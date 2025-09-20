Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Bắt đầu giao mùa, chăn ga gối đệm giảm giá 50%, thêm quà tặng, giá chỉ từ 122.000 đồng

Thứ bảy, 15:16 20/09/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không chỉ giảm giá trực tiếp tới 50%, nhiều thương hiệu chăn ga gối đệm còn tặng kèm quà cho khách mua sắm dịp giao mùa. Người tiêu dùng hưởng lợi lớn khi vừa mua được sản phẩm với giá chỉ từ 122.000 đồng.

Ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội, tại một số siêu thị và cửa hàng ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận cho thấy, các mặt hàng chăn ga gối đệm đang đồng loạt giảm giá sâu, có sản phẩm chỉ còn một nửa so với giá niêm yết.

Cụ thể,  nhãn hàng Forever đang áp dụng giảm giá đến 50% đối với mặt hàng vỏ gối, ruột gối và giảm 40% đối với mặt hàng chăn, ga và đệm.

Tại siêu thị GO! Yên Bái, nhãn hàng Forever công khai ruột gối có giá sau giảm từ 122.000 đồng/chiếc gối sơ sinh, 250.000 – 269.000 đồng/chiếc gối dành cho người lớn.

Không chỉ giảm giá trực tiếp tới 50%, nhiều thương hiệu chăn ga gối đệm còn tặng kèm quà cho khách mua sắm dịp giao mùa. Video: Bảo Loan

Mặt hàng vỏ gối nằm chần có giá niêm yết 390.000 đồng, mức giảm 50% áp dụng đến hết ngày 21/9 cũng chỉ còn 195.000 đồng/chiếc.

Đáng chú ý, sản phẩm đệm lò xo, đệm tổng hợp của nhãn hàng này cũng được giảm giá mạnh.

Với đệm lò xo kích thước 160x200cm có giá sau giảm chỉ 6.120.000 đồng/chiếc, trong khi giá niêm yết trước đó là 10.200.000 đồng/chiếc.

Bắt đầu giao mùa, chăn ga gối đệm giảm giá 50%, vừa tặng quà, giá chỉ từ 122.000 đồng/sản phẩm - Ảnh 1.

Tại siêu thị GO! Yên Bái, nhãn hàng Forever công khai ruột gối có giá sau giảm từ 122.000 đồng/chiếc gối sơ sinh, đến 250.000 – 269.000 đồng/chiếc gối dành cho người lớn. Ảnh: Bảo Loan

Với các loại đệm có kích thước lớn hơn như 180x200cm và 200x220cm, giá bán sau giảm lần lượt là 6.756.000 đồng và 7.446.000 đồng/chiếc, thấp hơn nhiều so với giá niêm yết là hơn 11 triệu đến trên 12 triệu đồng/chiếc.

Không chỉ giảm trực tiếp trên sản phẩm, các nhãn hàng còn tung thêm ưu đãi tặng quà cho khách mua hàng.

Cụ thể, với hóa đơn từ 1 triệu đồng đến trên 20 triệu đồng, khách hàng sẽ được nhận quà tặng kèm như giá đỡ cổ xe hơi hoặc tiền mặt từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng/hóa đơn.

Bắt đầu giao mùa, chăn ga gối đệm giảm giá 50%, thêm quà tặng, giá chỉ từ 122.000 đồng - Ảnh 3.

Theo chị Giang - nhân viên bán hàng, thời tiết giao mùa chính là thời điểm người tiêu dùng hưởng lợi lớn các sản phẩm chăn ga gối đệm đều áp dụng các chương trình khuyến mại lớn. Ảnh: Bảo Loan

Chị Lương Thu Giang – nhân viên bán hàng cho biết, đây là thời điểm giao mùa, các nhãn hàng sẽ cố gắng đẩy hàng hè bằng các chương trình khuyến mại để dọn kho, chuẩn bị đón các mẫu sản phẩm mới, tung ra  thị trường phục vụ người tiêu dùng mùa Thu – Đông.

