Hà Nội: Huy động 12 xe chữa cháy dập lửa tại xưởng bánh kẹo rộng 700m² ở Hương Sơn

Thứ ba, 09:11 31/03/2026 | Thời sự
GĐXH - Một vụ hỏa hoạn lớn vừa xảy ra vào rạng sáng ngày 31/3 tại xưởng sản xuất bánh kẹo thuộc xã Hương Sơn (Hà Nội). Lực lượng chức năng đã phải huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ cùng 12 xe chuyên dụng để khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang khu vực dân cư lân cận.

Thông tin ban đầu, vụ cháy bắt đầu vào khoảng 5h00 sáng ngày 31/3/2026 tại khu vực xóm 11, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn. Khu vực cháy là một kho xưởng sản xuất bánh kẹo có diện tích khoảng 700m².

Khu xưởng sản xuất bánh kẹo bị cháy rộng khoảng 700m2.

Ngay khi phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội, người dân và các lực lượng tại chỗ bao gồm công an xã, dân quân tự vệ đã lập tức phát lệnh báo động. Do bên trong kho xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như bao bì, nhựa và nguyên liệu làm bánh kẹo, ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát mạnh, đe dọa trực tiếp đến các hộ dân xung quanh.

Lực lượng tại chỗ đã tích cực triển khai phương châm “4 tại chỗ”, vừa tổ chức chữa cháy bước đầu, vừa khẩn trương hỗ trợ di dời tài sản của người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng chức năng phối hợp với người dân phun nước khống chế ngọn lửa.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng điều động 12 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Các chiến sĩ sau đó đã triển khai đội hình vây lồng, tập trung phun nước cô lập đám cháy từ nhiều phía. Sau gần 2 giờ nỗ lực, đến khoảng 7h00 sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế hoàn toàn.

Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, dập tàn để phòng ngừa nguy cơ lửa bùng phát trở lại từ các lớp vật liệu cháy âm ỉ bên dưới.

Hiện tại, vụ việc chưa ghi nhận thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy theo quy định.

Hà Nội: Cháy lớn cụm kho xưởng 6.000m2 tại Thanh Liệt, một người tử vong

GĐXH - Trong đêm 29 rạng sáng ngày 30/3, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bùng phát tại cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Dù lực lượng chức năng đã huy động cả robot chữa cháy và hàng trăm chiến sĩ, vụ hỏa hoạn vẫn để lại hậu quả đau lòng khi có một nạn nhân không may tử vong.

Khối không khí lạnh lại sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, đêm nay (31/3) một đợt không khí lạnh yếu tràn về nước ta khiến khu vực miền Bắc khả năng xảy ra dông lốc mạnh, kèm theo mưa đá, gió giật mạnh.

Bộ Tài chính thiết lập khung chính sách thuế tài sản mã hóa: Cá nhân phải nộp thuế 0,1% trên doanh thu

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Thông tư 32/2026 của Bộ Tài chính chính thức thiết lập khung chính sách thuế đối với tài sản mã hóa tại Việt Nam, với ba sắc thuế gồm GTGT, TNDN và TNCN. Trong đó, hoạt động chuyển nhượng không chịu thuế GTGT, còn cá nhân và tổ chức phải nộp thuế theo tỷ lệ hoặc thuế suất cụ thể, áp dụng trong giai đoạn thí điểm thị trường.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân mưa đá trút xuống Hà Nội và nhiều tỉnh thành khu vực miền Bắc

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng: “Vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang khu vực Bắc Bộ, khi di chuyển gặp điều kiện nhiệt độ cao khiến cho mây đối lưu phát triển mạnh làm cho dông mạnh phát triển, kèm theo đó là hiện tượng mưa đá”.

Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật thuyền trên hồ Chiêm Hóa

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền xảy ra đêm 29/3 tại hồ thủy điện Chiêm Hóa sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Thái Nguyên hứng dông lốc dữ dội: Nhà tốc mái hàng loạt, trẻ nhỏ nhập viện cấp cứu

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Sau một đêm dông lốc dữ dội, nhiều gia đình ở phía Bắc Thái Nguyên rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, tài sản hư hỏng nặng. Giữa những mất mát đó, một cháu bé 9 tuổi bị thương nặng do nhà sập đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Hà Nội cấm xe qua cầu Long Biên: Người dân chật vật tìm cách qua sông Hồng

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Sáng 30/3, việc tổ chức lại giao thông phục vụ thi công trên hai cây cầu trọng điểm bắc qua sông Hồng đã khiến việc đi lại của người dân Hà Nội gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong khung giờ cao điểm đầu ngày.

Những chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 4/2026

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật, dừng sử dụng biệt danh; xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam; trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm bị phạt… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2026.

Hà Nội: Cháy lớn cụm kho xưởng 6.000m2 tại Thanh Liệt, một người tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong đêm 29 rạng sáng ngày 30/3, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bùng phát tại cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Dù lực lượng chức năng đã huy động cả robot chữa cháy và hàng trăm chiến sĩ, vụ hỏa hoạn vẫn để lại hậu quả đau lòng khi có một nạn nhân không may tử vong.

Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trưa chiều trời sẽ nắng nhiều và nóng lên. Thời tiết nắng lên nhanh sau mưa dễ khiến nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tin sáng 30/3: Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID; Chi tiết đợt nắng nóng diện rộng bao phủ khắp cả nước

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 1/4, người dân được quyền gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID; Ngày 30-31/3, ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế nắng nóng, có nơi trên 38 độ.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

