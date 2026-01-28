Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 28/1 – 1/2/2026: Trong tuần nhiều khu dân cư bị mất điện liên tục
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 28/1 – 1/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 28/1 – 1/2/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 28/1 – 1/2/2026
Lịch cúp điện Phan Thiết
KHU VỰC: Trục đường Cao Thắng, Võ Thị Sáu, Lê Lơi, Phạm Văn Đồng thuộc một phần phường Phan Thiết
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trục đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn từ dốc Mũi Né đến khu vực Chợ Hàm Tiến thuộc một phần phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực ngã tư Phú Hội thuộc một phần phường Bình Thuận
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/02/2026 đến 07:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực khu công nghiệp Phan Thiết thuộc một phần xã Hàm Liêm
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực ngã tư Phú Hội thuộc một phần phường Bình Thuận
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:30:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tuy Phong
KHU VỰC: Thôn 1,2,3 Phước Thể; một phần Thôn Vĩnh Hanh xã Liên Hương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 11:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Linh
KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Đức Hạnh 1 - xã Hoài Đức - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực đê bao thôn Nam Chính 5 xã Đức Linh; Thôn Sùng Nhơn 1, 2, 3, 4, 5, 6; thôn Đa Kai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 xã Nam Thành Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/02/2026 đến 16:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Mê Pu 2 xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 01/02/2026 đến 11:00:00 ngày 01/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần thôn Đức Hạnh 1,2,3,4 xã Hoài Đức, thôn Tân Hà 1,2,3,4 xã Trà Tân tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/01/2026 đến 13:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hàm Tân
KHU VỰC: Thôn 3 - xã Hàm Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn 2 - xã Hàm Tân
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Láng Gòn 2 - xã Hàm Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Láng Gòn 2 - xã Hàm Tân
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn 3, 4 - Xã Sơn Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 12:00:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện La Gi
KHU VỰC: Một phần đường Lý Nam Đế - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Phước Tiến - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp An - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp An - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lý Thái Tổ - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 14:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Trỗi - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Trỗi - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Trí - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lê Văn Tám - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 11:30:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Trí - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 11:30:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Tri Phương - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:30:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Quý
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 28/1 – 1/2/2026.
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
KHU VỰC: Một phần thôn Hội Nhơn, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 09:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 6 xã Hàm Thuận, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 15:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Điền xã Hàm Liêm và một phần khu phố Thắng Hiệp, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 15:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã Hồng Sơn, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 10:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Ninh Thuận, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Minh xã Hàm Thuận, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 16:00:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Lâm Giáo, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 10:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Kim Bình, phường Hàm Thắng, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 11:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Liêm Thái xã Hồng Sơn, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 11:00:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
KHU VỰC: thôn Hàm Cần 3, xã Hàm Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 16:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Thuận Cường, xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 16:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam, xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Thạnh Mỹ, xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 14:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Thạnh Mỹ, xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/01/2026 đến 14:30:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Thanh Phong, xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 14:30:00 ngày 31/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Dân Bình, thôn Dân hiệp xã Hàm Kiệm, thôn Minh Tiến, thôn Minh Thành xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/01/2026 đến 06:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Thành, thôn Thuận Minh, thôn Thạnh Mỹ, thôn Kê Gà, thôn Thanh Phong, thôn Hiệp Lễ xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/01/2026 đến 06:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Thành, thôn Thuận Minh, thôn Thạnh Mỹ, thôn Kê Gà, thôn Thanh Phong, thôn Hiệp Lễ xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/01/2026 đến 06:30:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
KHU VỰC: Thôn Dân Bình, thôn Dân hiệp xã Hàm Kiệm, thôn Minh Tiến, thôn Minh Thành xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/01/2026 đến 06:30:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Lịch cúp điện Bắc Bình
KHU VỰC: Thôn Lương Bình - Xã Lương Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 11:30:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Thái Hòa, Thái An, Thái Thành - xã Hồng Thái; thôn Xuân An 1, Xuân An 2, Thôn Xuân Hội, Xuân Quang -xã Bắc Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Lương Nam, Lương Tây, Bắc Sơn, Lương Bắc, xã Lương Sơn; Thôn Lương Đông, xã Lương Sơn Thôn Thái Thuận,Thái Thành, Châu Hanh, Thái Hiệp, xã Hồng Thái; Thôn Hải Xuân, An Lạc, xã Hải Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 11:30:00 ngày 30/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tánh Linh
KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Phú Thuận - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn La Ngâu 1 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Phú Thuận - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:55:00 ngày 28/01/2026 đến 11:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn La Ngâu 1 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:05:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trường Sa
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 28/1 – 1/2/2026.
