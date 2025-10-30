Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Giấu 'hàng trắng' trong túi quần, nam thanh niên 'đứng hình' khi gặp CSGT

Thứ năm, 09:51 30/10/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ công tác CSGT Hà Nội phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra, qua đó phát hiện người ngồi sau tàng trữ ma túy.

Ngày 29/10, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 do Trung tá Nguyễn Văn Hải làm tổ trưởng, đã phối hợp với Công an phường Ngọc Hà thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường Thụy Khuê – Hoàng Hoa Thám – Cầu Giấy.

Giấu 'hàng trắng' trong túi quần, nam thanh niên 'đứng hình' khi gặp CSGT.

Vào khoảng 13 giờ 18 phút cùng ngày, khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại khu vực trước số 1 phố Cầu Giấy (phường Giảng Võ), các chiến sĩ phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 27Z1-426.xx, nhãn hiệu Honda Vision, chở theo một nam thanh niên ngồi sau có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã ngay lập tức ra hiệu lệnh dừng xe để tiến hành kiểm tra theo quy định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần bên trái của nam thanh niên ngồi sau có 1 túi nilon, bên trong chứa 2 gói giấy bạc màu trắng.

CSGT Hà Nội phát hiện thanh niên tàng trữ heroin trong lúc kiểm tra giao thông - Ảnh 1.

Đối tượng và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Cục CSGT

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai tên là T.V.H. (sinh năm 1995, trú tại xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên). H. thừa nhận 02 gói giấy bạc bị phát hiện là ma túy heroin do đối tượng vừa mua về để sử dụng. Người điều khiển phương tiện được làm rõ là Q.V.B. (sinh năm 1997, trú tại xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Ngay sau đó, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản, bàn giao người, tang vật và phương tiện cho Công an phường Giảng Võ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

CSGT Hà Nội phát hiện thanh niên tàng trữ heroin trong lúc kiểm tra giao thông - Ảnh 2.Tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy, 'quậy phá' trên quốc lộ

GĐXH - Tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy, liên tục lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 39, đã bị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hưng Yên) xử phạt gần 60 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Lái xe tải thừa nhận 'uống gần 10 cốc' khi bị CSGT bất ngờ kiểm tra trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Hà Nội: Lái xe tải thừa nhận 'uống gần 10 cốc' khi bị CSGT bất ngờ kiểm tra trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Danh tính tài xế ô tô hất thiếu tá CSGT lên nắp capo ở Nghệ An

Danh tính tài xế ô tô hất thiếu tá CSGT lên nắp capo ở Nghệ An

Chủ xe đăng bài nói camera AI phạt nguội nhầm, Cục CSGT tung bằng chứng 'không thể chối cãi'

Chủ xe đăng bài nói camera AI phạt nguội nhầm, Cục CSGT tung bằng chứng 'không thể chối cãi'

CSGT xử phạt nhiều người đi xe máy vẫn leo vỉa hè, vượt đèn đỏ

CSGT xử phạt nhiều người đi xe máy vẫn leo vỉa hè, vượt đèn đỏ

Cục CSGT công bố 10 phường, xã có người vi phạm giao thông nhiều nhất nước

Cục CSGT công bố 10 phường, xã có người vi phạm giao thông nhiều nhất nước

Cùng chuyên mục

Khởi tố thêm 1 bị can liên quan đến Hoàng Hường

Khởi tố thêm 1 bị can liên quan đến Hoàng Hường

Pháp luật - 8 giờ trước

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Hoàng Hường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm một bị can.

Lừa bán đất qua mạng xã hội, hai đối tượng chiếm đoạt gần 200 triệu đồng

Lừa bán đất qua mạng xã hội, hai đối tượng chiếm đoạt gần 200 triệu đồng

Xã hội - 17 giờ trước

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam hai đối tượng giả danh môi giới bất động sản, làm giả hợp đồng và con dấu để lừa đảo, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng tiền đặt cọc mua bán đất qua mạng xã hội.

Thái Nguyên mạnh tay xử lý tội phạm đường phố và tội phạm vị thành niên

Thái Nguyên mạnh tay xử lý tội phạm đường phố và tội phạm vị thành niên

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Thái Nguyên liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều nhóm thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, tấn công người đi đường. Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng đều còn rất trẻ, có độ tuổi từ 15 đến 20.

