị Jackpot 1:   đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1

O O O O O O 



Jackpot 2

O O O O O | O



Giải Nhất

O O O O O


40.000.000
Giải Nhì

O O O O 


500.000
Giải Ba

O O O 


50.000

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 29/11/2025 - Ảnh 2.Tin sáng 13/11: Bền bỉ mua 1 dãy số Vietlott, nam thanh niên trúng gần 134 tỷ đồng; thuốc ung thư của Nga vừa được cấp phép tại Việt Nam có tên là gì?

GĐXH - Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho một loại thuốc chống ung thư có tên Pembroria do Nga sản xuất; Người đàn ông ở Khánh Hòa vừa trúng giải Jackpot Mega 6/45 trị giá gần 134 tỷ đồng của Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 29/11/2025 - Ảnh 3.Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 26/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 26/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 25/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 25/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 24/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 24/11/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 23/11/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 23/11/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 22/11/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 22/11/2025

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Khó tin trước giá biệt thự tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Khó tin trước giá biệt thự tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá cả thị trường - 17 phút trước

GĐXH - Thị trường biệt thự, liền kề tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ khiến không ít người mua nhà cảm thấy bất ngờ.

Giá vàng miếng SJC hôm nay 29/11 tiếp tục leo đỉnh

Giá vàng miếng SJC hôm nay 29/11 tiếp tục leo đỉnh

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng trong nước sáng sớm hôm nay 29/11 giữ vững đà tăng mạnh, nâng lên mức 152,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 154,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng gần 1 triệu đồng ở cả 2 chiều so với sáng sớm hôm qua.

Giá bạc hôm nay 29/11: Thị trường trong nước bật lên 121.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên, vùng giá giao dịch mới đang tiệm cận 59 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 29/11: Thị trường trong nước bật lên 121.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên, vùng giá giao dịch mới đang tiệm cận 59 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Thị trường bạc quốc tế ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ ngay trong đêm 28/11 (theo giờ Việt Nam) khi giá bạc giao ngay ở vùng 52 - 53 USD/oz bất ngờ bật lên ngưỡng 56 USD/oz. Hiện tượng này đã kéo theo thị trường trong nước "bừng tỉnh" với mức tăng đến 121.000 đồng/lượng.

Giá iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay: Chỉ từ 9 triệu đồng, sang xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay: Chỉ từ 9 triệu đồng, sang xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Cấu hình vẫn mạnh mẽ, camera chất lượng và khả năng cập nhật lâu dài, những mẫu iPhone này trở thành lựa chọn hợp lý cho người tiêu dùng muốn tối ưu chi phí mà vẫn có trải nghiệm cao cấp.

Quán cà phê đóng cửa sau 1 năm vì điều không ai ngờ tới

Quán cà phê đóng cửa sau 1 năm vì điều không ai ngờ tới

Xu hướng - 9 giờ trước

Tưởng rằng vị trí yên tĩnh trong ngõ sẽ giúp quán cà phê khác biệt, nhưng chỉ sau vài cơn mưa, giấc mơ khởi nghiệp đã nhanh chóng khép lại.

Chọn Vinhomes Green Paradise, cha mẹ trao cho con một tuổi thơ vô giá

Chọn Vinhomes Green Paradise, cha mẹ trao cho con một tuổi thơ vô giá

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

An cư tại Vinhomes Green Paradise không chỉ là quyết định về nơi ở, mà là món quà giá trị cha mẹ có thể dành cho con: một tuổi thơ được nuôi dưỡng giữa thiên nhiên thuần khiết, được chăm sóc bởi hệ tiện ích y tế - giáo dục - giải trí chuẩn quốc tế, và được lớn lên thành những công dân toàn cầu của siêu đô thị ESG++ đầu tiên của Việt Nam.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 28/11/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 23 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 28/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm

Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm

Bảo vệ người tiêu dùng - 23 giờ trước

GĐXH - Tại ngã tư phố Yên Hòa – nơi giao giữa ngõ 232 và 259 (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), hành lang giao thông rộng rãi lẽ ra dành cho xe cộ lưu thông lại bị "phủ kín" bởi chợ thực phẩm tự phát tồn tại suốt hàng chục năm.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Cuối tuần, nhiều khu dân cư bị mất điện từ 6h30 sáng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Cuối tuần, nhiều khu dân cư bị mất điện từ 6h30 sáng

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường trong nước ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi giá bạc giao dịch của các thương hiệu đang tiệm cận ngưỡng 57 triệu đồng/kg.

Xem nhiều

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá cả thị trường

GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ tiếp tục "ấm nóng".

Xe máy điện giá 34,5 triệu đồng pin khỏe, sở hữu khóa thông minh, động cơ chống nước đẹp hơn SH Mode, rẻ ngang Vision

Xe máy điện giá 34,5 triệu đồng pin khỏe, sở hữu khóa thông minh, động cơ chống nước đẹp hơn SH Mode, rẻ ngang Vision

Giá cả thị trường
MPV 7 chỗ giá 340 triệu đồng đẹp long lanh, tính năng an toàn cao ví như Suzuki XL7 ở Việt Nam, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

MPV 7 chỗ giá 340 triệu đồng đẹp long lanh, tính năng an toàn cao ví như Suzuki XL7 ở Việt Nam, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm

Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm

Bảo vệ người tiêu dùng
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 28-30/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top