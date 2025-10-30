Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm 30/10 không khí lạnh tràn xuống ảnh hưởng thời tiết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Mưa nhỏ rải rác khả năng xảy ra ở miền Bắc.
Thời tiết miền Bắc có mưa nhỏ do gió mùa Đông Bắc tràn về
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khoảng chiều tối và đêm 30/10, khối không khí lạnh tràn về sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng xuống khu vực Bắc Trung Bộ, rồi ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Trung Bộ.
Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.
Từ ngày 30/10-1/11, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông, kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác.
Từ đêm 1/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ.
Thời tiết Hà Nội: Từ ngày 30/10-1/11, có mưa; từ ngày 1/11 đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 20-22 độ.
Trên biển: Từ đêm 30/10, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.
Thời tiết Trung Bộ hôm nay có mưa không?
Theo bản tin dự báo thời tiết, khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên các sông ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.
Từ chiều tối qua Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi vẫn hứng chịu lượng mưa rất lớn. Một số trạm lượng mưa khá lớn như: Trạm Trà Nham: 492mm; Trạm Trà Giáp: 408mm; Trạm đỉnh Bạch Mã: 684mm.
Dự báo cao điểm mưa duy trì đến sáng nay (30/10) ở Quảng Ngãi, với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Còn Huế, Đà Nẵng sẽ mưa hết ngày hôm nay, lượng mưa từ 100-250mm, có nơi trên 500mm.
Mưa quá lớn khiến lũ tiếp tục dâng nhanh. Đặc biệt ở sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng), lũ sẽ đạt đỉnh ở mức 5,45-5,50m (tương đương với đỉnh lũ lịch sử năm 1964).
Dự báo lũ các sông khác cũng cực kỳ nguy hiểm ở trên mức báo động 3. Cảnh báo ngập lụt sâu ở vùng hạ lưu các sông tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.
Cũng theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường sẽ làm vùng mưa dịch chuyển và mở dần ra phía Bắc Trung Bộ. Cảnh báo từ Quảng Trị đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 300mm.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-28 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
