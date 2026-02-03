Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3 – 8/2/2026: Một số khu dân cư sẽ bị mất điện 11 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 3 – 8/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 3 – 8/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 3 – 8/2/2026
Lịch cúp điện Vị Thanh
KHU VỰC: Khu vực 19, phường Vị Tân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 13:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Mỹ Hiệp 3, xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:00:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hòa
KHU VỰC: Ấp Nhơn Phú xã Tân Hòa , thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 2 và ấp 1000, xã Tân Hòa, thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/02/2026 đến 14:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/02/2026 đến 14:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Bình xã Trường Long Tây, thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/02/2026 đến 10:30:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Bình xã Trường Long Tây, thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/02/2026 đến 15:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Lợi xã Trường Long Tây, thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/02/2026 đến 14:00:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nhơn Thuận 1 xã Tân Hòa, thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thạnh Lợi, xã Tân Hòa, thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ngã Bảy
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 8/2/2026.
Lịch cúp điện Long Mỹ
KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Bình Tân, phường Long Bình, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 16:30:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 5, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Bình Thuận, phường Long Bình, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cao Hột, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:00:00 ngày 05/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV 4, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 11:00:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV 4, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:00:00 ngày 06/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân Bình 1, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/02/2026 đến 16:00:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/02/2026 đến 08:30:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/02/2026 đến 10:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước Hòa, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 09:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Tân A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Tân A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 04/02/2026 đến 13:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Thi Trấn, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 12:00:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 12:00:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước Tiến, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
KHU VỰC: Một phần xã Phương Bình, xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/02/2026 đến 14:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Phương Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:00:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An, xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vị Thủy
KHU VỰC: ấp 4, 5, 6, xã Vĩnh Thuận Đông - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:30:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 7, 8, 9, 10 xã Vị Thủy - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:30:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: xã Vị Thủy - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:30:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: xã Vĩnh Tường - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:30:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 4B, ấp 6B, ấp 8B, ấp 6A, ấp 7A xã Vĩnh Thuận Đông, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/02/2026 đến 16:30:00 ngày 07/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cái Nhum; Giao Đu; Cái Nhàu; Ngã Bác; Nhật Tảo, Thuận Mỹ; Thuận Phú; Thuận Hưng; Thuận Bình; Thuận An, xã Xà Phiên và một phần ấp 01; 02; 12 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 13:00:00 ngày 04/02/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
