Giá vàng hôm nay 31/8: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn ở mức bao nhiêu sau khi tăng hơn 128 triệu đồng/lượng?

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay (31/8) tại thị trường trong nước tăng rất mạnh, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Giá vàng miếng các thương hiệu hiện neo ở mốc 130,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng DOJI được niêm yết ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng PNJ cũng đồng loạt niêm yết ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 128,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng SJC của tập đoàn Phú Quý ở ngưỡng 128,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt tăng tại các thương hiệu. Ảnh minh họa: TL

Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng bật tăng rất mạnh. Cụ thể:

Giá vàng nhẫn của SJC niêm yết ở ngưỡng 122,5 - 125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn PNJ tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện ở mức 122,5 - 125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 122,6 – 125,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,4 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt phiên trước.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 122,2 - 125,2 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán so với chốt phiên trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ tuần vừa qua ở mức 3.447 USD/ounce, tăng mạnh hơn 76 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó tại thị trường này (3.376 USD/ounce).

Theo quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 110,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới 20,4 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới giao ngay đã có cả tuần để tích lũy đà tăng, trước khi bùng nổ vào cuối tuần và vọt lên mức cao nhất trong 4 tháng, khi loạt dữ liệu kinh tế kém khả quan củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9. Đáng chú ý, vàng thiết lập đỉnh tuần tại mức 3.453 USD/ounce vào ngày giao dịch cuối cùng trước khi đóng cửa phiên để bước vào kỳ nghỉ dài.

Cuộc khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy các chuyên gia phân tích lạc quan với đà tăng mới, trong khi phần lớn nhà đầu tư cá nhân cũng dự báo vàng sẽ tiếp tục đi lên tuần tới.

Chủ tịch và COO của Asset Strategies International là ông Rich Checkan khẳng định, giá vàng sẽ đi lên và cho rằng giới đầu tư tin tưởng lãi suất sẽ hạ trong cuộc họp tháng 9 (87% kỳ vọng cắt giảm). Do đó, ông Rich Checkan tin rằng vàng sẽ tiếp tục tăng giá.