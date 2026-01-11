'Nam thần' màn ảnh góp mặt trong phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' là ai?
GĐXH - Thanh Sơn sẽ trở lại phim truyền hình của VTV trong bộ phim nối sóng “Cách em 1 milimet” cuối tháng 1 tới đây.
Sau khi phim "Cách em 1 milimet" khép lại, khán giả sẽ đón xem phim mới "Đồng hồ đếm ngược" ở khung 20h thứ Năm - Sáu hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ cuối tháng 1/2026. "Đồng hồ đếm ngược" kể câu chuyện về một chàng thanh niên tỉnh lẻ chật vật mưu sinh nơi đô thị. Sau một biến cố lớn làm đảo lộn cuộc đời, anh bất ngờ sở hữu năng lực siêu nhiên và dần phát hiện ra những bí ẩn ẩn giấu phía sau chính cuộc sống của mình.
Từ đây, cùng với người bạn bốn chân đặc biệt, anh bước vào một hành trình mới - nơi mỗi thử thách không chỉ là nhiệm vụ phải hoàn thành, mà còn là bài học giúp anh hiểu hơn về giá trị của sự sống. "Đồng hồ đếm ngược" có sự góp mặt của các diễn viên: Thanh Sơn, Hoàng Hà, Bình An, Lan Phương, Yến My…
Chia sẻ trên Thời báo VTV, diễn viên Thanh Sơn cho biết, "Đồng hồ đếm ngược" là một dự án rất khác biệt. Nhân vật anh đảm nhận từng có lúc đánh mất nghị lực, buông xuôi trước những áp lực mưu sinh. Nhưng sau biến cố và chuỗi hành trình nhiều thử thách, mỗi lần vượt qua lại là một lần nhân vật trưởng thành hơn, nhận ra ý nghĩa của cuộc sống và tình người.
Điểm thú vị của bộ phim không chỉ nằm ở thể loại, mà còn ở người bạn diễn đặc biệt - chú chó Kodhi. Lần đầu tiên Thanh Sơn có trải nghiệm diễn xuất cùng một “bạn diễn bốn chân” xuyên suốt bộ phim. Để tạo sự gắn kết tự nhiên, nam diễn viên đã trực tiếp chăm sóc, làm quen và “nương theo” cảm xúc của chú chó trong từng cảnh quay.
Dù quá trình ghi hình không ít vất vả, ê-kíp tin rằng sự xuất hiện của chú chó sẽ mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả.
Diễn viên Thanh Sơn sinh năm 1991, là nghệ sĩ thuộc Nhà hát Tuổi Trẻ. Anh cũng là nam diễn viên có nhiều vai diễn ấn tượng, đa dạng và được nhiều khán giả yêu mến gọi là "nam thần" màn ảnh Việt. Khi đang là sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, Thanh Sơn đã được khán giả biết đến khi góp mặt trong phim "Mùi cỏ cháy", Thanh Sơn thủ vai Long và gây ấn tượng mạnh với khán giả.
Những năm vừa qua, Thanh Sơn tập trung cho sự nghiệp ở mảng diễn xuất. Anh là sao nam chiến thắng ở cả 3 giải thưởng danh giá, gồm Cánh Diều Vàng, Bông Sen Vàng và giải VTV Awards.
Trong phim “11 tháng 5 ngày”, Thanh Sơn vào vai Đăng, nhân vật nam chính phong cách, nam tính, trải qua mối tình với Nhi (Khả Ngân). Nhờ vai diễn này, anh chiến thắng hạng mục Nam chính xuất sắc tại giải Cánh Diều năm 2022.
Sau thành công của vai Đăng, Thanh Sơn vào vai Danh trong phim “Gia đình mình vui bất thình lình”. Tiếp đó, Thanh Sơn đóng cặp cùng Việt Hoa trong phim “Mình yêu nhau bình yên thôi”. Trong phim, anh vào vai Đức Anh, kết hôn cùng Hân, trải qua cuộc hôn nhân sóng gió nhưng cuối cùng sau một thời gian ly hôn lại quay trở lại bên nhau.
Năm 2024, nam ngôi sao lần đầu Nam tiến, đóng chuyện tình tay ba cùng Kaity Nguyễn, Trần Ngọc Vàng trong “Yêu nhầm bạn thân”. Bên cạnh những vai tình cảm, Thanh Sơn từng gây ấn tượng với vai Thiên có tài năng về lái máy bay trong “Yêu hơn cả bầu trời”, vai Đại úy Lê Anh Vũ phim “Đấu trí”. Năm 2025, Thanh Sơn ghi dấu ấn khi góp mặt trong bộ phim "bom tấn" hành động "Tử chiến trên không".
