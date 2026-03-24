Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng trên địa bàn 4 xã mới thuộc huyện Thường Tín cũ tháng 3/2026

Thứ ba, 15:07 24/03/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 4 xã mới được hình thành từ huyện Thường Tín (cũ), thành phố Hà Nội ghi nhận ở ngưỡng cao, chạm và vượt mốc 3 tỷ đồng/căn.

Nhà riêng tại huyện Thường Tín cũ tăng nhiệt

Thị trường bất động sản những ngày đầu năm 2026 vẫn nhận được sự quan tâm, theo dõi của nhiều người, đặc biệt những người có nhu cầu  mua nhà ở thực và giới đầu tư.

Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 4 xã mới thuộc huyện Thanh Trì cũ được đăng tải không quá rầm rộ, nhưng giá bán cũng khiến nhiều người mua bất ngờ. Giá bán tại đây dao động từ 50 đến hơn 140 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 50m2 tại đường Quán Gánh, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội (tức xã Nhị Khê, huyện Thường Tín cũ) hiện nay đang được đăng thông tin rao bán với giá 7,2 tỷ đồng, tương đương 144 triệu đồng/m2.

Căn nhà cấp bốn, rộng 131m2 tại thôn Ba Lăng, xã Thượng Phúc (tức xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 6,68 tỷ đồng, tương đương 51 triệu đồng/m2.

Căn nhà 4 tầng, rộng 43m2 tại xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội (tức xã Duyên Thái, huyện Thường Tín cũ) hiện đang được rao bán với giá 5,69 tỷ đồng, tương đương 132,33 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát, hiện nay trên địa bàn 4 xã Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân, không dễ tìm thấy những căn nhà có giá bán dưới 3 tỷ đồng/căn.

Không chỉ nhà riêng, hiện nay giá các loại hình bất động sản khác như nhà riêng,  đất ở, chung cư, nhà mặt phố, biệt thự, liền kề... trên địa bàn 4 xã Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân cũng đều đã thiết lập mặt bằng giá mới.

4 xã mới được sáp nhập từ huyện Thường Tín

1. Xã Thường Tín

Hiện nay, xã Thường Tín được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Thường Tín, các xã Tiền Phong, Hiền Giang, Hòa Bình, Nhị Khê, Văn Bình, Văn Phú, phần còn lại của xã Đại Áng và xã Khánh Hà thuộc huyện Thường Tín cũ.

2. Xã Thượng Phúc

Xã Thượng Phúc sau sáp nhập được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Tân Minh, Dũng Tiến, Quất Động, Nghiêm Xuyên và Nguyễn Trãi thuộc huyện Thường Tín cũ.

3. Xã Chương Dương

Hiện nay xã Chương Dương được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Chương Dương, Lê Lợi, Thắng Lợi, Tự Nhiên, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tô Hiệu và xã Vạn Nhất thuộc huyện Thường Tín cũ.

4. Xã Hồng Vân

Xã Hồng Vân hiện nay được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hà Hồi, Hồng Vân, Liên Phương, Vân Tảo, phần còn lại của xã Duyên Thái, phần còn lại của xã Ninh Sở và xã Đông Mỹ thuộc huyện Thường Tín cũ.

Hà Nội: Xã Thường Tín vượt mặt các xã Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân về lượng biệt thự rao bán tại tháng 3/2026

GĐXH - Hiện nay khu vực xã Thường Tín là nơi tập trung số lượng biệt thự rao bán đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đan Thanh Trì (cũ).

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 4 xã Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân tháng 3/2026

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường đất ở tại 4 xã mới: Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân được hình thành từ huyện Thường Tín cũ liên tục ấm nóng.

