Bắt đầu giao mùa, chăn ga gối đệm giảm giá 50%, thêm quà tặng, giá chỉ từ 122.000 đồng

Ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội, tại một số siêu thị và cửa hàng ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận cho thấy, các mặt hàng chăn ga gối đệm đang đồng loạt giảm giá sâu, có sản phẩm chỉ còn một nửa so với giá niêm yết.

Cụ thể, nhãn hàng Forever đang áp dụng giảm giá đến 50% đối với mặt hàng vỏ gối, ruột gối và giảm 40% đối với mặt hàng chăn, ga và đệm.

Tại siêu thị GO! Yên Bái, nhãn hàng Forever công khai ruột gối có giá sau giảm từ 122.000 đồng/chiếc gối sơ sinh, 250.000 – 269.000 đồng/chiếc gối dành cho người lớn.

Không chỉ giảm giá trực tiếp tới 50%, nhiều thương hiệu chăn ga gối đệm còn tặng kèm quà cho khách mua sắm dịp giao mùa. Video: Bảo Loan

Mặt hàng vỏ gối nằm chần có giá niêm yết 390.000 đồng, mức giảm 50% áp dụng đến hết ngày 21/9 cũng chỉ còn 195.000 đồng/chiếc.

Đáng chú ý, sản phẩm đệm lò xo, đệm tổng hợp của nhãn hàng này cũng được giảm giá mạnh.

Với đệm lò xo kích thước 160x200cm có giá sau giảm chỉ 6.120.000 đồng/chiếc, trong khi giá niêm yết trước đó là 10.200.000 đồng/chiếc.

Với các loại đệm có kích thước lớn hơn như 180x200cm và 200x220cm, giá bán sau giảm lần lượt là 6.756.000 đồng và 7.446.000 đồng/chiếc, thấp hơn nhiều so với giá niêm yết là hơn 11 triệu đến trên 12 triệu đồng/chiếc.

Không chỉ giảm trực tiếp trên sản phẩm, các nhãn hàng còn tung thêm ưu đãi tặng quà cho khách mua hàng.

Cụ thể, với hóa đơn từ 1 triệu đồng đến trên 20 triệu đồng, khách hàng sẽ được nhận quà tặng kèm như giá đỡ cổ xe hơi hoặc tiền mặt từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng/hóa đơn.

Theo chị Giang - nhân viên bán hàng, thời tiết giao mùa chính là thời điểm người tiêu dùng hưởng lợi lớn các sản phẩm chăn ga gối đệm đều áp dụng các chương trình khuyến mại lớn. Ảnh: Bảo Loan

Chị Lương Thu Giang – nhân viên bán hàng cho biết, đây là thời điểm giao mùa, các nhãn hàng sẽ cố gắng đẩy hàng hè bằng các chương trình khuyến mại để dọn kho, chuẩn bị đón các mẫu sản phẩm mới, tung ra thị trường phục vụ người tiêu dùng mùa Thu – Đông.

Theo chị Giang, với những gia đình không quá chú trọng theo đuổi mẫu mã theo năm thì đây chính là thời điểm thích hợp để người tiêu dùng sắm sửa cho gia đình với chi phí tiết kiệm hơn.

Không chỉ tại Yên Bái, ghi nhận tại một số hệ thống siêu thị và cửa hàng chăn ga gối nệm lớn ở Hà Nội như Aeon Mall, Co.op Mart Hà Nội hay các showroom của Everon, Hanvico… các chương trình giảm giá sâu từ 30 – 50% cũng được các nhãn hàng đua nhau trưng các nơi dễ thấy, dễ nhìn.

Tại siêu thị Co.op Mart Hà Đông (TP Hà Nội), các chương trình giảm giá sâu từ 30 – 50% cũng được các nhãn hàng đua nhau trưng các nơi dễ thấy, dễ nhìn. Ảnh: Bảo Loan

Tại siêu thị Co.op Mart Hà Đông (TP Hà Nội), nhiều loại đệm bông ép, đệm lò xo, chăn ga chất liệu cotton cao cấp đồng loạt giảm đến 45% giá trị sản phẩm. Một số hóa đơn mua hàng còn tặng kèm quà như gối ôm, ga trải giường hoặc phiếu mua hàng trị giá từ 100.000 – 500.000 đồng.

Bên cạnh các chương trình khuyến mại, không ít nơi rao bán chăn ga gối đệm với những lời quảng cáo "xả kho giá gốc", "giảm giá sập sàn để bù lỗ".

Hình thức này dễ tạo cảm giác hấp dẫn, đánh trúng tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng, song thực chất lại là chiêu thức kinh doanh phổ biến của nhiều cửa hàng.

Theo đại diện hệ thống chăn ga gối đệm Vua Nệm, các đại lý phân phối uy tín trên thị trường triển khai nhiều chương trình khuyến mại thực chất chính là cách doanh nghiệp vừa tri ân khách hàng, vừa quảng bá thương hiệu một cách minh bạch.

Theo quan sát, các sản phẩm đi kèm quảng cáo dạng này thường có mẫu mã bắt mắt, đa dạng kích cỡ, mức giảm giá được đưa ra dao động 40 – 60% so với niêm yết, thậm chí có nơi còn khẳng định nệm "hàng xịn" giá chỉ vài trăm nghìn đồng.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Lan Anh - người tiêu dùng tại Cầu Giấy, Hà Nội khuyến cáo người tiêu dùng thông thái cần thực sự tỉnh táo với những sản phẩm "xả kho giá sốc", hay những quảng cáo tương tự như giảm sập sàn để bù lỗ để thu hút người tiêu dùng. Bởi phần lớn những mặt hàng này không phải chính hãng, khó đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

Trong khi đó, theo đại diện hệ thống chăn ga gối đệm Vua Nệm, các đại lý phân phối uy tín trên thị trường triển khai nhiều chương trình khuyến mại thực chất với mức giảm giá dao động 20 – 50% tùy mặt hàng, đi kèm quà tặng hoặc ưu đãi mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1. Đây được coi là cách để doanh nghiệp vừa tri ân khách hàng, vừa quảng bá thương hiệu một cách minh bạch.