Khởi tố 3 cán bộ giáo dục ở Lào Cai từ lập hồ sơ khống đến làm giả công văn của UBND tỉnh

Khởi tố 3 cán bộ giáo dục ở Lào Cai từ lập hồ sơ khống đến làm giả công văn của UBND tỉnh

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong hai ngày 27 và 28/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai liên tiếp ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ba cán bộ, giáo viên tại hai trường học trên địa bàn vì có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Lai Châu: Triệt phá đường dây lừa đảo mạng xuyên quốc gia do Sùng Thị Mải quê Lào Cai cầm đầu

Lai Châu: Triệt phá đường dây lừa đảo mạng xuyên quốc gia do Sùng Thị Mải quê Lào Cai cầm đầu

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, vừa bị Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công. 59 đối tượng người Việt Nam bị bắt giữ khi đang tổ chức phạm tội tại khu vực đồi Bokor (Campuchia).

Hà Nội: Xử phạt công ty quảng cáo 'di động' bằng màn hình LED trên thùng xe tải

Hà Nội: Xử phạt công ty quảng cáo 'di động' bằng màn hình LED trên thùng xe tải

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã tiến hành xác minh và xử lý nghiêm đối với một công ty quảng cáo có hành vi vi phạm quy định về quảng cáo trên phương tiện giao thông.

Hiệu trưởng cùng kế toán khai khống giờ làm thêm, "bỏ túi" gần 600 triệu đồng

Hiệu trưởng cùng kế toán khai khống giờ làm thêm, "bỏ túi" gần 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

Trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2025, Doãn Thị Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình đã cùng bàn bạc, thống nhất với kế toán Nguyễn Ngọc Hà lập, hoàn thiện hồ sơ chứng từ làm thêm giờ khống, từ đó rút ra khoản tiền chênh lệch để chi tiêu, sử dụng trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền trên 580 triệu đồng.

Bắt kẻ dùng súng nhựa cướp 100 triệu đồng của chủ sạp chợ Bình Điền

Bắt kẻ dùng súng nhựa cướp 100 triệu đồng của chủ sạp chợ Bình Điền

Pháp luật - 1 ngày trước

Tân dùng súng giả đi vào chợ Bình Điền (TP.HCM) giả vờ mua hàng, lúc tiểu thương sơ hở rồi giật túi tiền bỏ chạy.

Nữ sinh Hà Nội mắc bẫy 'bắt cóc online', gia đình suýt mất nửa tỷ đồng tiền chuộc

Nữ sinh Hà Nội mắc bẫy 'bắt cóc online', gia đình suýt mất nửa tỷ đồng tiền chuộc

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tin rằng mình đang liên quan đến một vụ án ma túy nghiêm trọng, một nữ sinh đã làm theo lời kẻ mạo danh công an, tự nhốt mình trong khách sạn và gọi điện về nhà thông báo bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển 550 triệu đồng tiền chuộc.

Ninh Bình: Xử lý người đàn ông sử dụng máy nổ, kích điện để bắt thủy sản

Ninh Bình: Xử lý người đàn ông sử dụng máy nổ, kích điện để bắt thủy sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình) trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và xử lý một phương tiện sử dụng thiết bị điện để khai thác thủy sản.

Xem nhiều

Hà Nội: Giấu 'hàng trắng' trong túi quần, nam thanh niên 'đứng hình' khi gặp CSGT

Hà Nội: Giấu 'hàng trắng' trong túi quần, nam thanh niên 'đứng hình' khi gặp CSGT

Pháp luật

GĐXH - Đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ công tác CSGT Hà Nội phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra, qua đó phát hiện người ngồi sau tàng trữ ma túy.

Nam giáo viên làm giả văn bản của tỉnh để tạo uy tín với cấp trên

Nam giáo viên làm giả văn bản của tỉnh để tạo uy tín với cấp trên

Pháp luật
Hiệu trưởng cùng kế toán khai khống giờ làm thêm, "bỏ túi" gần 600 triệu đồng

Hiệu trưởng cùng kế toán khai khống giờ làm thêm, "bỏ túi" gần 600 triệu đồng

Pháp luật
Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman

Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman

Pháp luật
Hà Nội: Xử phạt công ty quảng cáo 'di động' bằng màn hình LED trên thùng xe tải

Hà Nội: Xử phạt công ty quảng cáo 'di động' bằng màn hình LED trên thùng xe tải

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top