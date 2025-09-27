Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 133-135 triệu đồng/lượng
GĐXH - Giá vàng hôm nay 27/9 tăng mạnh sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân của Mỹ được công bố. Giá vàng miếng SJC trong nước tăng lên 135 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên giao dịch 27/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 133-135 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng được các thương hiệu điều chỉnh đi lên. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 128,8-131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 128,8-131,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Trong khi đó, giá vàng thế giới phiên cuối tuần ít biến động. Lúc 9h21' hôm nay (ngày 27/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.759,86 USD/ounce, không đổi so với đêm qua.
Sáng 27/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 120,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 20h ngày 26/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.760 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.795 USD/ounce.
Thị trường vàng tiếp tục tăng mạnh, vượt 3.750 USD/ounce. Báo cáo kinh tế cho thấy áp lực lạm phát ở Mỹ đã hạ nhiệt, không còn quá căng thẳng như trước. Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có lý do để tiến hành giảm lãi suất vào tháng sau.
