Lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này (từ ngày 22 – 28/12/2025): Nhiều khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 22 – 28/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 22 – 28/12/2025

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần đường Bãi Giồng, tổ 1, tổ 2, tổ 7, tổ 12, khóm Tân Hậu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Hữu Kiến, rạch Bà Đương, tổ 1, tổ 4, tổ 11, tổ 12, khóm Hòa Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Trị, Lê Văn Cử, Thiên Hộ Dương, Lộ Hòa Tây, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/12/2025 đến 06:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Trị, Lê Văn Cử, Thiên Hộ Dương, Lộ Hòa Tây, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần dường Nguyễn Hương, Nguyễn Thị Trà, Đinh Công Bê, Hồ Thị Trầm, từ tổ 2 đến tổ 9, khóm Tịnh Mỹ, khóm Tịnh Hưng, Tịnh Châu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Hương, Hồ Thị Trầm, Dương Thị Mỹ, từ tổ 1 đến tổ 10, khóm Tân Tịch, khóm Tịnh Hưng, khóm Tịnh Châu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường 30/4, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Bình Trọng, Lê Hồng Phong, tổ 20, tổ 23, từ tổ 25 đến tổ 27, khóm 2, khóm 3, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/12/2025 đến 12:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Lộ Hòa Đông, Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng, Thiên Hộ Dương, tổ 4, tổ 6, tổ 15, tổ 16, tổ 18, tổ 19, tổ 32, tổ 33, tổ 35, khóm Thuận Phú, khóm Thuận Phát, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Một phần đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Thị Nhượng, đường Hùng Vương, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 12:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Phùng Khắc Khoan, rạch Sa Nhiên (Cầu Cai Dao đến cầu Mù U), đường Phan Văn Trầm, đường dal chùa Vạn Phước, rạch Ông Quới, rạch Sáu Thum, Kinh 19/5, rạch Bà Soi, rạch Mù U, Kinh 50, Ngọn chùa Phước Đức, phường Sa Đéc. - Một phần đường ĐT 852B (từ cầu Sa Nhiên 2 đến cầu Ca Dao 2), đường dal (khu vực Nhà Úp Ngược, cầu Cây Vừng, bờ Đai trên), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu dân Phú Long, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu Trung tâm Thương mại (đường Nguyễn Hữu Cảnh và các đường nội bộ), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc TBA Phú Long, Giỏi Giỏi, Thanh Phong Vân, đường ĐT 852B, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Làng Hoa, Trần Quang Khải, Cao Thắng, Kinh 19/5; phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực cuối ngọn Rạch Cầu thuộc xã Tân Nhuận Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 11:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ cầu Ngang Ông Yên đến cầu Bà Hiết thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực KDC Tân Lập thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Ngộ đến cuối rạch Hai Ngộ thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực cuối Ngọn Xẻo Sâu thuộc xã Tân Nhuận Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cơ sở chậu kiểng Thanh Sơn đến Cầu Cái Tôm Ngang thuộc xã An Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Hoàng Thịnh Nhân, NLX Mê Kong, Hoàng Thịnh Nhân 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/12/2025 đến 14:30:00 ngày 24/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Ngân Hàng Nông Nghiệp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/12/2025 đến 17:00:00 ngày 24/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Ngã ba Nha Mân đến Cây Xăng Nguyễn Triều thuộc xã Tân Nhuận Đông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, ấp Hòa Tân, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 13:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Tân, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 12:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành A, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Sóng Rắn đến cầu Ông Phó)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Từ Rạch Tứ Quí đến Rạch Múc)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/12/2025 đến 06:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Tân Dương đến cống Ba Búa)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/12/2025 đến 06:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Từ Rạch Tứ Quí đến Rạch Múc)

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Tân Dương đến cống Ba Búa)

