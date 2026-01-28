Mới nhất
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 26/1 - 1/2/2026): Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khu dân cư để sửa chữaLịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 26/1 - 1/2/2026): Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 28/1 – 1/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 28/1 – 1/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 28/1 – 1/2/2026: Cúp điện 10 - 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 28/1 – 1/2/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá


KHU VỰC: một phần đường Ngô Văn Sở P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần đường Lâm Quang ky P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu TĐC An Hòa P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần đường Lê Hồng Phong, 3/2 P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần đường Phan Thị Ràng P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần đường Lâm Quang ky P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần đường lê Quý Đôn P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Phan Đăng Lưu P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu Phú Quý, khu Phố 7 Rạch Sỏi P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Ngô Quyền, đường Lạc Hồng P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Trần Phú, đường Võ Thị Sáu, đường Trần Quốc Tuấn P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Lê Hồng phong đường Ngô Quyền P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường đường Ngô Quyền P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Đình Chiễu P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần đường Hàm Nghi, Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Diệu P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần đường Mạc Cữu P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Châu Thành


KHU VỰC: Ấp Hòa Thuận 2, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 11:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Hòa Lợi, Xã Thạnh Lộ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 10:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Hòa Lợi, Xã Thạnh Lộ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/01/2026 đến 14:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thạnh Hưng, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp An Ninh, An Thành Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: KP Minh An-xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tân Hiệp


KHU VỰC: Kênh 0, Kênh 1, Kênh A, Ấp Tân Phú và ấp Bình Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Kênh 3, ấp Tân Thạnh và một phần ấp Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Kênh Thầy Thông, Ba Vàng, Tư Tỷ, Đập Đá, Năm Vụ, Huế Bá, Hữu An, dọc Xáng Tân Hội (từ ấp Phú Hòa đến ấp Tân Tiến) và ấp Kênh 2B.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Hà Tiên


KHU VỰC: Khu vực Rạch ụ, phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu vực Rạch ụ, phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 16:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần phường Tô Châu, xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 29/01/2026 đến 18:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 29/01/2026 đến 18:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Hòn Đất


KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cửa hàng Bách Hóa Xanh đến Cầu Vàm Rầy và bờ đông kinh Vàm Rầy gồm từ tổ 1 đến tổ 4 ấp Thuận Hòa, từ tổ 20 đến tổ 23 ấp Thuận An xã Bình Sơn,

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh 16 ấp Thái hưng xã Sơn Kiên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: khu vực lộ nhựa Hòn Sóc từ tổ 5 đến tổ 8 ấp Hòn Sóc xã Hòn Đất,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: khu vực lộ nhựa Hòn Sóc từ tổ 5 đến tổ 8 ấp Hòn Sóc xã Hòn Đất,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: khu vực từ tổ 5, tổ 6 ấp ấp Sơn Lập thuộc xã Hòn Đất,

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan Mương Kinh từ tổ 9 đến tổ 10 ấp Tà Lóc, từ tổ 2 đến tổ 4 ấp Mương Kinh A xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh 14 Mỹ Thái gồm tổ 1 ấp Thái Hưng, tổ 5 ấp Thái Tiến xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan bờ đông Kinh 9 gồm tổ 2 ấp Số 8 xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 15:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh Ba Thê và các kinh ngang từ cầu vượt Sóc Xoài đến kinh Ranh & khu vực bên sông kinh Rạch Giá- Hà Tiên gồm các khu vực sau: từ tổ 1 đến tổ 5 ấp Mỹ Phú, từ tổ 1 đến tổ 4 ấp Mỹ Hòa, từ tổ 1 đến tổ 6 và tổ 10 ấp Sơn Thuận và toàn bộ các ấp Số 4, ấp Cản Đất, ấp Nguyễn Văn Hanh, ấp Mỹ Tân, ấp Hiệp Tân, ấp Hiệp Lợi, ấp Hiệp Bình, ấp Hiệp Trung, ấp Hiệp Thành, ấp Hiệp Hòa và tổ 12 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh Giàn Gừa từ tổ 2 đến tổ 3 ấp Giàn Gừa, khu vực lộ đan kinh Tà Keo từ tổ 6 đến tổ 7 ấp Mương Kinh xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/01/2026 đến 11:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan kinh Đê Biển từ tổ 1 đến tổ 4 ấp Kinh Mới xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu vực ấp Hợp Thành, ấp Láng Cơm xã Bình Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/01/2026 đến 15:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên kinh Tri Tôn và các kinh ngang từ Kinh 3 Nam Thái đến kinh Ranh gồm các ấp Sơn Tân, ấp Sơn Thái, ấp Sơn Thành, ấp Hòa Thuận, ấp Sơn Bình, ấp Sơn An, ấp Hòa Tiến, ấp Sơn Lập thuộc xã Hòn Đất,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện An Minh


