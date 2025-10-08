Giữa tranh cãi 'nói nhịu' trong bản tin Thời sự 19h, BTV Minh Trang lên tiếng

BTV Minh Trang thời sự 19h: Tôi giật mình khi nhận lá thư của con gái Nữ BTV xinh đẹp Minh Trang của bản tin Thời sự 19h đã có những trải lòng về nghề nghiệp và cuộc sống riêng tư.

Tối 7/10, trong khi dẫn bản tin Thời sự 19h, BTV Minh Trang đã gặp sự cố đáng tiếc khi nói nhầm từ và gây ra những tranh cãi trên mạng xã hội. Ngay sau đó, trang "Bí mật showbiz group" đã đăng tải đoạn clipvà BTV Minh Trang đã lên tiếng ở phần bình luận.

Cô viết: "Minh Trang xin cảm ơn mọi người đã cảm thông với Minh Trang và các đồng nghiệp dẫn chương trình Thời sự ạ. Trong chương trình hôm nay, từ bị nói nhịu được Minh Trang sửa lại ngay sau đó và ở cuối bản tin, cô đã một lần nữa đọc lại chính xác nội dung công điện".

BTV Minh Trang đã lên tiếng trên mạng xã hội về sự cố hi hữu của cô trong bản tin Thời sự 19h.

Cuối cùng, cô bày tỏ mong muốn khán giả thấu hiểu và chia sẻ với áp lực, nỗ lực của những người dẫn chương trình khi bản tin được phát sóng trực tiếp. BTV Minh Trang cũng hy vọng khán giả sẽ luôn đồng hành, ủng hộ để cô và các đồng nghiệp có thêm động lực, tình yêu nghề nhằm tiếp tục trau dồi nghiệp vụ, kỹ năng, phục vụ khán giả ngày một tốt hơn.

Trước phản hồi của BTV Minh Trang, nhiều khán giả cho rằng nên dừng lại mọi tranh cãi và nhìn nhận sự việc tích cực, bởi "không ai nắm tay được cả ngày". Thái độ chân thành nhận sai của nữ BTV cũng được công chúng ghi nhận.

BTV Minh Trang.

BTV Minh Trang, sinh năm 1987, là người dẫn chương trình kỳ cựu của Đài Truyền hình Việt Nam. Cô có 11 năm gắn bó với VTV, nữ MC tuổi Mão từng đảm nhận vai trò dẫn dắt nhiều chương trình quen thuộc như Bản tin Thời tiết, Chào buổi sáng, Cuộc sống thường ngày...

Năm 2018, Minh Trang chính thức được lên sóng bản tin Thời sự 19h. Ngoài gây ấn tượng bởi phong cách dẫn chuyên nghiệp và giọng nói truyền cảm, Minh Trang còn được yêu mến bởi ngoại hình xinh đẹp cùng má lúm đồng tiền duyên dáng.