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thành, ấp Tân Thạnh, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực Khóm Bình Hòa Trung Phường Thường Lạc tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Khóm Bình Hòa Hạ Phường Thường Lạc tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư ngã ba bách hóa xanh Ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ ĐT 841 Ấp Chòm Xoài xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ ĐT 841 Ấp 3 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Khóm Bình Hòa Thượng Phường Thường Lạc tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Khóm Cây Da Phường Thường Lạc tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng Bơm tiêu Huỳnh Văn Hơi 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 16:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng Cấp Nước Kim Nên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 12:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Quách Văn Chánh 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 12:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng bơm Bến đò Đuôi Tôm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 12:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Lê Thị Đáo

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Võ Hữu Hiền 1 và NTTS Võ Hữu Hiền. 2

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng ông ty CP 3 Đời Tân Hồng 1

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc TBA 5 Kinh Tân Thành B ( một phần ấp 2 xã Tân Hộ Cơ và một phần ấp Chòi Mòi xã Tận Thành )

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 12:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc TBA Chợ Gò Bói ( một phần khu vực Chợ Gò Bói , xã tân Hộ Cơ )

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/12/2025 đến 14:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc TBA TDC An Thọ ( khu vực TDC An Thọ , xã An Phước)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Nguyễn Văn Thắng 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Nguyễn Thị Trang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng Nước Đá ba Tặng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Hùng Cá 1

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Võ Sư Thắng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Đỗ Văn Hoàn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc một phần ấp 2 xã Tân Hộ Cơ (dọc theo TDC Bờ Đông Kinh Sa Rài đến Ngã Ba Kinh Sa Rài)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng một phần ấp An Lộc xã An Phước dọc theo đường ĐT-843 (khách hàng từ trạm Bơm Ủy Ban An Phước đến Tượng Đài Gò Quản Cung- Cầu Giồng Găng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Ông Hồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 12:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Nguyễn Văn Vàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 12:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Hồng Thị Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 12:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng Bơm Ông Bé

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Trương Tân Bửu 1

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng Bơm Ông Toản

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/12/2025 đến 12:00:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Trần Hoài Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/12/2025 đến 12:00:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng Bơm Giồng Găng 6

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/12/2025 đến 12:00:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng Lò Sấy Trần Văn Kiệt

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/12/2025 đến 17:00:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng Bơm Giồng Nhỏ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/12/2025 đến 17:00:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng Bơm Ông Ba Chiến

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/12/2025 đến 17:00:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Nam 1, Mỹ Nam 2, Mỹ Nam 3 (Kênh Mỹ Nam), ấp Mỹ Tây 1 (Kênh Cái Bèo) xã Mỹ Quý

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực ấp Mỹ Đông 4, ấp Láng Biển 1, ấp Láng Biển 2, ấp Láng Biển 3, ấp Láng Biển 4, một phần khu vực ấp Mỹ Đông 2, ấp Mỹ Đông 3 xã Mỹ Quý. Các trạm biến áp chuyên dùng: Công ty Đại Phát, Xưởng may Minh Vương, Cơ khí Phan Tấn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông 2, Mỹ Đông 3 xã Mỹ Quý, ấp Mỹ Hòa 5 xã Tháp Mười

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực ấp Gò Tháp, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp Tân Kiều, ấp 7, ấp Mỹ Thị A, Mỹ Thị B xã Đốc Binh Kiều. Một phần khu vực ấp Mỹ An 1, Mỹ An 2, Mỹ An 3 xã Tháp Mười. Các trạm chuyên dùng: Công ty Tỷ Thạc, Co.op mart Tháp Mười, Cấp nước Mỹ An, Sấy lúa Thuận Thành, Sấy lúa Nguyễn Văn Đủ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 2, xã Mỹ Hiệp ( mất điện một phần khu vực rạch cầu)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 11:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-250kVA NS Thiện Phát

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-250kVA Vinfast Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Tân, ấp Bình Mỹ B, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện một phần rạch tăng so)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-15kVA Tôn Thép Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-15kVA Cây Xăng Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Mỹ Hiệp (mất điện khu vực Uỷ Ban xã Mỹ Hiệp)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2B, ấp 3B, ấp 5B xã Bình Hàng Trung (Khu vực mất điện một phần Rạch Phán Nguyên)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-250kVA Thủy Sản 3

