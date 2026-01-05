Nghệ An yêu cầu bốc thăm công khai nhà ở xã hội, khuyến khích báo chí giám sát
GĐXH - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định yêu cầu siết chặt quy trình xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội, trong đó nhấn mạnh việc công khai thông tin, tổ chức bốc thăm minh bạch và khuyến khích sự tham gia giám sát của các cơ quan báo chí.
Ngày 5/1, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, ông Hoàng Phú Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã ký ban hành quyết định tăng cường minh bạch trong xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội trên địa bàn.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng công khai đầy đủ thông tin về quy mô dự án, số lượng căn hộ, giá bán tạm tính, thời gian tiếp nhận hồ sơ các dự án nhà ở xã hội ngay sau khi khởi công trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.
Sau khi ký hợp đồng mua bán, danh sách người mua nhà ở xã hội cũng phải được công bố công khai để phục vụ công tác hậu kiểm, tránh tình trạng một đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhiều lần.
UBND tỉnh Nghệ An giao các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc xác định giá bán nhà ở xã hội, bảo đảm tính đúng, tính đủ theo quy định, không để doanh nghiệp lợi dụng chính sách để trục lợi.
Công an tỉnh được giao chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và công an địa phương xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép, "cò" hồ sơ, trục lợi chính sách; xử phạt các chủ đầu tư, doanh nghiệp vi phạm quy định trong xét duyệt đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội.
UBND các xã, phường nơi có dự án được yêu cầu thiết lập đường dây nóng, các kênh tiếp nhận phản ánh để kịp thời xử lý kiến nghị của người dân, đồng thời công khai đầy đủ thông tin dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.
Đáng chú ý, trong trường hợp số hồ sơ đăng ký mua hoặc thuê vượt quá số căn hộ, tỉnh Nghệ An yêu cầu tổ chức bốc thăm công khai. Ngoài sự giám sát của Sở Xây dựng, tỉnh khuyến khích mời các cơ quan báo chí, truyền thông tham gia giám sát nhằm bảo đảm tính minh bạch.
UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư không được thu tiền đặt cọc trái quy định, không ủy quyền cho cá nhân, sàn giao dịch thu tiền dưới danh nghĩa "hỗ trợ", "tư vấn"; đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.
Đối với người mua nhà ở xã hội, tỉnh Nghệ An quy định rõ sẽ thu hồi căn hộ, xử phạt vi phạm và công khai danh sách nếu phát hiện gian lận trong kê khai về đối tượng, thu nhập, tình trạng nhà ở.
Động thái này được kỳ vọng sẽ góp phần siết chặt kỷ cương trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng và hạn chế tối đa những "kẽ hở" dễ phát sinh tiêu cực.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Nghệ An, từ năm 2021 đến nay, tỉnh này đã triển khai 41 dự án có quy hoạch nhà ở xã hội, với tổng quỹ đất khoảng 107 ha. Khi hoàn thành, các dự án này dự kiến cung ứng ra thị trường khoảng 36.000 căn hộ, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân.
Trong giai đoạn 2021-2024, Nghệ An hoàn thành 3 dự án, hạng mục nhà ở xã hội với tổng cộng 1.756 căn hộ. Trong đó, có 2 dự án nhà lưu trú cho công nhân tại các khu công nghiệp với 1.456 căn và 1 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, quy mô 300 căn hộ.
Riêng năm 2025, Nghệ An được Trung ương giao chỉ tiêu hoàn thành 1.420 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, đến cuối năm, số căn hộ đã hoàn thành đạt gần 2.500 căn, vượt gần gấp đôi kế hoạch đề ra.
GĐXH - Việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nay sẽ được cập nhật trực tiếp vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2, tháng 3/2026 sẽ được chi trả gộp vào kỳ chi trả tháng 2.