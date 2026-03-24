Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng trên địa bàn 4 xã mới thuộc huyện Thường Tín cũ tháng 3/2026

Nhà riêng tại huyện Thường Tín cũ tăng nhiệt

Thị trường bất động sản những ngày đầu năm 2026 vẫn nhận được sự quan tâm, theo dõi của nhiều người, đặc biệt những người có nhu cầu mua nhà ở thực và giới đầu tư.

Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 4 xã mới thuộc huyện Thanh Trì cũ được đăng tải không quá rầm rộ, nhưng giá bán cũng khiến nhiều người mua bất ngờ. Giá bán tại đây dao động từ 50 đến hơn 140 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 50m2 tại đường Quán Gánh, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội (tức xã Nhị Khê, huyện Thường Tín cũ) hiện nay đang được đăng thông tin rao bán với giá 7,2 tỷ đồng, tương đương 144 triệu đồng/m2.

Căn nhà cấp bốn, rộng 131m2 tại thôn Ba Lăng, xã Thượng Phúc (tức xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 6,68 tỷ đồng, tương đương 51 triệu đồng/m2.

Căn nhà 4 tầng, rộng 43m2 tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội (tức xã Duyên Thái, huyện Thường Tín cũ) hiện đang được rao bán với giá 5,69 tỷ đồng, tương đương 132,33 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát, hiện nay trên địa bàn 4 xã Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân, không dễ tìm thấy những căn nhà có giá bán dưới 3 tỷ đồng/căn.

Không chỉ nhà riêng, hiện nay giá các loại hình bất động sản khác như nhà riêng, đất ở, chung cư, nhà mặt phố, biệt thự, liền kề... trên địa bàn 4 xã Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân cũng đều đã thiết lập mặt bằng giá mới.

4 xã mới được sáp nhập từ huyện Thường Tín

1. Xã Thường Tín

Hiện nay, xã Thường Tín được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Thường Tín, các xã Tiền Phong, Hiền Giang, Hòa Bình, Nhị Khê, Văn Bình, Văn Phú, phần còn lại của xã Đại Áng và xã Khánh Hà thuộc huyện Thường Tín cũ.

2. Xã Thượng Phúc

Xã Thượng Phúc sau sáp nhập được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Tân Minh, Dũng Tiến, Quất Động, Nghiêm Xuyên và Nguyễn Trãi thuộc huyện Thường Tín cũ.

3. Xã Chương Dương

Hiện nay xã Chương Dương được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Chương Dương, Lê Lợi, Thắng Lợi, Tự Nhiên, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tô Hiệu và xã Vạn Nhất thuộc huyện Thường Tín cũ.

4. Xã Hồng Vân

Xã Hồng Vân hiện nay được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hà Hồi, Hồng Vân, Liên Phương, Vân Tảo, phần còn lại của xã Duyên Thái, phần còn lại của xã Ninh Sở và xã Đông Mỹ thuộc huyện Thường Tín cũ.

