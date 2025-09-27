Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 133-135 triệu đồng/lượng

Thứ bảy, 11:41 27/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay 27/9 tăng mạnh sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân của Mỹ được công bố. Giá vàng miếng SJC trong nước tăng lên 135 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch 27/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 133-135 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi lên. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 128,8-131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 128,8-131,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng thế giới phiên cuối tuần ít biến động. Lúc 9h21' hôm nay (ngày 27/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.759,86 USD/ounce, không đổi so với đêm qua.

Giá vàng hôm nay 27/9: Tăng mạnh, tiền điện tử hồi phục trở lại - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay 27/9 tăng mạnh sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân của Mỹ được công bố.

Sáng 27/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 120,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h ngày 26/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.760 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.795 USD/ounce.

Thị trường vàng tiếp tục tăng mạnh, vượt 3.750 USD/ounce. Báo cáo kinh tế cho thấy áp lực lạm phát ở Mỹ đã hạ nhiệt, không còn quá căng thẳng như trước. Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có lý do để tiến hành giảm lãi suất vào tháng sau.

Giá vàng hôm nay 26/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi giá thế giới giảm?Giá vàng hôm nay 26/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi giá thế giới giảm?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng niêm yết ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 26/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi giá thế giới giảm?

Giá vàng hôm nay 26/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi giá thế giới giảm?

Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm

Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm

Giá vàng hôm nay 23/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh theo chiều giá thế giới

Giá vàng hôm nay 23/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh theo chiều giá thế giới

Giá vàng hôm nay 22/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji sẽ ra sao?

Giá vàng hôm nay 22/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji sẽ ra sao?

Giá vàng hôm nay 21/9: Vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu bình ổn ngày cuối tuần

Giá vàng hôm nay 21/9: Vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu bình ổn ngày cuối tuần

Cùng chuyên mục

Xe ga giá 23,5 triệu đồng của Việt Nam thiết kế đẹp như Vision, rẻ chỉ ngang xe số Wave RSX

Xe ga giá 23,5 triệu đồng của Việt Nam thiết kế đẹp như Vision, rẻ chỉ ngang xe số Wave RSX

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ga của Việt Nam gây chú ý khi “lai” dáng SH và Vision, giá bán lại rất cạnh tranh, phù hợp học sinh vì không cần bằng lái.

Xe hatchback hạng A giá 183 triệu đồng thiết kế hiện đại, trang bị 6 túi khí giá tốt hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Xe hatchback hạng A giá 183 triệu đồng thiết kế hiện đại, trang bị 6 túi khí giá tốt hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe hatchback sở hữu thiết kế trẻ trung, nhiều tiện nghi và gói an toàn vượt trội, không chỉ tạo sức ép lên phân khúc A mà còn khiến cả các dòng xe ga cao cấp phải dè chừng.

Từ cỏ dại, người dân miền Tây đã tạo nên món đặc sản dân dã khiến ai cũng muốn mua về làm quà

Từ cỏ dại, người dân miền Tây đã tạo nên món đặc sản dân dã khiến ai cũng muốn mua về làm quà

Xu hướng - 4 giờ trước

Từng bị xem như loài cỏ hoang mọc vô tội vạ, bồn bồn nay lại trở thành món ăn đặc sản trứ danh miền Tây, gây thương nhớ bởi hương vị giòn mát, chua dịu, ăn hoài không ngán.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26-28/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26-28/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe hatchback hạng A giá 132 triệu đồng đẹp long lanh, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Xe hatchback hạng A giá 132 triệu đồng đẹp long lanh, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Xe hatchback hạng A giá 132 triệu đồng rẻ hơn nhiều so với những chiếc ô tô cỡ A như Kia Morning hay Hyundai Grand i10, thậm chí gần ngang ngửa với mẫu xe máy tay ga sang trọng Honda SH.

Giá biệt thự tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc, phường nào có giá tốt nhất?

Giá biệt thự tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc, phường nào có giá tốt nhất?

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Giữa bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội đang trải qua nhiều biến động, phân khúc biệt thự tại 5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ bất ngờ trở thành tâm điểm với mức giá bán nhà lên tới hàng chục, thậm chí gần trăm tỷ đồng.

Giá vàng hôm nay 26/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi giá thế giới giảm?

Giá vàng hôm nay 26/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi giá thế giới giảm?

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng niêm yết ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26-28/9/2025: Cuối tuần, những khu vực này vẫn bị cúp điện liên tục để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26-28/9/2025: Cuối tuần, những khu vực này vẫn bị cúp điện liên tục để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao nhất: Gửi 200 triệu đồng được bao nhiêu tiền?

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao nhất: Gửi 200 triệu đồng được bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Với gần 30 ngân hàng, mức lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 3 - 5,9%/năm.

Xem nhiều

Xe ô tô giá 160 triệu đồng ở Việt Nam: Xinh xắn, tiện nghi, phù hợp đô thị, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chi trả chỉ như Honda SH

Xe ô tô giá 160 triệu đồng ở Việt Nam: Xinh xắn, tiện nghi, phù hợp đô thị, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chi trả chỉ như Honda SH

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ô tô điện sắp bán tại Việt Nam giá chỉ hơn 150 triệu, rẻ ngang xe ga cao cấp, phạm vi chạy 120–150 km, hứa hẹn "cơn sốt" xe điện đô thị.

Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Cận Tết Trung thu, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh Trung thu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Bảo vệ người tiêu dùng
Xe ga 110cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp tựa SH Mode, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Xe ga 110cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp tựa SH Mode, trang bị ngang Air Blade, rẻ như Vision

Giá cả thị trường
Xe ga 100cc giá 16 triệu đồng thiết kế độc đáo hoài cổ, trang bị ngang Vision, rẻ hơn cả Wave Alpha

Xe ga 100cc giá 16 triệu đồng thiết kế độc đáo hoài cổ, trang bị ngang Vision, rẻ hơn cả Wave Alpha

Giá cả thị trường
Bão Ragasa vào đất liền: Chi 5.000 đồng, người đi chợ chỉ nhận về 2 quả chanh

Bão Ragasa vào đất liền: Chi 5.000 đồng, người đi chợ chỉ nhận về 2 quả chanh

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top