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/12/2025 đến 17:00:00 ngày 24/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-180kVA Vĩnh Hoàn 1

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/12/2025 đến 17:00:00 ngày 24/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-630kVA Đông Á

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/12/2025 đến 17:00:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-250kVA Nhà Máy Nước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/12/2025 đến 17:00:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160kVA Nguyễn Hiền Quân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-800kVA Lê Thị Ánh Băng 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thuận, ấp Mỹ Tây xã Mỹ Thọ (khu vực mất một phần ngã 4 Ông Bầu)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ (mất điện khu vực cầu Cần Lố đến Trạm Y Tế xã Mỹ Thọ)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-180kVA TS Docifarm khu C

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/12/2025 đến 11:30:00 ngày 24/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-320KVA Đồng Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/12/2025 đến 11:30:00 ngày 24/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: Đường Nguyễn An Ninh thuộc Khu dân cư Chùa Bà Hai xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 11:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Ủy ban xã Mỹ An Hưng A (cũ) thuộc xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 11:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Chùa Tòng Sơn xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Bình Phú Quới xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV





KHU VỰC: Khu vực Rạch Chín Thèo Lèo xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Chín Bà Cả xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tỉnh lộ 852 từ Cầu Thầy Phó đến Cầu Vàm Đinh, Rạch Rau Cần, Rạch Ông Thắng, Rạch Thầy Lâm, Rạch Tổng Điện, Rạch Nước Xoáy thuộc xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 08:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tỉnh lộ 852 từ Cầu Thầy Phó đến Cầu Vàm Đinh, Rạch Rau Cần, Rạch Ông Thắng, Rạch Thầy Lâm, Rạch Tổng Điện, Rạch Nước Xoáy thuộc xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 26/12/2025 đến 18:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Huyện lộ 64 từ Trường Mầm Non Hội An Đông đến Mương Trường Học xã Mỹ An Hưng (xã Hội An Đông cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Huyện lộ 64 từ Mương Trường Học đến Ngã Ba Cái Tàu thuộc xã Mỹ An Hưng (xã Hội An Đông cũ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 08:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Huyện lộ 64 từ Mương Trường Học đến Ngã Ba Cái Tàu thuộc xã Mỹ An Hưng (xã Hội An Đông cũ).

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Rạch Tân Bình từ Cầu Xẻo Gia đến Cầu Gia Vàm xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Long (khu vực Rạch Mã Trường gần cống 3 Tên, xã Tân Hào cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/12/2025 đến 16:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú A, xã Tân Long (khu vực từ Chùa Tân Bửu đến Nhà thờ Tân Long, xã Tân Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/12/2025 đến 16:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Bơm HTXNN Tân Bình 17, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 16:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trạm Viễn Thông Tân Quới, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 16:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm cấp nước Tân Hưng, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 16:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Lê Văn Triết, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 16:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng HTX Bình Minh, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/12/2025 đến 16:30:00 ngày 24/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng trạm Bơm Phú Lợi 2, xã Thanh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/12/2025 đến 16:30:00 ngày 24/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng trạm Bơm Kênh Mương Khai, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/12/2025 đến 16:30:00 ngày 24/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng trạm VNS PHẠM TẤN ĐẠT, xã Thanh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/12/2025 đến 16:30:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng trạm Xay Xát Nguyễn Văn Tính, xã An Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/12/2025 đến 16:30:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng trạm XX Lê Khả Thực, xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/12/2025 đến 16:30:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng trạm Nước Sạch Trần Ngọc Bình, xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/12/2025 đến 16:30:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng trạm Mương Ông Cha, xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/12/2025 đến 16:30:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Công ty MTV Thanh Bình, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 16:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nam, xã Thanh Bình (khu vực Cồn Tô Châu)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 16:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực từ Cầu Phong Mỹ đến cua quẹo Chợ Bình Thành)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (khu vực từ cua quẹo Chợ Bình Thành đến đầu Cụm Công nghiệp Bình Thành)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 07:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (khu vực từ cua quẹo Chợ Bình Thành đến đầu Cụm Công nghiệp Bình Thành)

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Tây Kênh 10 Tải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 10:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Cường, Ấp A, Ấp B, xã Phú Cường. (Khu vực từ Trường Tiểu Học Phú Cường 1 dọc theo lộ đan đến Chợ kinh 15).