Tin liên quan

Hà Nội: Xã Thường Tín vượt mặt các xã Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân về lượng biệt thự rao bán tại tháng 3/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 4 xã phía Nam trong tháng 3/2026

Hà Nội: Hàng loạt công trình xây dựng sai phép xung quanh hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Thường Tín

Hà Nội: Loạt lãnh đạo xã ở Thường Tín bị khởi tố vì nhận hối lộ

Diễn biến giá đất nền tại Thường Tín, Hà Nội những tháng cuối năm 2024

Tỷ giá USD/ VND hôm nay (24/3): 'Chợ đen' chạm ngưỡng 28.000 đồng, người dân cần thận trọng khi giao dịch

GĐXH - Những ngày gần đây, thị trường ngoại tệ ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi đồng USD có xu hướng tăng trở lại, kéo theo tỷ giá trong nước chịu áp lực rõ rệt. Đặc biệt, tại thị trường tự do, giá USD đã có thời điểm tiến sát ngưỡng 28.000 đồng/USD, mức cao trong nhiều tháng qua.

Giá bạc hôm nay (24/3): Từ vùng giá 69 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bật mạnh

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp đà tăng trưởng, từ vùng 69 triệu đồng/kg bật đến vùng 72 triệu đồng/kg.

Giá iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max cũ giảm chưa từng có, rẻ, đẹp chẳng kém iPhone 17 Pro Max, đáng mua nhất Việt Nam

GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max cũ không chỉ rẻ hơn iPhone 17 Pro Max mà nhiều tính năng thậm chí trang bị còn sang hơn.

Giá vàng hôm nay 24/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở SJC và nhẫn trơn cũng đồng loạt bật tăng trở lại sau khi 'sập' xuống 162 triệu đồng/lượng.

SUV hạng B giá 255 triệu đồng thiết kế sang chảnh, động cơ 1.0L tăng áp, nội thất xịn ngang xe sang, rẻ hơn xe hạng A Kia Morning và Hyundai Grand i10

GĐXH - SUV hạng B thu hút sự chú ý mạnh mẽ khi sở hữu mức giá khởi điểm chỉ từ 255 triệu đồng, thấp hơn cả những mẫu xe đô thị hạng A như Kia Morning và Hyundai Grand i10.

Xe ga 125cc giá 31 triệu đồng của Honda thiết kế đẹp mạnh mẽ, trang bị sánh ngang Air Blade, rẻ hơn Vision khiến thị trường xôn xao

GĐXH - Xe ga 125cc hoàn toàn mới của Honda vừa cập bến đại lý và được mở bán với mức giá chỉ từ 31 triệu đồng, thiết kế thể thao hơn cả Air Blade và Vario.

Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 13,8 triệu đồng thiết kế phong cách, đi gần 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha, chỉ ngang xe đạp

GĐXH - Xe máy điện Honda gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, pin lithium cho quãng đường gần 100km/lần sạc và mức giá chỉ từ 13,8 triệu đồng.

Gửi tiết kiệm 800 triệu đồng 13 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi là cao nhất?

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng đang niêm yết cao nhất ở mức 7,9%/năm.

Giá bạc hôm nay (23/3): Chạm đáy 66 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ ‘đảo chiều’

GĐXH - Giá bạc trong nước ngày 23/3 ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi giảm sâu ngay từ đầu phiên, trước khi có dấu hiệu phục hồi nhẹ vào cuối buổi sáng.

Hà Nội: Xã Thường Tín vượt mặt các xã Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân về lượng biệt thự rao bán tại tháng 3/2026

GĐXH - Hiện nay khu vực xã Thường Tín là nơi tập trung số lượng biệt thự rao bán đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đan Thanh Trì (cũ).

Giá vàng hôm nay 23/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.

Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 13,8 triệu đồng thiết kế phong cách, đi gần 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha, chỉ ngang xe đạp

Giá vàng hôm nay 24/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu?

SUV hạng A Toyota Raize 2026 giá 387 triệu đồng thiết kế sắc nét, tùy chọn 2 động cơ sánh ngang Kia Sonet, rẻ chỉ ngang Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?

Giá bạc hôm nay (23/3): Chạm đáy 66 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ ‘đảo chiều’

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

