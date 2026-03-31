Hà Nội: Huy động 12 xe chữa cháy dập lửa tại xưởng bánh kẹo rộng 700m² ở Hương Sơn

Thông tin ban đầu, vụ cháy bắt đầu vào khoảng 5h00 sáng ngày 31/3/2026 tại khu vực xóm 11, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn. Khu vực cháy là một kho xưởng sản xuất bánh kẹo có diện tích khoảng 700m².

Ngay khi phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội, người dân và các lực lượng tại chỗ bao gồm công an xã, dân quân tự vệ đã lập tức phát lệnh báo động. Do bên trong kho xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như bao bì, nhựa và nguyên liệu làm bánh kẹo, ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát mạnh, đe dọa trực tiếp đến các hộ dân xung quanh.

Lực lượng tại chỗ đã tích cực triển khai phương châm “4 tại chỗ”, vừa tổ chức chữa cháy bước đầu, vừa khẩn trương hỗ trợ di dời tài sản của người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng điều động 12 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Các chiến sĩ sau đó đã triển khai đội hình vây lồng, tập trung phun nước cô lập đám cháy từ nhiều phía. Sau gần 2 giờ nỗ lực, đến khoảng 7h00 sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế hoàn toàn.

Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, dập tàn để phòng ngừa nguy cơ lửa bùng phát trở lại từ các lớp vật liệu cháy âm ỉ bên dưới.

Hiện tại, vụ việc chưa ghi nhận thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy theo quy định.