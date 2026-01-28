Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 28/1 – 1/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện liên tục?
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 28/1 – 1/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 28/1 – 1/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 28/1 – 1/2/2026
Lịch cúp điện Trà Vinh
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ba Se, xã Song Lộc.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/01/2026 đến 15:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 09:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bích Trì, Phường Hòa Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/01/2026 đến 15:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Đường Võ Văn Kiệt từ nhà nghỉ Vân Anh đến Cơ sở xe cẩu Chiến Thắng; - Ấp Cổ Tháp, Sóc Thác, Xóm Trảng - Phường Nguyệt Hóa; - Ấp 15 Khóm 7 Phường 7 (củ), Phường Nguyệt Hóa - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Khu tập thể Công An, Bưu Điện Nguyệt Hóa 1, Cơ sở Trần Văn Mừng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 15:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Hội và Công Thiện Hùng – Phường Long Đức; - Khu vực cầu trung ương đoàn; - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Cơ sở Huỳnh Thanh Bình, Cơ sở Trần Minh Quý, Cơ sở chế biến tôm Đình Bình, Cơ Sở nước đá Anh Diện
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 12:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Nguyễn Trình, PCT Việt Nam, Hưởng Thanh Bình, Hải Sản An Lạc 1, Công Ty XNK Minh Anh, Gạch Ngói Bê Tông Nguyễn Trình,
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 14:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Ấp Phú Hòa, Hòa Hữu, Kinh Lớn - Phường Long Đức; - Một phần ấp Công Thiện Hùng, Rạch Bèo, Huệ Sanh – Phường Long Đức - Khu vực Kênh Phú Hòa; - Khu tái định cư phường 1 (củ), Phường Long Đức; - Đường Trương Văn Kĩnh từ Võ Văn Kiệt đến Trần Văn Ẩn. - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện cho Cơ sở Võ Hoàng Giang, Nhà máy sản xuất cống ly tâm Lộc Phát,
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 16:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 12:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Ngang
KHU VỰC: Một phần ấp Trường Bắn xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/01/2026 đến 15:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Cẩm B xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 12:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Minh Thuận B xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 10:30:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện các ấp Sóc Hoang, Mỹ Thập, Hòa Thịnh, Bào Sen và một phần ấp Bến Kinh xã Mỹ Long, xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 11:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Kè
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Hội An 7) thuộc Xã An Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 08:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Trung Tâm Nước Sạch Nông Thôn (trạm Cấp Nước Hội An) thuộc xã An Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/01/2026 đến 09:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Chông Nô 2, 3, An Bình, An Lộc, An Hòa, Hòa An, An Trại xã An Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 16:30:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trà Cú
KHU VỰC: Mất điện trạm Nguyễn Ngọc Độ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 08:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Trầm Minh Trí
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 28/01/2026 đến 10:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Nguyễn Thế Anh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/01/2026 đến 11:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Huỳnh Thị Bé
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/01/2026 đến 14:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Nguyễn Đức Thịnh
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 28/01/2026 đến 15:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Hà Văn Lập 2
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 28/01/2026 đến 16:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Cơ Sở Liêng Thị Tẹt
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Vàm Ray- xã Hàm Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/01/2026 đến 14:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Thạch Phải
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Lưu Thị Đẹp
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trà Lés- xã Trà Cú.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 09:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Giồng Lớn A- xã Đại An.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Giồng Chanh- xã Long Hiệp.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/01/2026 đến 15:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Ô Rung- xã Tập Sơn.
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Giồng Lớn A- xã Đại An.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/01/2026 đến 09:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Lâm Tuấn Thanh
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 29/01/2026 đến 10:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Lê Văn Thuần
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 14:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Giồng Giữa 9
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 29/01/2026 đến 15:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Nguyễn Thị Thanh Tuyền
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 29/01/2026 đến 16:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Chợ- xã Đại An.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/01/2026 đến 12:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Nguyễn Thị Tiên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 09:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Sóc Chà- xã Trà Cú.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 01/02/2026 đến 10:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Cosla 2
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 01/02/2026 đến 11:30:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Nguyễn Văn Phú
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/02/2026 đến 15:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm lâm Đức Thiện
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 5- xã Trà Cú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 10:30:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Cơ sỡ Võ Hồng Ngoãn
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/02/2026 đến 14:30:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bến Bạ- xã Hàm Giang( 33KH).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm NM Bột Cá Bến Bạ.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 29/01/2026 đến 15:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Nguyễn Mạnh Tường.
