Giá vàng hôm nay 1/9: Vàng SJC vượt 130 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC đã lập đỉnh kỷ lục 130,6 triệu đồng/lượng, đâu sẽ là đỉnh cao mới?
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 129,1-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với chiều qua. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 128,6-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 128,1-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 122,5-125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả 2 chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 122,8-125,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 122,5-125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.
Ngày 30/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 129,1-130,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm trước.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 122,5-125 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm trước.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, niêm yết cuối phiên ở mức 122,5-125,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục đi lên. Lúc 8h49' hôm nay (ngày 1/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.447 USD/ounce, tăng 3,5 USD/ounce so với kết tuần qua.
Sáng 1/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 110 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Thị trường vàng tuần qua ghi nhận một đợt tăng giá mạnh mẽ. Giá vàng giao ngay bứt phá lên mức cao nhất trong 4 tháng. Đà tăng này được củng cố bởi hàng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ kém khả quan, làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.
Kết thúc tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.443,5 USD/ounce, tăng hơn 2% so với tuần trước và 4,7% trong cả tháng. Hợp đồng vàng giao tháng 12 đạt 3.511,5 USD/ounce, tăng gần 3% trong tuần.