KHU VỰC: Ấp Thành Phụng Tây xã An Minh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/01/2026 đến 11:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Mương Đào B xã vân Khánh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/01/2026 đến 16:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 7 Xáng 2 , Ấp 9 xáng xã Đông Hòa An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/01/2026 đến 11:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã An Minh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 11:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã An Minh, Một phần xã vân khánh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/02/2026 đến 10:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã An Minh An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 2 - Xã An Minh- An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 09:30:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 2 - Xã An Minh- An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 31/01/2026 đến 13:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phú Quốc


KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 5 Dương Đông , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:30:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 4 Dương Đông , Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/01/2026 đến 16:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Suối Mây, Khu Phố Hàm Ninh, Khu Phố Bãi Thơm, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 11:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 6,9 Dương Đông ,Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 11:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Cửa Lấp ,Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 10:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 7 Dương Đông ,Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Suối Mây ,Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 14:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Suối Mây ,Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 29/01/2026 đến 16:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một Phần Khu Phố 4 An Thới , Một Phần Khu Phố Suối Lớn, Đặc khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 14:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện An Biên


KHU VỰC: ấp 3 Biển, xã Tây Yên, AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: ấp Thứ 1, Xẻo Dinh, Kinh Dài, xã Tây Yên, AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: ấp Thứ 2, 3 _ xã An Biên, AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: ấp Thứ 3 _ xã An Biên, AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 11:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Thuận


KHU VỰC: Khu vực từ cây xăng Lê Hung Ny đến cầu Xẻo Lợp , ấp Ruộng Sạ 1 , xã Vĩnh Phong .

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Từ 7h30 đến 15h00: Đường Phạm Thành Lượng đoạn từ Cống Sáu Lô đến Cống Miếu Ông Tà ấp Vĩnh Đông 2, khu vực Cầu Rọc Môn ấp Vĩnh Đông 1, ấp Cái Nhum, Cái Tranh, Ruộng Sạ 1, Ruộng Sạ 2, Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ và ấp Thị Mỹ xã Vĩnh Phong. Từ 7h30 đến 15h00: Trạm Bơm Tân Nam ấp Cái Tranh, trạm Trộn Bê Tông ấp Ruộng Sạ 1, trạm Kiến Thành 1

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 15:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Từ 8h00 đến 16h00: Khu vực từ Chùa Kênh 2 đến Cống Ông Cả ấp Vĩnh Tây 1 xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 16:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Từ 8h00 đến 10h00: Khu vực Cầu Nội Bộ ấp Vĩnh Đông 2 xã Vĩnh Phong..

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 10:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Từ 8h00 đến 12h00: Khu vực từ 6000 đến 7000 Kênh 1 xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 12:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Từ 8h00 đến 13h00: Khu vực Kinh 195 , Kinh Doi Lá thuộc ấp Ba Đình xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 13:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Từ 13h00 đến 17h00: Một phần Kinh 195 thuộc ấp Ba Đình xã Vĩnh Bình .