Theo chị Giang, với những gia đình không quá chú trọng theo đuổi mẫu mã theo năm thì đây chính là thời điểm thích hợp để người tiêu dùng sắm sửa cho gia đình với chi phí tiết kiệm hơn.

Không chỉ tại Yên Bái, ghi nhận tại một số hệ thống  siêu thị và cửa hàng chăn ga gối nệm lớn ở Hà Nội như Aeon Mall, Co.op Mart Hà Nội hay các showroom của Everon, Hanvico… các chương trình giảm giá sâu từ 30 – 50% cũng được các nhãn hàng đua nhau trưng các nơi dễ thấy, dễ nhìn.

Bắt đầu giao mùa, chăn ga gối đệm giảm giá 50%, thêm quà tặng, giá chỉ từ 122.000 đồng - Ảnh 4.

Tại siêu thị Co.op Mart Hà Đông (TP Hà Nội), các chương trình giảm giá sâu từ 30 – 50% cũng được các nhãn hàng đua nhau trưng các nơi dễ thấy, dễ nhìn. Ảnh: Bảo Loan

Tại siêu thị Co.op Mart Hà Đông (TP Hà Nội), nhiều loại đệm bông ép, đệm lò xo, chăn ga chất liệu cotton cao cấp đồng loạt giảm đến 45% giá trị sản phẩm. Một số hóa đơn mua hàng còn tặng kèm quà như gối ôm, ga trải giường hoặc phiếu mua hàng trị giá từ 100.000 – 500.000 đồng.

Bên cạnh các chương trình khuyến mại, không ít nơi rao bán chăn ga gối đệm với những lời quảng cáo "xả kho giá gốc", "giảm giá sập sàn để bù lỗ". 

Hình thức này dễ tạo cảm giác hấp dẫn, đánh trúng tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng, song thực chất lại là chiêu thức kinh doanh phổ biến của nhiều cửa hàng.

Bắt đầu giao mùa, chăn ga gối đệm giảm giá 50%, thêm quà tặng, giá chỉ từ 122.000 đồng - Ảnh 5.

Theo đại diện hệ thống chăn ga gối đệm Vua Nệm, các đại lý phân phối uy tín trên thị trường triển khai nhiều chương trình khuyến mại thực chất chính là cách doanh nghiệp vừa tri ân khách hàng, vừa quảng bá thương hiệu một cách minh bạch.

Theo quan sát, các sản phẩm đi kèm quảng cáo dạng này thường có mẫu mã bắt mắt, đa dạng kích cỡ, mức giảm giá được đưa ra dao động 40 – 60% so với niêm yết, thậm chí có nơi còn khẳng định nệm "hàng xịn" giá chỉ vài trăm nghìn đồng. 

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Lan Anh - người tiêu dùng tại Cầu Giấy,  Hà Nội khuyến cáo người tiêu dùng thông thái cần thực sự tỉnh táo với những sản phẩm "xả kho giá sốc", hay những quảng cáo tương tự như giảm sập sàn để bù lỗ để thu hút người tiêu dùng. Bởi phần lớn những mặt hàng này không phải chính hãng, khó đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

Trong khi đó, theo đại diện hệ thống chăn ga gối đệm Vua Nệm, các đại lý phân phối uy tín trên thị trường triển khai nhiều chương trình khuyến mại thực chất với mức giảm giá dao động 20 – 50% tùy mặt hàng, đi kèm quà tặng hoặc ưu đãi mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1. Đây được coi là cách để doanh nghiệp vừa tri ân khách hàng, vừa quảng bá thương hiệu một cách minh bạch.

Bắt đầu giao mùa, chăn ga gối đệm giảm giá 50%, vừa tặng quà, giá chỉ từ 122.000 đồng/sản phẩm - Ảnh 3.Nghị định 232 quản lý hoạt động kinh doanh vàng sắp có hiệu lực: Chuyên gia dự báo gì về giá vàng tới đây?