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Leng- xã Lưu Nghiệp Anh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 12:00:00 ngày 27/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Mù U1.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/02/2026 đến 15:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Chợ xã Lưu Nghiệp Anh.
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 01/02/2026 đến 16:30:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
KHU VỰC: Một phần ấp Ngãi Phú 1 - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 09:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ngãi Phú 2 - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/01/2026 đến 10:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Te Te 2 - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Từ Ô 1 - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/01/2026 đến 15:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ô Trao - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cây Gáo - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 12:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ngãi Hòa - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 6 - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 09:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Tre - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/01/2026 đến 10:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cầu Tre - xã Tiểu Cần (trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đại Trường - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 14:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cầu Tre - xã Tiểu Cần (trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/01/2026 đến 15:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trinh Phụ - xã Tân Hòa Cần (trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Định Bình - xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Duyên Hải
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NMNĐ Triều Lệ, NMNĐ Nguyễn Văn Triều 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Công ty Khang Đức 2
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Cty Kiên Giang SG
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 12:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bào xã Long Hữu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chyên dùng Tự Dùng 500kV Duyên Hải.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/01/2026 đến 15:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Càng Long
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Đức, xã Bình Phú
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trà Gút và một phần ấp Kinh Viễn, xã Nhị Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 09:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Chương (khách hàng sử dụng điện trạm Cả Chương 2, Cả Chương 3, Cả Chương 4), xã Tân An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 12:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Chương (khách hàng sử dụng điện trạm Cả Chương 2), xã Tân An
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lưu Tư, xã Tân An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 11:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Lôi 1) thuộc ấp Giồng Lôi xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 09:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Chùa Thanh Quang thuộc ấp Thanh Nguyên B xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/01/2026 đến 09:40:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Thanh Nguyên) thuộc ấp Thanh Nguyên A xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Giồng Lức) thuộc ấp Hương Phụ C xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/01/2026 đến 14:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Trạm Bơm số 7 thuộc ấp Giồng Lức xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/01/2026 đến 15:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cù- xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Ớt - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 14:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Trải nghiệm xe máy điện giá 22,9 triệu đồng pin bền, cốp cực rộng, đi hơn 100km/lần sạc, trang bị sánh ngang Honda Vision, chi phí như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 50 phút trước
GĐXH - Xe máy điện giá khoảng 22,9 triệu đồng gây chú ý nhờ pin LFP bền bỉ, đi hơn 100 km/lần sạc, cốp 33 lít và loạt tiện ích vượt tầm giá.
Trang sức vàng: Vừa làm đẹp, vừa giữ của – chọn sao cho đáng tiền?Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước
GĐXH - Năm 2026 ghi dấu sự lên ngôi của một loại trang sức vừa trẻ trung, tinh xảo, vừa mang lại may mắn, hút tài lộc.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 27/1/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 27/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá vàng ở mức giá 17 triệu đồng/lượng người bán vàng phải đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu từ năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH - Giá vàng chưa năm nào gây nhiều sự chú ý nhiều như năm nay. Nhiều người lựa chọn mua vàng là kênh đầu tư, các quy định mới về hoá đơn, chứng từ, đóng thuế cũng cần người mua đặc biệt chú ý.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 27/1 – 1/21/2026: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tụcSản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Xe ga 150cc giá 52 triệu đồng có ABS 2 kênh, TCS chất như Honda SH, rẻ hơn SH ModeGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc đến từ thương hiệu rất nổi tiếng vừa chính thức ra mắt, hứa hẹn sẽ khiến cho cả Honda SH và Vario 160 rơi vào cảnh ‘thất sủng’.
Giá bạc hôm nay (27/1): Thị trường trong nước có dấu hiệu 'đi ngang, giá giao dịch giữ ở vùng 112 -114 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay có dấu hiệu đi ngang khi giá giao dịch vẫn giữ ở vùng 112–114 triệu đồng/kg.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 27/1 – 1/2/2026): Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khách hàng để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Thưởng Tết 2026 bao nhiêu thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân?Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Thưởng Tết bao nhiêu thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh thưởng Tết 2026 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các ngành, địa phương, có nơi mức thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng/người.
Giá vàng hôm nay 27/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý tăng hay giảm?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vọt lên 177 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn các thương hiệu cũng tăng.
Giá vàng ở mức giá 17 triệu đồng/lượng người bán vàng phải đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu từ năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Giá vàng chưa năm nào gây nhiều sự chú ý nhiều như năm nay. Nhiều người lựa chọn mua vàng là kênh đầu tư, các quy định mới về hoá đơn, chứng từ, đóng thuế cũng cần người mua đặc biệt chú ý.