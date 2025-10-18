Giá vàng hôm nay 18/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay (18/10) tại thị trường trong nước tăng rất mạnh. Đặc biệt, giá vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đã tăng kỷ lục ở cả hai chiều mua vào-bán ra, giao dịch gần chạm ngưỡng 160 triệu đồng/lượng, cao hơn cả vàng miếng SJC.

Giá vàng miếng SJC được các thương hiệu niêm yết:

Giá vàng SJC, giá vàng PNJ được niêm yết ở mức 151,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); tăng 4,4 triệu đồng/lượng (chiều mua vào), tăng 3,9 triệu đồng/lượng (chiều bán ra) so với phiên giao dịch sáng qua.

Giá vàng DOJI niêm yết chiều mua vào ở mức 150,7 triệu đồng/lượng (tăng 3,6 triệu đồng/lượng); bán ra ở mức 152,2 triệu đồng/lượng (tăng 3,1 triệu đồng/lượng) so với phiên giao dịch sáng qua.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết chiều mua vào 152,5 triệu đồng/lượng (tăng 5,4 triệu đồng/lượng); bán ra 153 triệu đồng/lượng (tăng 3,9 triệu đồng/lượng) so với sáng qua.

Giá vàng miếng SJC của Phú Quý SJC giao dịch chiều mua vào ở ngưỡng 151 triệu đồng/lượng (tăng 4,5 triệu đồng/lượng); bán ra ở ngưỡng 153 triệu đồng/lượng (tăng 3,9 triệu đồng/lượng) so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu tăng cao trong phiên giao dịch ngày 18/10. Ảnh minh họa: TL

Giá vàng nhẫn hôm nay được các thương hiệu niêm yết:

Giá vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 156,5 – 159,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 5,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC niêm yết ở ngưỡng 150 - 152,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 4,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên sáng qua.

Giá vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 150,6 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 3,6 triệu đồng/lượng) và 152,1 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 3,1 triệu đồng/lượng) so với phiên sáng qua.

Giá vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 151 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 5 triệu đồng/lượng) và 153 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 4 triệu đồng/lượng) so với phiên sáng qua.

Giá vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần ở mức 4.250,8 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung có giảm 1,72% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 70,4 USD/ounce.

Theo quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 135 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Dù sụt giảm so với mức cao kỷ lục nhưng tổng cộng giá vàng đã tăng gần 5% trong tuần này và lần đầu tiên xác lập kỷ lục mới vượt trên 4.300 USD/ounce.

Trong ngày 17/10, giá vàng thế giới đã có phiên giao dịch đạt mức cao mới là 4.380,99 USD/ounce, sau khi đã phá vỡ 13 kỷ lục trong tháng 9. Chỉ riêng trong 15 ngày qua, vàng đã tăng hơn 600 USD/ounce, tương đương tăng 16%.

Theo báo Thanh Niên, phát biểu ôn hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua về căng thẳng thuế quan với Trung Quốc đã giúp nhà đầu tư bớt đổ xô vào kim loại quý. Tổng thống Donald Trump đã xác nhận một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc, qua đó xoa dịu một số lo ngại của thị trường về xung đột thương mại leo thang giữa 2 nước.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư đặt kỳ vọng cao vào việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất 0,25% tại cuộc họp sắp diễn ra và thêm một lần nữa vào tháng 12. Điều này giúp kim loại quý đứng ở mức cao. Đồng thời nhu cầu nắm giữ vàng của nhiều quỹ ETF vẫn ở mức cao. Ngân hàng HSBC đã nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2025 thêm 100 USD lên 3.455 USD/ounce và dự kiến giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Ông Alexander Zumpfe (nhà giao dịch kim loại quý tại Heraeus Metals Germany) nhận định: "Với kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, rủi ro địa chính trị và những lo ngại liên tục về lĩnh vực ngân hàng, môi trường vẫn rất thuận lợi cho vàng".