Giá xăng dầu làm tăng chỉ số tiêu dùng tháng 4 và 'cú' bùng nổ giá vé máy bay

Giá xăng dầu tăng và 'cú' bùng nổ giá vé máy bay

Theo Báo cáo Tổng cục Thống kê vừa công bố về tình hình kinh tế vĩ mô tháng 4/2024, giá xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2024 tăng 0,07% so với tháng trước.

CPI 4 tháng đầu năm tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Trong mức tăng 0,07% của CPI, 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. Trong đó, nhóm ngành giao thông vận tải có chỉ số giá tăng cao nhất là 1,95%, làm tăng chung 0,19 điểm phần trăm.

Nguyên nhân khiến chỉ số giá nhóm ngành giao thông tăng chủ yếu do giá vận tải hành khách bằng đường hàng không tăng 10,42%; giá xăng trong nước tăng 4,78%; giá dầu diezen tăng 2,01% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong tháng; phí học bằng lái xe tăng 0,26%; dịch vụ trông giữ xe tăng 1,09% do nhu cầu cao…

Theo Tổng cục Thống kế, giá xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2024 tăng 0,07% so với tháng trước.

Xếp thứ hai là nhóm thuốc và dịch vụ y tế với mức tăng 0,92%.

Nguyên nhân khiến chỉ số giá nhóm này tăng là do thời tiết giao mùa, các loại vi rút gây bệnh sinh sôi, số ca viêm phổi, thủy đậu, tay chân miệng tăng nhanh nên người dân có nhu cầu mua các loại thuốc tăng cường hệ miễn dịch….

Những yếu tố trên đã làm giá nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm tăng 0,19%; nhóm thuốc chống dị ứng và các trường hợp quá mẫn cảm tăng 0,13%; nhóm thuốc tim mạch và một số mặt hàng khác tăng 0,07%.

Xếp thứ ba là nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,27%. Nguyên nhân do giá đồ trang sức tăng 5,4% theo giá vàng trong nước…

Giá dầu hỏa tăng 1,35% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong tháng cũng là một trong nhiều nguyên nhân khiến nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng xếp vị trí thứ tư, tăng 0,21%.

4 nhóm còn lại có chỉ số giá tăng thấp dần, lần lượt có: Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,12%; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,11%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,09%; Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,03%.

Nguyên nhân do nhiều mặt hàng phục vụ thời tiết nắng nóng tăng như các: Điện tử, điện lạnh, nước giải khát, du lịch, nhà hàng, khách sạn…

Nhóm giáo dục giảm sâu, 'kéo' giảm CPI chung 0,18%

Ngược lại với 8 nhóm ngành hàng hóa nói trên, có 3 nhóm có chỉ số giá giảm, bao gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,13%; bưu chính, viễn thông giảm 0,17%; nhóm giáo dục giảm sâu nhất là giảm 2,93%.

Chỉ số giá nhóm giáo dục giảm mạnh góp phần giảm CPI chung 0,18%, trong đó, dịch vụ giáo dục giảm 3,32%.

Nghị định số 97/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021 ngày 27/8/2021 của Chính phủ, yêu cầu các địa phương giữ ổn định mức thu học phí từ năm học 2023-2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.

Theo đó, một số trường học đã điều chỉnh giảm mức học phí sau khi đã thu theo Nghị định số 81/2021.

Các địa phương có chỉ số giá dịch vụ giáo dục tháng 4 giảm so với tháng trước là Hà Nội (giảm 11,2%); Hòa Bình (giảm 22,56%); Quảng Ninh (giảm 6,64%); Nam Định (giảm 22,42%); Ninh Thuận (giảm 30,98%) và Long An (giảm 37,55%).