GĐXH - Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, dự báo giá vàng đi xuống là có thể nhưng chỉ mang tính tương đối do giá vàng phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến chính sách tiền tệ toàn cầu và công cụ kiểm soát giá vàng từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Bắt đầu giao mùa, chăn ga gối đệm giảm giá 50%, vừa tặng quà, giá chỉ từ 122.000 đồng/sản phẩm - Ảnh 4.Chuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuận

GĐXH - Chuyên gia kinh tế đồng tình với quan điểm của Chính phủ về thu thuế mua bán vàng nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế đầu cơ vàng.

Bắt đầu giao mùa, chăn ga gối đệm giảm giá 50%, vừa tặng quà, giá chỉ từ 122.000 đồng/sản phẩm - Ảnh 5.Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành khẩn trương vào cuộc vụ rau trôi nổi được phù phép nguồn gốc để đưa vào bếp ăn nhiều trường học

GĐXH - Chiều 18/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành văn bản số 5152/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

BẢO LOAN
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kem Sun G8 Collagen lừa dối người tiêu dùng bằng chỉ số chống nắng SPF 50+, thực tế chỉ 12,7

Kem Sun G8 Collagen lừa dối người tiêu dùng bằng chỉ số chống nắng SPF 50+, thực tế chỉ 12,7

Dầu gội diệt chấy Newgi.C tiếp tục bị thu hồi, buộc tiêu hủy toàn bộ

Dầu gội diệt chấy Newgi.C tiếp tục bị thu hồi, buộc tiêu hủy toàn bộ

Vé máy bay Tết 2026: Hà Nội – Phú Quốc gần 11 triệu đồng, nhiều chặng sắp kín chỗ

Vé máy bay Tết 2026: Hà Nội – Phú Quốc gần 11 triệu đồng, nhiều chặng sắp kín chỗ

Nghị định 232 quản lý hoạt động kinh doanh vàng sắp có hiệu lực: Chuyên gia dự báo gì về giá vàng tới đây?

Nghị định 232 quản lý hoạt động kinh doanh vàng sắp có hiệu lực: Chuyên gia dự báo gì về giá vàng tới đây?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành khẩn trương vào cuộc vụ rau trôi nổi được phù phép nguồn gốc để đưa vào bếp ăn nhiều trường học

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành khẩn trương vào cuộc vụ rau trôi nổi được phù phép nguồn gốc để đưa vào bếp ăn nhiều trường học

Cùng chuyên mục

Xe ga 150cc giá 35,5 triệu đồng trang bị tương đương SH160i, đẹp như Air Blade, rẻ ngang Vision

Xe ga 150cc giá 35,5 triệu đồng trang bị tương đương SH160i, đẹp như Air Blade, rẻ ngang Vision

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc có giá rẻ chỉ như Vision nhưng được thiết kế, trang bị tính năng chẳng kém SH, Air Blade.

Giá cho thuê chung cư tại quận Hoàng Mai cũ: Khu vực nào có giá ‘mềm’ hơn – Định Công, Hoàng Liệt hay Yên Sở?

Giá cho thuê chung cư tại quận Hoàng Mai cũ: Khu vực nào có giá ‘mềm’ hơn – Định Công, Hoàng Liệt hay Yên Sở?

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê chung cư tại 7 phường mới được hình thành từ quận Hoàng Mai trước đây đang ở ngưỡng khá cao.

Giá vàng hôm nay 20/9: Giá vàng thế giới bất ngờ bật tăng, giá vàng trong nước ra sao?

Giá vàng hôm nay 20/9: Giá vàng thế giới bất ngờ bật tăng, giá vàng trong nước ra sao?

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận quanh mốc 3.686 USD/ounce, tăng thêm 40,4 USD/ounce so với phiên liền trước.

Sedan hạng B giá rẻ chỉ từ 320 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng A Kia Morning: Toyota Vios, Hyundai Accent còn bao nhiêu?

Sedan hạng B giá rẻ chỉ từ 320 triệu đồng, chỉ ngang xe hạng A Kia Morning: Toyota Vios, Hyundai Accent còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Sedan hạng B có giá bán hợp lý lại đang được ưu đãi lớn, trang bị hiện đại và thiết kế ngoại thất rất bắt mắt, cuốn hút người hâm mộ.

