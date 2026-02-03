Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3 – 8/2/2026: Một số khu dân cư sẽ bị mất điện 11 tiếng/ngày

Thứ ba, 11:26 03/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 2 – 8/2/2026: Số lượng khu dân cư và tuyến đường bị mất điện tăng đột biếnLịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 2 – 8/2/2026: Số lượng khu dân cư và tuyến đường bị mất điện tăng đột biến

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 3 – 8/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 3 – 8/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 3 – 8/2/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 3 – 8/2/2026

Lịch cúp điện Vị Thanh


KHU VỰC: Khu vực 19, phường Vị Tân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 13:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Mỹ Hiệp 3, xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Hòa


KHU VỰC: Ấp Nhơn Phú xã Tân Hòa , thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 2 và ấp 1000, xã Tân Hòa, thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/02/2026 đến 14:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/02/2026 đến 14:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trường Bình xã Trường Long Tây, thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/02/2026 đến 10:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trường Bình xã Trường Long Tây, thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/02/2026 đến 15:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trường Lợi xã Trường Long Tây, thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/02/2026 đến 14:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Nhơn Thuận 1 xã Tân Hòa, thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Thạnh Lợi, xã Tân Hòa, thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Ngã Bảy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 3 – 8/2/2026.

Lịch cúp điện Long Mỹ


KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Bình Tân, phường Long Bình, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 16:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 5, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Bình Thuận, phường Long Bình, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Cao Hột, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV 4, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 11:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV 4, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Tân Bình 1, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/02/2026 đến 16:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Châu Thành


KHU VỰC: ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/02/2026 đến 08:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/02/2026 đến 10:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phước Hòa, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 09:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Tân A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Tân A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 04/02/2026 đến 13:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Thi Trấn, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 12:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 12:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phước Tiến, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phụng Hiệp


KHU VỰC: Một phần xã Phương Bình, xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/02/2026 đến 14:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Phương Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Hòa An, xã Tân Bình

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Vị Thủy


KHU VỰC: ấp 4, 5, 6, xã Vĩnh Thuận Đông - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 7, 8, 9, 10 xã Vị Thủy - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: xã Vị Thủy - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: xã Vĩnh Tường - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 4B, ấp 6B, ấp 8B, ấp 6A, ấp 7A xã Vĩnh Thuận Đông, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/02/2026 đến 16:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Vĩnh Viễn


KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Cái Nhum; Giao Đu; Cái Nhàu; Ngã Bác; Nhật Tảo, Thuận Mỹ; Thuận Phú; Thuận Hưng; Thuận Bình; Thuận An, xã Xà Phiên và một phần ấp 01; 02; 12 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 13:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 30/1 – 1/2/2026: Sáng sớm nhiều khách hàng đã bị mất điệnLịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 30/1 – 1/2/2026: Sáng sớm nhiều khách hàng đã bị mất điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 3 - 8/2/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cư dịp cận Tết Nguyên đán

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 3 - 8/2/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cư dịp cận Tết Nguyên đán

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 2 – 8/2/2026: Số lượng khu dân cư và tuyến đường bị mất điện tăng đột biến

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 2 – 8/2/2026: Số lượng khu dân cư và tuyến đường bị mất điện tăng đột biến

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 2 – 8/2/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt hộ dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 2 – 8/2/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt hộ dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 2 - 8/2/2026): Cúp điện 13 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 2 - 8/2/2026): Cúp điện 13 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 2 - 8/2/2026): Số lượng khu dân cư bị cúp điện tăng cao

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 2 - 8/2/2026): Số lượng khu dân cư bị cúp điện tăng cao

Cùng chuyên mục

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 3 - 8/2/2026: Cắt điện thêm hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 3 - 8/2/2026: Cắt điện thêm hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Sản phẩm - Dịch vụ - 26 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá lăn bánh Honda City giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, rẻ hơn cả Toyota Vios, Hyundai Accent, chỉ ngang xe hạng A

Giá lăn bánh Honda City giảm cực mạnh, thấp chưa từng có, rẻ hơn cả Toyota Vios, Hyundai Accent, chỉ ngang xe hạng A

Giá cả thị trường - 50 phút trước

GĐXH - Giá lăn bánh Honda City đang vô cùng hấp dẫn, có thể sẽ 'lật kèo' Toyota Vios, Hyundai Accent sau khi nhận ưu đãi khủng tháng 2/2026.