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/02/2026 đến 17:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Từ 08h00 đến 17h00: Một phần ấp Tân Bình xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/01/2026 đến 17:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Từ 11h30 đến 15h00: Đường Lưu Nhơn Sâm đoạn từ Cầu Thủy Lợi đến Sân bóng Quách Xướng ấp Vĩnh Phước 1 xã Vĩnh Phong

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 31/01/2026 đến 15:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Từ 7h30 đến 11h30: Đường Võ Văn Kiệt đoạn từ Xưởng tole Quách Xướng đến Cống Bà Bang ấp Vĩnh Đông 2, ấp Vĩnh Tây 1, Vĩnh Tây 2, Đập Đá 1, Đập Đá 2 xã Vĩnh Phong, ấp Bờ Xáng, Ranh Hạt, Kênh 11 và Kênh 9 xã Vĩnh Thuận. Từ 7h30 đến 11h30: Các Doanh nghiệp Quách Xướng, Quách Lộc, Quách Út, Bơm cát Cao Tốc 1, Bơm cát Cao Tốc 2, Bê tông Thi Sơn, Bê tông Hữu Nghị, trạm Hợp Đoàn và trạm Nguyễn Văn Hợp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 11:30:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Từ 7h30 đến 15h00: Kênh Lò Rèn, Kênh 2, Kênh 3, Kênh Đòn Dong, Kênh 14, Kênh Thủy Lợi, Kênh 13, ấp Vĩnh Lộc 1, Vĩnh Lộc 2, Vĩnh Trinh, Bờ Xáng và ấp Ranh Hạt xã Vĩnh Thuận. Đường Quảng Trọng Linh đoạn từ Cầu Kinh Xáng đến Cầu Kênh 1 ấp Vĩnh Phước 1 xã Vĩnh Phong

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/01/2026 đến 15:00:00 ngày 31/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Gồng Riềng


KHU VỰC: Một phần Kinh Cây Dương - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Kinh Biện Cui - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu dân cư Thạnh Bình - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 12:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Chà Rào - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực đầu Kinh Tràm - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 11:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Chùa Thác Lác - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Kinh Thác Lác - thuộc xã Hòa Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 11:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 8 - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 11:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Kinh Hội Đồng - thuộc xã Hòa Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/01/2026 đến 11:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 6 - thuộc xã Giồng Riềng (khu vực Bách Hóa Xanh)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 13:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Nội Ô - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 13:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Gò Quao


KHU VỰC: Một phần xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp An Thọ xã Gò Quao, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/02/2026 đến 15:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/01/2026 đến 17:00:00 ngày 27/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cty Thành Đạt, xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/01/2026 đến 15:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: VLXD Nguyên Trang, xã Gò Quao, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/01/2026 đến 13:30:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Pembuol 6 một phần xã Định Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/01/2026 đến 17:00:00 ngày 28/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Trường THCS Đường Xuồng, xã Long Thạnh, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 29/01/2026 đến 13:30:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Sóc sâu một phần xã Gò Quao, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/01/2026 đến 17:00:00 ngày 29/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Tâm Lai xã Gò Quao, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 30/01/2026 đến 13:30:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Định Hòa, một phần xã Long Thạnh, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/01/2026 đến 17:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trạm pembuol 5A Một phần xã Định Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 30/01/2026 đến 15:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm TM Định An, một phần xã Gò Quao, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 01/02/2026 đến 15:00:00 ngày 01/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Kiên Lương

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/1 – 1/2/2026.

Lịch cúp điện U Minh Thượng


KHU VỰC: -Từ 7h00 đến 16h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Trung Đoàn, Minh Trung – xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang. -Từ 7h00 đến 16h00: Khu vực mất điện: NMXX Nguyễn Xuân Thắng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 16:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: -Từ 7h00 đến 14h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Công Sự – xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang. -Từ 7h00 đến 14h00: Khu vực mất điện: Trạm Trung Tâm Giống Nông Lâm Ngư Nghiệp Kiên Giang, VTL Phạm Thị Hồng Ý, Trạm Bơm Chống Cháy Rừng U Minh Thượng 1, Trạm Bơm Chống Cháy Rừng U Minh Thượng 2, TTHC Vườn Quốc Gia.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/01/2026 đến 14:00:00 ngày 30/01/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/1 – 1/2/2026.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 26/1 - 1/2/2026): Nhiều tuyến đường và khu dân cư cả ngày không có điện để dùngLịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 26/1 - 1/2/2026): Nhiều tuyến đường và khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Top