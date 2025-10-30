Hà Nội: Giấu 'hàng trắng' trong túi quần, nam thanh niên 'đứng hình' khi gặp CSGT

Ngày 29/10, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 do Trung tá Nguyễn Văn Hải làm tổ trưởng, đã phối hợp với Công an phường Ngọc Hà thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường Thụy Khuê – Hoàng Hoa Thám – Cầu Giấy.

Giấu 'hàng trắng' trong túi quần, nam thanh niên 'đứng hình' khi gặp CSGT.

Vào khoảng 13 giờ 18 phút cùng ngày, khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại khu vực trước số 1 phố Cầu Giấy (phường Giảng Võ), các chiến sĩ phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 27Z1-426.xx, nhãn hiệu Honda Vision, chở theo một nam thanh niên ngồi sau có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã ngay lập tức ra hiệu lệnh dừng xe để tiến hành kiểm tra theo quy định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần bên trái của nam thanh niên ngồi sau có 1 túi nilon, bên trong chứa 2 gói giấy bạc màu trắng.

Đối tượng và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Cục CSGT

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai tên là T.V.H. (sinh năm 1995, trú tại xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên). H. thừa nhận 02 gói giấy bạc bị phát hiện là ma túy heroin do đối tượng vừa mua về để sử dụng. Người điều khiển phương tiện được làm rõ là Q.V.B. (sinh năm 1997, trú tại xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Ngay sau đó, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản, bàn giao người, tang vật và phương tiện cho Công an phường Giảng Võ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.