SUV hạng B giá 330 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, trang bị hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có về Việt Nam?Giá cả thị trường - 5 phút trước
GĐXH - SUV hạng B hoàn toàn mới vừa ra mắt đang thu hút sự chú ý lớn trên thị trường khi được chào bán với mức giá chỉ từ 330 triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với Kia Morning và Hyundai i10.
Nguồn cung căn hộ chung cư tăng mạnh qua các năm, cơ cấu sản phẩm chủ yếu phục vụ giới ‘nhà giàu’Sản phẩm - Dịch vụ - 19 phút trước
GĐXH - Chỉ tính riêng năm 2025, nguồn cung phân khúc căn hộ chung cư đã chiếm 62% trong tổng cơ cấu nguồn cung bất động sản nhà ở. Điều đáng chú ý nguồn cung mới tăng mạnh nhưng cơ cấu sản phẩm ngày càng thiếu đa dạng, chủ yếu là sản phẩm phục vụ giới “nhà giàu".
Bộ Y tế cảnh báo các sản phẩm này nghi nhiễm độc tố cereulideBảo vệ người tiêu dùng - 24 phút trước
GĐXH - Ngày 27/01/2026, TS Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành Công văn số 136/ATTP-SP về việc cảnh báo sản phẩm nghi nhiễm độc tố cereulide và các Công văn số 137ATTP-SP và 138/ATTP-SP quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.
Cảnh báo một số bệnh xương khớp của Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế bị thu hồi do vi phạmBảo vệ người tiêu dùng - 33 phút trước
GĐXH - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc viên nang cứng Diacerin 50 (Diacerein 50 mg) do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng nước (vi phạm mức độ 3).
Giá vàng hôm nay 28/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý biến động ra sao?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tăng mạnh, lên 178,1-180,6 triệu đồng/lượng, tăng tới 2,8-3,3 triệu đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua.
Giá vàng ở mức 170 triệu đồng/lượng, mua bán vàng nhẫn có phải đóng thuế thu nhập cá nhânSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Chính sách áp thuế 0,1% khi chuyển nhượng vàng khiến cho nhiều nhà đầu tư, nhất là những nhà đầu tư nhỏ lẻ lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh.
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 28/1 – 1/2/2026: Cúp điện 10 - 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đườngSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 28/1 – 1/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện liên tục?Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Trải nghiệm xe máy điện giá 22,9 triệu đồng pin bền, cốp cực rộng, đi hơn 100km/lần sạc, trang bị sánh ngang Honda Vision, chi phí như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá khoảng 22,9 triệu đồng gây chú ý nhờ pin LFP bền bỉ, đi hơn 100 km/lần sạc, cốp 33 lít và loạt tiện ích vượt tầm giá.
Trang sức vàng: Vừa làm đẹp, vừa giữ của – chọn sao cho đáng tiền?Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
GĐXH - Năm 2026 ghi dấu sự lên ngôi của một loại trang sức vừa trẻ trung, tinh xảo, vừa mang lại may mắn, hút tài lộc.
Giá vàng ở mức giá 170 triệu đồng/lượng người bán vàng phải đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu từ năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Giá vàng chưa năm nào gây nhiều sự chú ý nhiều như năm nay. Nhiều người lựa chọn mua vàng là kênh đầu tư, các quy định mới về hoá đơn, chứng từ, đóng thuế cũng cần người mua đặc biệt chú ý.