Hà Nội: Toà căn hộ dịch vụ tại phường Thanh Xuân giá bán chạm ngưỡng vài chục tỷ, cho thuê 80-100 triệu đồng/tháng
GĐXH - Sau khi các tuyến đường như Nguyễn Tuân, đường Vành đai 2,5 được mở rộng, giá nhà riêng tại khu vực phường Thanh Xuân cũng tăng đáng kể, trong đó loạt tòa nhà căn hộ dịch vụ (tòa chung cư mini) cũng thiết lập mặt bằng giá mới.
Phường Thanh Xuân, Hà Nội đẩy mạnh quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông
Phường Thanh Xuân, Hà Nội, đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm Toà căn hộ dịch vụ. Với sự phát triển mạnh mẽ và giá nhà có xu hướng tăng, khu vực này kết hợp hài hòa giữa các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính và Thanh Xuân Bắc. Dự báo trong năm 2026, phường sẽ tiếp tục thu hút cư dân mới, tạo nên một trung tâm sống sôi động và tiện nghi.
Thời gian qua, Hà Nội đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phường Thanh Xuân cũng không nằm ngoài bức tranh đó. Cụ thể, tuyến đường Nguyễn Tuân, một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông cũng đã được mở rộng, tuyến đường Vành đai 2,5 cũng bắt đầu lộ diện sau khi giải phóng mặt bằng đã làm thay đổi diện mạo toàn khu vực.
Diễn biến giá tòa căn hộ dịch vụ tại phường Thanh Xuân tháng 6/2026
Sau khi hạ tầng giao thông phát triển, giá nhà riêng trên địa bàn phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cũng có đà tăng trưởng vượt bậc. Khảo sát thực tế cho thấy, loại hình tòa căn hộ chung cư mini (căn hộ dịch vụ) cũng đang được rao bán sôi nổi, giá bán thiết lập mặt bằng giá mới tại phường Thanh Xuân.
Đơn cử, tòa nhà căn hộ dịch vụ, thiết kế 9 tầng, rộng 110m2 với 26 phòng khép kín tại đường Giáp Nhất, phường Thanh Xuân, sổ đỏ vuông vắn hiện đang được rao bán với giá 36 tỷ đồng, tương đương khoảng 327,27 triệu đồng/m2.
Tòa chung cư mini thiết kế 6 tầng, rộng 52,8m2, với 15 phòng ngủ tại phố Cự Lộc, phường Thanh Xuân hiện đang được rao bán với giá 16,9 tỷ đồng, tương đương 320,08 triệu đồng/m2.
Nằm trên mặt ngõ rộng 3m, rộng 88m2, thiết kế 18 phòng ngủ tại đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân hiện đang được chính chủ đăng thông tin rao bán với giá 16 tỷ đồng, tương đương 181,82 triệu đồng/m2
Theo ghi nhận thực tế, giá bán tòa căn hộ dịch vụ hiện nay đang dao động phổ biến từ 180 – 350 triệu đồng/m2. Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản khu vực này cho biết: "Những tòa căn hộ dòng tiền hiện nay khá đắt khách, bởi nhu cầu thuê nhà tại các khu vực trung tâm vẫn cao, dòng tiền thu về từ việc cho thuê căn hộ chung cư của nhiều tòa chung cư mini đang dao động phổ biến từ 80-100 triệu đồng/tháng." Về mức độ tăng giá bán, anh Tôn cũng cho biết dù cũng đã tăng, tuy nhiên loại hình nhà dòng tiền không tăng mạnh như các loại hình nhà ở khác.
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