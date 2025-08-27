Rau xanh Hà Nội tăng giá gấp đôi vì ảnh hưởng bão số 5
GĐXH - Vì ảnh hưởng của bão số 5, tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội, giá rau xanh bất ngờ tăng gấp đôi so với tuần trước. Nguyên nhân được cho là do mưa lớn kéo dài, ngập úng diện rộng khi bão số 5 đổ bộ khiến nguồn cung rau về chợ bị hạn chế.
Ghi nhận của phóng viên tại một số chợ dân sinh khu vực nội đô Hà Nội, trong bối cảnh bão số 5 đang gây mưa lớn kéo dài, giá rau xanh cũng vì thế mà tăng theo.
Tại chợ dân sinh Yên Duyên (Hoàng Mai), rau muống và rau cải canh được bán với giá 20.000 đồng/bó, cao gần gấp đôi so với mức 10.000 – 12.000 đồng/bó trước đó.
Rau rút cũng tăng mạnh. Nếu ngày thường, một bó rau rút chỉ có giá 15.000 đồng nay đã tăng lên 25.000 đồng/bó.
Tại chợ dân sinh khu tái định cư X2B (phường Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều mặt hàng rau củ cũng tăng giá mạnh. Khoai sọ được bán 30.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với ngày thường; Rau cải ngọt có giá 15.000 đồng/0,5kg, rau rền đỏ 15.000 đồng/bó nhỏ.
Ở một quầy hàng khác, bầu xanh non lên mức 24.000 đồng/kg, cao gần gấp đôi so với thời điểm không có bão.
Bà Bình - tiểu thương tại chợ dân sinh khu tái định cư X2B cho biết: "Giá tăng từ ngày 25/8, khi mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực bị ngập dẫn đến khó khăn trong việc nhập ra, nguồn rau từ các tỉnh ven đô không về kịp. Rau còn lại trong chợ ít, bán nhanh hết vì nhu cầu người dân mua dự trữ cho những ngày mưa sắp tới nên giá bị đẩy lên cao".
Không chỉ tại Hoàng Mai, khảo sát tại các chợ dân sinh khu vực Hà Đông, Thanh Xuân, Long Biên… cũng ghi nhận tình trạng rau xanh tăng giá đồng loạt. Mức tăng chủ yếu từ 5.000 đồng/bó đến khoảng 10.000 đồng/bó.
Cũng vì dự báo mưa lớn kéo dài đến hết tuần này do hoàn lưu bão số 5 nên các tiểu thương dự báo giá rau xanh sẽ neo cao đến khi hết bão.
Người bán cho biết, sau khi bão số 5 gây mưa to kéo dài, nhiều ruộng rau ở vùng ven như Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức bị ngập nước, lá úa nát, không thể thu hoạch. Trong khi đó, các vùng cung cấp chính như Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương cũng chịu ảnh hưởng, khiến lượng hàng về các chợ đầu mối giảm đáng kể.
"Chúng tôi nhập được ít hàng hơn, giá gốc đã tăng nên buộc phải bán cao. Rau củ về chợ rất ít, bán đến đâu hết đến đó. Dự báo giá rau xanh còn neo cao đến hết tuần này, ít nhất là đến khi mưa dứt và nguồn cung dần ổn định trở lại", một tiểu thương chợ đầu mối phía Nam cho hay.
Hiện tượng giá rau xanh tăng do ảnh hưởng của bão khiến người tiêu dùng không ngỡ ngàng. Song điều khiến người tiêu dùng bất ngờ hơn chính là mức tăng quá mạnh (gấp đôi giá ngày thường) tại một số quầy hàng ở chợ dân sinh.
Chị Nguyễn Thị Hòa (ở Giáp Bát, Hoàng Mai) cho biết, vì dự báo mưa kéo dài đến hết tuần này nên chiều 26/8, sau giờ tan làm, chị Hòa đã tranh thủ mua nhiều loại rau để gia đình sử dụng dần. Điều khiến chị sốc là một số quầy hàng chỉ tăng khoảng 30% thì một vài quầy hàng khác, giá bán tăng gấp đôi.
Trong khi giá rau tại chợ dân sinh có sự dao động nhất định thì tại hệ thống siêu thị lớn như WinMart, GO! Thăng Long hay Co.op mart Hà Nội, rau củ vẫn giữ nguyên giá niêm yết, không có biến động về giá.
Một bó rau muống tại siêu thị WinMart vẫn dao động 10.000 – 13.000 đồng/bó.
Đại diện siêu thị cho biết, nhờ nguồn cung được ký kết dài hạn với nhà sản xuất, rau củ được nhập trực tiếp từ các vùng trồng trong nhà kính, nhà lưới hoặc từ các địa phương ít chịu ảnh hưởng của bão, nên giá bán vẫn ổn định.
Theo các chuyên gia nông nghiệp, rau xanh vốn là nhóm hàng dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Chỉ cần một trận mưa lớn kéo dài, rau non có thể bị úng, thối rễ, năng suất giảm mạnh. Cung giảm trong khi cầu tăng do người dân có tâm lý mua tích trữ, dẫn đến giá leo thang.
Để ổn định thị trường, trước đó, ngày 24/8, Bộ Công thương đã có công điện khẩn yêu cầu Sở Công Thương và các đơn vị liên quan đã triển khai khẩn cấp các phương án ứng phó bão số 5 (Kajiki), đồng thời bảo đảm dự trữ hàng hóa thiết yếu để cung ứng cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng, chia cắt.
Song song, lực lượng quản lý thị trường phải tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đặc biệt đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, tôn, tấm lợp và vật liệu xây dựng.
Ngay sau đó, ngày 25/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã có công văn khẩn yêu cầu các đại phương tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý trước, trong và sau bão.
Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trước mùa mưa bão.
Trong trường hợp xảy ra thiên tai, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là trong các giai đoạn trước, trong và ngay sau thiên tai đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng,...
