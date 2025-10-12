Gương phản chiếu ánh sáng đẹp – dấu hiệu lạ trong nhà, biểu hiện tài vận ra sao?
GĐXH - Trong phong thủy, gương không chỉ là vật dụng soi chiếu mà còn là “vật dẫn khí”. Khi gương phản chiếu ánh sáng mềm mại, tạo cảm giác sáng sủa, ấm áp, thì đó là dấu hiệu quang khí cát tường – báo hiệu tài lộc và cơ hội tốt đang đến gần.
Gương phản chiếu tài vận?
Theo Phong thủy học Trung Hoa cổ, gương thuộc hành Kim – tượng trưng cho sự phản chiếu của chân lý và tiền tài. Khi gương sáng, phản ánh ánh sáng tự nhiên mà không chói gắt, khí tài được nhân đôi.
Chuyên gia phong thủy Phạm Cương (Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Phong thủy Đông Phương) từng nói: "Gương sáng đặt đúng chỗ giúp nhân đôi năng lượng tích cực, ngược lại gương bẩn, mờ hoặc phản chiếu góc xấu sẽ giữ âm khí".
Do đó, việc "gương tự nhiên sáng" hay ánh sáng phản chiếu đẹp chính là dấu hiệu dương khí tăng mạnh – tương ứng vận khí đang tốt.
Lưu ý phong thủy khi đặt gương
Vị trí tốt: Phòng khách, hành lang, khu vực ăn uống – nơi cần dương khí.
Luôn lau gương sạch, không để nứt vỡ. Gương nứt tượng trưng cho tài vận gãy khúc.
Kết hợp ánh sáng mềm: Đèn vàng nhẹ, ánh sáng tự nhiên buổi sáng là lý tưởng nhất.
Một số cách đặt gương làm đẹp cho căn nhà
Đặt gương gần cửa để tối đa hóa ánh sáng
Quan trọng nhất khi trang trí bằng gương là lựa chọn vị trí. Điều này đặc biệt hữu ích cho phòng khách hoặc phòng ăn nhỏ. Đặt gương ở nơi ánh sáng tự nhiên chiếu vào sẽ làm tăng ánh sáng vào bên trong và làm cho căn phòng trông rộng hơn nhiều.
Một chiếc gương được đặt đối diện với cửa sổ sẽ phản chiếu nắng trời cũng như giúp mang hình ảnh thiên nhiên vào bên trong.
Chọn đồ nội thất có gương trang trí
Trang trí bằng gương không chỉ bó hẹp trong các thiết kế hình bầu dục treo tường. Gương có thể được tích hợp vào mọi kiểu đồ nội thất từ tủ phụ đến khung giường. Mỗi thiết kế đều đem đến những hiệu ứng khác nhau.
Bạn cần lựa chọn đồ nội thất có gương cẩn thận, nếu không sẽ gây hiệu ứng ngược, chuyển từ tinh tế sang lòe loẹt. Bạn chỉ nên dùng ở mức tối thiểu và đặt tại vị trí phù hợp.
Sử dụng gương trong phòng ngủ
Trang trí gương ở phòng ngủ cần đặc biệt lưu ý đến sự phản chiếu, đặc biệt là vào ban đêm. Một chiếc gương đặt sai vị trí có thể phản chiếu ánh sáng và làm gián đoạn giấc ngủ hoặc gây cảm giác bất an. Đối với phòng ngủ có không gian hẹp có thể đặt gương trang trí đầu giường hoặc phía trên bàn trang điểm.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Để biết dòng tài lộc trong gia đình có thuận lợi hay không, hãy chú ý điều này!Ở - 2 giờ trước
GĐXH - Nhiều người vẫn nói, nước tượng trưng cho tài lộc — “thủy sinh tài”. Nước chảy êm, trong, liên tục, không ứ đọng mới là dấu hiệu tài lộc lan tỏa, dòng tài lộc “xuôi chiều”.
Vị trí trên ấm đun và nồi cơm điện nếu vệ sinh đúng sẽ tiết kiệm điện hiệu quảỞ - 15 giờ trước
GĐXH - Nồi cơm điện và ấm đun nước là vật dụng thiết yếu trong nhà bếp của các gia đình, thế nhưng nếu không được vệ sinh thường xuyên sẽ gây tốn điện, lãng phí mà lại mau hư.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 13/10 - 19/10 để gia chủ mang tài lộc vào nhàỞ - 17 giờ trước
GĐXH – Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 13/10 - 19/10, mọi người có thể tham khảo thông tin dưới đây để thực hiện các việc được tốt, mang lại tài lộc.
Điều cấm kỵ khi trang trí ô tô tránh gặp xui không phải chủ xe nào cũng biếtỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Có nhiều người trang trí và chăm sóc ô tô cực kỳ cẩn thận, nhưng có thể chưa biết những điều cấm kỵ khi trang trí ô tô của mình.
Vị trí đỗ xe trong nhà theo phong thủy cần chú ý gì?Ở - 20 giờ trước
GĐXH - Một chiếc xe đỗ ở vị trí nào trong nhà, kỳ thực đều có thể tác động đến Ngũ hành vận khí của những thành viên sống ở đó. Việc đỗ xe như thế nào quyết định đến thế vận của thành viên trong ngôi nhà ấy.
Công dụng khi cho tiêu đen vào máy giặt không phải ai cũng biếtỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Bạn đã thử đủ loại nước xả vải, bột giặt mà quần áo vẫn còn mùi hôi. Hãy cùng tìm hiểu các công dụng khi thả nắm tiêu đen vào máy giặt có trong bài viết sau.
Cách xử lý triệt để chống ẩm mốc tường, sàn nhà mùa mưaỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa mưa với độ ẩm cao dễ làm tường và sàn nhà bị mốc, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng sức khỏe. Để giữ không gian sống luôn khô ráo, sạch sẽ, bạn cần biết cách xử lý tường ẩm mốc, làm khô sàn nhà và khử mùi hiệu quả.
Cây trúc lưng rùa, xua đuổi tà khí và cân bằng năng lượngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây trúc lưng rùa, với hình dáng lá độc đáo và màu sắc tươi tắn, không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mắt mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy tích cực. Loài cây này được xem là biểu tượng của sự trường thọ, may mắn và tài lộc.
Dấu hiệu đơn giản nhận biết nhà có năng lượng ổn định hay khôngPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người chỉ chú ý đến vật “tốt” xuất hiện trong nhà, nhưng một dấu hiệu ít ai để ý nhưng cũng quan trọng không kém là: khi đồ đạc trong nhà ít bị hỏng hóc, sửa chữa tối thiểu, nghĩa là năng lượng nhà bạn đang ổn định, không bị hao tổn — và đó là lúc tài lộc “ít rời” bạn.
Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tàiPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH – Dân gian vẫn cho rằng, trồng khế trước cửa nhà mang lại nhiều điều tốt lành. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng, để thực sự mang lại may mắn cho gia chủ khi trồng cần phải biết những điều dưới đây.
Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tàiPhong thủy
GĐXH – Dân gian vẫn cho rằng, trồng khế trước cửa nhà mang lại nhiều điều tốt lành. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng, để thực sự mang lại may mắn cho gia chủ khi trồng cần phải biết những điều dưới đây.