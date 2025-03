Giá vàng trong nước biến động, đầu tư vàng vẫn là nơi trú ẩn an toàn?

Mùa nồm ẩm, người Hà Nội đua nhau vệ sinh nhà cửa theo giờ phòng tránh bệnh tật, dịch vụ này giá 'leo thang' ra sao? GĐXH - Những ngày thời tiết miền Bắc nồm ẩm, nhiều gia đình ở Hà Nội đã lựa chọn dịch vụ vệ sinh nhà cửa theo giờ, với tần suất 1 tuần/lần để giảm tình trạng ẩm mốc, giảm nguy cơ mắc các bệnh theo mùa.

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 28/02/2025, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.898,22 USD/ounce, tăng 6,92% so với tháng 01/2025;

Trong tháng 2, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới với mức tăng 4,72%.

Theo Bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng Ban Thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê (Bộ Tài chính), giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới.

Ngoài ra, trong tháng 02/2025, các tuyên bố về chính sách thuế của Mỹ dẫn đến lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng như một tài sản an toàn.

Theo Tổng cục Thống kê, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới với mức tăng 4,72% trong tháng Hai. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng như một tài sản an toàn.

Cùng với đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng để đa dạng hóa dự trữ và bảo vệ tài sản trước biến động tiền tệ.

Trong nước, nhu cầu mua sắm vàng lấy may trong ngày Thần Tài sau Tết Nguyên đán tăng làm chỉ số giá vàng tháng 02/2025 tăng 4,72% so với tháng trước; tăng 32,57% so với cùng kỳ năm trước; tăng 5,8% so với tháng 12/2024; bình quân hai tháng đầu năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 30,84%.

Ngược lại, chỉ số giá USD đã giảm 0,06% do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm và ảnh hưởng từ các chính sách thuế quan và căng thẳng thương mại từ quốc gia này.

Nhìn chung, lạm phát cơ bản tháng 2 đã tăng 0,3% so với tháng 1 và tăng 2,87% so với cùng kỳ năm 2024.

Trên bình diện đó, lạm phát cơ bản bình quân hai tháng đã tăng 2,97% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,27%).

"Sự khác biệt này chủ yếu do nhóm hàng (lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt và dịch vụ y tế là những yếu tố tác động tăng CPI) được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản", bà Oanh chia sẻ.

Cảnh báo tình trạng mất tiền hàng trăm triệu đồng cho môi giới chỉ vì tin lời rao bán suất mua nhà ở xã hội GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo người mua cần cẩn trọng trước những thông tin chào mời nhượng lại suất mua bán nhà ở xã hội, bởi thực tế đã có tình trạng người mua mất tiền trăm triệu, thậm chí là tiền tỉ chỉ vì cả tin những thông tin rao bán nói trên.