Lũ trên các sông ở Huế lên trở lại, chấn chỉnh tình trạng 'chặt chém' dịch vụ cứu hộ

Lũ trên các sông lên trở lại

Lúc 15h30 chiều 29/10, Đài khí tượng Thủy văn TP Huế phát đi bản tin lũ khẩn cấp trên các sông ở trên địa bàn.

Theo dự báo, hiện nay lũ trên các sông ở TP Huế đang lên nhanh trở lại. Mực nước lúc 15h trên sông Hương tại trạm Kim Long 4,57m, trên báo động 3 là 1,07m (đỉnh lũ lúc 20h ngày 27/10 đạt mức 5,05m, lớn thứ 2, thấp hơn năm 1999 là 0,76m).

Trong khi đó, nước sông Bồ ở trạm Phú Ốc là 4,97m, trên báo động 3 là 0,47m (đỉnh lũ hôm qua lúc 14h ngày 27/10 đạt mức 5,25m, vượt giá trị lịch sử năm 2020 là 0,01m).

Trong 12 giờ tới, lũ các sông tiếp tục lên, có khả năng đạt đỉnh ở mức thấp hơn đỉnh lũ hôm qua khoảng 0,1-0,2m, sau đó xuống chậm. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông xuống chậm và dao động ở mức báo động 3 đến trên báo động 3.

Cảnh báo tác động lũ gây ngập lụt diện rộng, nghiêm trọng ở hạ lưu sông, vùng trũng thấp và khu đô thị; đồng thời xuất hiện lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc vùng núi. Lũ ảnh hưởng xấu đến các công trình đang thi công, giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, các hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội, môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Nguy hiểm đặc biệt khi lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có độ dốc địa hình lớn.

Chấn chỉnh tình trạng "chặt chém" dịch vụ cứu hộ trong lũ

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin, hình ảnh kèm bức xúc của người dân về tình trạng "chặt chém", nâng giá các dịch vụ cứu hộ, di tản trong lúc mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại Huế.

Lực lượng chức năng sẽ xác minh, xử lý tình trạng "chặt chém" dịch vụ cứu hộ trong lũ.

Theo phản ánh, nhiều dịch vụ cứu hộ, vận chuyển, di tản người dân khỏi vùng ngập bị nâng giá bất hợp lý. Một quãng đường ngắn vài trăm mét bị tính phí vài trăm nghìn đồng, một chuyến di tản khỏi vùng ngập sâu có thể lên đến cả triệu đồng. Ngay cả dịch vụ cẩu kéo phương tiện bị ngâm trong nước lũ cũng bị "thổi giá" cao.

Tình trạng này không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn ảnh hưởng đến uy tín của các lực lượng cứu trợ và hình ảnh thân thiện của TP Huế.

Trước thực trạng trên, Ban Giám đốc Công an TP Huế chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường khẩn trương rà soát, xác minh các trường hợp lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để tăng giá, "chặt chém" nhằm trục lợi.

Các cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về giá, phí. Việc này không chỉ nhằm lập lại trật tự, bảo vệ quyền lợi người dân mà còn giữ gìn lòng tin và trật tự xã hội trong những ngày mưa lũ.