Ngân hàng Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank: Gửi tiết kiệm ngân hàng nào có lãi suất 12 tháng cao nhất?

Ngân hàng Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank: Gửi tiết kiệm ngân hàng nào có lãi suất 12 tháng cao nhất?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Lãi suất huy động 12 tháng tại quầy của nhóm Big4 ngân hàng hiện dao động trong khoảng 4,6 - 4,7%/năm đối với khách hàng cá nhân và 4,1 - 4,2%/năm đối với khách hàng tổ chức.

42 triệu đồng sở hữu xe ga 150cc, trang bị sánh SH, rẻ hơn hẳn Air Blade, đáng mua nhất phân khúc

42 triệu đồng sở hữu xe ga 150cc, trang bị sánh SH, rẻ hơn hẳn Air Blade, đáng mua nhất phân khúc

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 150cc thiết đẹp như Honda SH, sẵn sàng hạ đo ván Honda Air Blade và Vario với mức giá chỉ 42 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 19/9: Vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục giảm, vàng miếng SJC ra sao?

Giá vàng hôm nay 19/9: Vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục giảm, vàng miếng SJC ra sao?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 19/9/2025 ghi nhận vàng miếng SJC neo ở mức cao, trong khi vàng nhẫn của thương hiệu này tiếp tục được điều chỉnh giảm.

Giá iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 mới nhất rẻ chưa từng thấy, xả kho những chiếc cuối cùng khi iPhone 17 xuất hiện

Giá iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 mới nhất rẻ chưa từng thấy, xả kho những chiếc cuối cùng khi iPhone 17 xuất hiện

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 mới nhất đang bán nốt những máy tồn kho cuối cùng và sẽ sớm không còn là bộ ba iPhone rẻ nhất Việt Nam.

SUV hạng B giá 448 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos, Honda HR-V, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning vừa ra mắt ở Ý

SUV hạng B giá 448 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos, Honda HR-V, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning vừa ra mắt ở Ý

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV hạng B mang thương hiệu Ý có trang bị nổi bật nhưng giá lại không cao hơn chiếc hatchback Kia Morning tới từ Hàn Quốc quá nhiều.

Giá biệt thự Hoàng Mai cũ: Định Công đang dẫn đầu xu hướng, Hoàng Liệt sát nút — Yên Sở tiềm năng nhưng chưa bằng

Giá biệt thự Hoàng Mai cũ: Định Công đang dẫn đầu xu hướng, Hoàng Liệt sát nút — Yên Sở tiềm năng nhưng chưa bằng

Giá cả thị trường - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, 7 phường mới thuộc quận Hoàng Mai cũ, đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới đầu tư bất động sản, đặc biệt với mức giá biệt thự cao ngất ngưởng.

Xem nhiều

Xe ga 125cc giá 20 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị ABS và TCS sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 20 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị ABS và TCS sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 125cc giá 20 triệu đồng rẻ ngang Honda Wave Alpha nhưng vẫn được nhà sản xuất cung cấp những công nghệ hàng đầu, vượt xa cả ‘tiểu SH’ Vision.

Giá iPhone 15, iPhone 16 mới nhất lao dốc, rẻ kỷ lục dù xịn chẳng kém iPhone 17 mới ra

Giá iPhone 15, iPhone 16 mới nhất lao dốc, rẻ kỷ lục dù xịn chẳng kém iPhone 17 mới ra

Giá cả thị trường
SUV hạng B giá 448 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos, Honda HR-V, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning vừa ra mắt ở Ý

SUV hạng B giá 448 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos, Honda HR-V, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning vừa ra mắt ở Ý

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Mitsubishi Attrage giảm cực mạnh, thấp hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam

Giá lăn bánh Mitsubishi Attrage giảm cực mạnh, thấp hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường
42 triệu đồng sở hữu xe ga 150cc, trang bị sánh SH, rẻ hơn hẳn Air Blade, đáng mua nhất phân khúc

42 triệu đồng sở hữu xe ga 150cc, trang bị sánh SH, rẻ hơn hẳn Air Blade, đáng mua nhất phân khúc

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top