Giỏ quà giá rẻ lên ngôi trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Giỏ quà giá rẻ lên ngôi trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 58 phút trước

GĐXH - Đa dạng các mặt hàng giỏ quà với đủ các mức giá khác nhau được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết 2026 của người tiêu dùng.

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng được hình thành từ quận Tây Hồ cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 6 tỷ đồng/căn.

Nhận thưởng Tết 2026 bằng vàng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Nhận thưởng Tết 2026 bằng vàng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Thưởng Tết là phúc lợi mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động vào dịp trước Tết Nguyên Đán. Công ty, doanh nghiệp thưởng Tết bằng vàng, nhân viên có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không là băn khoăn của nhiều người hiện nay.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 3 - 8/2/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cư dịp cận Tết Nguyên đán

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 3 - 8/2/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cư dịp cận Tết Nguyên đán

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

SUV cỡ nhỏ 309 triệu đồng đẹp long lanh trang bị hiện đại có trợ lý ảo CARA AI, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grandi 10 khiến thị trường 'dậy sóng'

SUV cỡ nhỏ 309 triệu đồng đẹp long lanh trang bị hiện đại có trợ lý ảo CARA AI, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grandi 10 khiến thị trường 'dậy sóng'

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - SUV cỡ nhỏ 5 chỗ vừa chính thức ra mắt đang khiến Kia Morning và Hyundai Grand i10 phải lép vế bởi kích thước to hơn, trang bị xịn hơn, giá bán rẻ hơn.

Chợ Bưởi nhộn nhịp người dân sắm Tết

Chợ Bưởi nhộn nhịp người dân sắm Tết

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Chợ Bưởi - một trong những chợ cây cảnh lâu đời và nổi tiếng của Thủ đô đang bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm.

Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam động cơ 1.500W khỏe, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Honda Vision, xe số Wave Alpha phù hợp đô thị

Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam động cơ 1.500W khỏe, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Honda Vision, xe số Wave Alpha phù hợp đô thị

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện giá rẻ động cơ 1.500W mạnh mẽ, tải trọng cao và quãng đường tới 85km/lần sạc, phù hợp đô thị.

Sedan hạng B giá 139 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị chẳng kém Toyota Vios, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH mở bán tại Ấn Độ

Sedan hạng B giá 139 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị chẳng kém Toyota Vios, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH mở bán tại Ấn Độ

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Sedan hạng B vừa ra mắt đang ‘gây sốt’ thị trường vì rẻ như Honda SH, rất phù hợp để chạy taxi hoặc phục vụ gia đình.

Xem nhiều

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 2/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 2/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 2/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam động cơ 1.500W khỏe, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Honda Vision, xe số Wave Alpha phù hợp đô thị

Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam động cơ 1.500W khỏe, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Honda Vision, xe số Wave Alpha phù hợp đô thị

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 2/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 2/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá cả thị trường
Sedan hạng B giá 139 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị chẳng kém Toyota Vios, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH mở bán tại Ấn Độ

Sedan hạng B giá 139 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị chẳng kém Toyota Vios, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH mở bán tại Ấn Độ

Giá cả thị trường
Lãi suất tăng mạnh, kỳ hạn 6 tháng lên đến 8,2%: Bất ngờ số lãi khi gửi 500 triệu đồng

Lãi suất tăng mạnh, kỳ hạn 6 tháng lên đến 8,2%: Bất ngờ số lãi khi gửi 500 triệu đồng

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top