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm TBA 3P-250kVA trạm Hồ Rừng 3, TBA 3P-250kVA trạm Hồ Rừng 4, TBA 3P-250kVA trạm Hồ Rừng 5, TBA 3P-250kVA trạm Hồ Rừng 6, TBA 3P-250kVA trạm Hồ Rừng 7

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/12/2025 đến 16:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Lê Văn Lâu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bê Tông Hà Thanh 4

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm VLXD Huyền An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 08:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Môi Trường Viettech

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/12/2025 đến 10:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm HTXNN Hòa Lợi

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/12/2025 đến 12:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Phạm Huy Khôi

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/12/2025 đến 15:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Sạc Vinfat Tam Nông

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NLMT Nguyễn Văn Thuần

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/12/2025 đến 09:00:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm Xay Xát An Long 2, trạm XN CBLT Tam Nông

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/12/2025 đến 10:30:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm Cơ sở Massage Thượng Hải 2

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/12/2025 đến 10:30:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm Cơ sở Massage Thượng Hải 2

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/12/2025 đến 15:00:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm NLMT Đoàn Chín

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 25/12/2025 đến 17:00:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm Sạc Vinfat Tân Cường

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/12/2025 đến 09:00:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm Lò Sấy Trương Văn Cảnh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/12/2025 đến 11:00:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Nguyễn Thị Thu Ba

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/12/2025 đến 14:30:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm Công ty TNHH NNX Phú Cường.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/12/2025 đến 16:30:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Tân Cường, xã Phú Cường. Một phần khu vực Khóm 2, Khóm 4, Khóm 5, xã Tràm Chim. (Khu vực từ trường Tiểu Học Phú Cường 1 dọc theo lộ đan đến Cầu Dây). (Khu vực từ cầu Bệnh Viện đến quán cà phê Yến Yến).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 11:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Hiệp Bình, ấp Phú Nông, ấp Phú Xuân, xã Tam Nông. Một phần khu vực Ấp 4, xã Phú Cường. Toàn bộ khu vực ấp Bưng Sấm và một phần khu vực ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim. (Khu vực từ cầu Kinh Phú Hiệp đến cầu chữ Y) (Khu vực từ cầu Kinh An Bình đến Kinh Công Đông)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 13:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp Hiệp Bình, ấp Phú Nông, ấp Phú Xuân, xã Tam Nông. Một phần khu vực Ấp 4, xã Phú Cường. Toàn bộ khu vực ấp Bưng Sấm và một phần khu vực ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim. (Khu vực từ cầu Kinh Phú Hiệp đến cầu chữ Y) (Khu vực từ cầu Kinh An Bình đến Kinh Công Đông)

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Tràm Chim. Toàn bộ khu vực Ấp K8, ấp K9 và một phần khu vực ấp K10, xã Tam Nông. (Khu vực từ quán cà phê Yến Yến dọc theo đường ĐT 843 đến cầu K10)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Bình, xã An Hòa. (Khu vực từ ông Nguyễn Văn Quí đến nhà ông Đào Văn Nguyên).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Phú Thành B

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Công Ty TNHH TM-XNK Hưng Thịnh Phát và trạm Công Ty Fashion Garments Mekong.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/12/2025 đến 13:30:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm Nhà Máy Thủy Sản Hoàng Long 1, Nhà Máy Thủy Sản Hoàng Long 2, Nhà Máy Thủy Sản Hoàng Long 5

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 10:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Nhà Máy Thủy Sản Hoàng Long 3, Nhà Máy Thủy Sản Hoàng Long 3, Thức Ăn Thủy Sản Mekong, Thức Ăn Thủy Sản Mekong 2, trạm Xử Lý Nước Thải Hoàng Long.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/12/2025 đến 11:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Nhà Máy Nước Đá Hoanh Tuệ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/12/2025 đến 15:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Ngự

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 28/12/2025.