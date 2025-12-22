Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 22 – 28/12/2025): Một số khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện Cần Thơ) từ ngày 22 – 28/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 22 – 28/12/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 22 – 28/12/2025
Lịch cúp điện Ninh Kiều
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường 30/4 từ BV 121 rẽ trái đi đến đường Quang Trung
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/12/2025 đến 14:30:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Hòa Bình từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi đến đường Võ Văn Tần rẽ phải vào đến đường Đồng Khởi, một phần đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ đường Hòa Bình vào đến đường Đồng Khởi.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/12/2025 đến 16:30:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Hoàng Quốc Việt từ đường Nguyễn Văn Linh đi vào đến cầu Hàng Bàng rẽ trái đến hẻm tổ 10A.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 16:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện: hẻm 2, hẻm 12 và một phần hẻm 102 đường 3/2.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Răng
KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Thắng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 08:45:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Thắng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/12/2025 đến 10:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Thắng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Thắng, Thạnh Phú - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:15:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Phú Thạnh, Phú Thắng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/12/2025 đến 15:45:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KDC Hồng Loan Lô số 6 (T1, T2, T4) - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 14:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ô Môn
KHU VỰC: KV Hòa An, KV Hòa An A, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 16:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thốt Nốt
KHU VỰC: Một phần KV Thới Thạnh, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 16:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ kinh doanh Đạt Anh, KV Thới Thạnh, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 16:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CS Đại Phúc, KV Thới Thạnh, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 16:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trường Tiểu Học Thới Thuận, KV Thới Thạnh, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 16:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân An, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 16:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu Tiểu Thủ Công Nghiệp Thốt Nốt, KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV Thới Hòa, Thới Thạnh 1, Thới Thạnh 2, Thới An 3, 4, Thới Bình, Long Thạnh 2 phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 16:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV Thới Hòa, Thới Thạnh 1, Thới Thạnh 2, Thới An 3, 4, Thới Bình, Long Thạnh 2 phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 16:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Thủy
KHU VỰC: KV Cồn Sơn, P.Bình Thủy
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Sân Bay, P Thới An Đông
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/12/2025 đến 08:00:00 ngày 25/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Vành Đai Sân Bay + một phần đường Võ Văn Kiệt, P Thới An Đông
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/12/2025 đến 08:00:00 ngày 25/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty Cp Xây Lắp Điện
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/12/2025 đến 14:30:00 ngày 25/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Sân Bay Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/12/2025 đến 14:30:00 ngày 25/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Bùi Hữu Nghĩa, P Long Tuyền.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 09:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Rạch Miễu Ông, P Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 16:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp F1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/12/2025 đến 09:20:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp E2_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:35:00 ngày 23/12/2025 đến 10:25:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D1_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp D2_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/12/2025 đến 14:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp C2_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 23/12/2025 đến 15:15:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Lợi_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/12/2025 đến 15:30:00 ngày 25/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Thạnh_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/12/2025 đến 09:20:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Bờ Bao_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/12/2025 đến 10:20:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Bờ Bao_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/12/2025 đến 11:20:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Bờ Bao_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 13:50:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Bờ Bao_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:50:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Lân_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Tân Lập_xã Vĩnh Thạnh, ấp Vĩnh Hưng, Vĩnh Thọ, vĩnh Nhuận_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/12/2025 đến 08:00:00 ngày 21/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Tân Lập_xã Vĩnh Thạnh, ấp Vĩnh Hưng, Vĩnh Thọ, vĩnh Nhuận_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 08:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Tân Lập_xã Vĩnh Thạnh, ấp Vĩnh Hưng, Vĩnh Thọ, vĩnh Nhuận_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phong Điền
KHU VỰC: Một phần các ấp: Thới An; Thới An A; Bình Xuân - xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 09:30:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Thới An; Thới An A - xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/12/2025 đến 11:30:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Thới Hưng; Tân Hưng - xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/12/2025 đến 15:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Phước- Phường An Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/12/2025 đến 12:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Nhơn- Phường An Bình
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Trường Hòa A, Trường Thọ 2A- Xã Trường Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/12/2025 đến 09:00:00 ngày 24/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Trường Hòa A, Trường Phú A- Xã Trường Long
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/12/2025 đến 11:00:00 ngày 24/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Trường Hòa - Xã Trường Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/12/2025 đến 14:00:00 ngày 24/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp: Trường Ninh A - xã Trường Long
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/12/2025 đến 16:00:00 ngày 24/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp: Nhơn Thuận 2- xã Nhơn Ái
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/12/2025 đến 16:00:00 ngày 24/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: + Các ấp: Thới An A; Thới An B; An Thạnh; Bình Thạnh; Thới Thạnh;Tân Bình; Bình Xuân; Tân Hưng; Thới Hưng; Tân Nhơn- xã Phong Điền + Một phần các khu vực: Mỹ Long; Mỹ Phụng; Mỹ Hòa; Mỹ Nhơn; Mỹ Ái; Mỹ Lộc (bên phải đường NVC nối dài) phường An Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 07:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: + Các ấp: Thới An A; Thới An B; An Thạnh; Bình Thạnh; Thới Thạnh;Tân Bình; Bình Xuân; Tân Hưng; Thới Hưng; Tân Nhơn- xã Phong Điền + Một phần các khu vực: Mỹ Long; Mỹ Phụng; Mỹ Hòa; Mỹ Nhơn; Mỹ Ái; Mỹ Lộc (bên phải đường NVC nối dài) phường An Bình
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Các ấp: Thị Tứ Vàm Xáng; Nhơn Phú; Nhơn Phú 1; Nhơn Thuận; Nhơn Thuận 1; Nhơn Thuận 2; Tân Thuận - xã Nhơn Nghĩa; Nhơn Bình; Nhơn Bình A - xã Nhơn Ái
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp: Thị Tứ; Nhơn Lộc 1; 1A; Thới Thạnh - xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các ấp: Nhơn Khánh; Nhơn Hưng; Nhơn Hưng A; Nhơn Thành; Nhơn Khánh A; Nhơn Thuận 1; Nhơn Thuận 2; Quốc Lộ 61C - Xã Nhơn Ái
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 13:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Lai
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22-28/12/2025.
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 16:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
