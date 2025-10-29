Lũ trên các sông ở Huế lên trở lại, chấn chỉnh tình trạng 'chặt chém' dịch vụ cứu hộ
Mưa lớn ở thượng nguồn khiến lũ trên các sông ở TP Huế đang lên nhanh trở lại. Trước phản ánh về tình trạng ghe, đò và dịch vụ cứu hộ trong lũ "chặt chém, hét giá" Công an TP Huế chỉ đạo rà soát, xử lý nghiêm vi phạm.
Lũ trên các sông lên trở lại
Lúc 15h30 chiều 29/10, Đài khí tượng Thủy văn TP Huế phát đi bản tin lũ khẩn cấp trên các sông ở trên địa bàn.
Theo dự báo, hiện nay lũ trên các sông ở TP Huế đang lên nhanh trở lại. Mực nước lúc 15h trên sông Hương tại trạm Kim Long 4,57m, trên báo động 3 là 1,07m (đỉnh lũ lúc 20h ngày 27/10 đạt mức 5,05m, lớn thứ 2, thấp hơn năm 1999 là 0,76m).
Trong khi đó, nước sông Bồ ở trạm Phú Ốc là 4,97m, trên báo động 3 là 0,47m (đỉnh lũ hôm qua lúc 14h ngày 27/10 đạt mức 5,25m, vượt giá trị lịch sử năm 2020 là 0,01m).
Trong 12 giờ tới, lũ các sông tiếp tục lên, có khả năng đạt đỉnh ở mức thấp hơn đỉnh lũ hôm qua khoảng 0,1-0,2m, sau đó xuống chậm. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông xuống chậm và dao động ở mức báo động 3 đến trên báo động 3.
Cảnh báo tác động lũ gây ngập lụt diện rộng, nghiêm trọng ở hạ lưu sông, vùng trũng thấp và khu đô thị; đồng thời xuất hiện lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc vùng núi. Lũ ảnh hưởng xấu đến các công trình đang thi công, giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, các hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội, môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Nguy hiểm đặc biệt khi lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có độ dốc địa hình lớn.
Chấn chỉnh tình trạng "chặt chém" dịch vụ cứu hộ trong lũ
Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin, hình ảnh kèm bức xúc của người dân về tình trạng "chặt chém", nâng giá các dịch vụ cứu hộ, di tản trong lúc mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại Huế.
Theo phản ánh, nhiều dịch vụ cứu hộ, vận chuyển, di tản người dân khỏi vùng ngập bị nâng giá bất hợp lý. Một quãng đường ngắn vài trăm mét bị tính phí vài trăm nghìn đồng, một chuyến di tản khỏi vùng ngập sâu có thể lên đến cả triệu đồng. Ngay cả dịch vụ cẩu kéo phương tiện bị ngâm trong nước lũ cũng bị "thổi giá" cao.
Tình trạng này không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn ảnh hưởng đến uy tín của các lực lượng cứu trợ và hình ảnh thân thiện của TP Huế.
Trước thực trạng trên, Ban Giám đốc Công an TP Huế chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường khẩn trương rà soát, xác minh các trường hợp lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để tăng giá, "chặt chém" nhằm trục lợi.
Các cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về giá, phí. Việc này không chỉ nhằm lập lại trật tự, bảo vệ quyền lợi người dân mà còn giữ gìn lòng tin và trật tự xã hội trong những ngày mưa lũ.
Mưa lũ miền Trung làm 16 người chết và mất tích, hơn 127 nghìn ngôi nhà bị nhấn chìmXã hội - 2 giờ trước
Mưa lớn khiến lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi lên rất nhanh. Thiệt hại bước đầu rất nghiêm trọng, mưa lũ khiến 16 người chết và mất tích, gần 127.600 nhà bị ngập.
Lừa bán đất qua mạng xã hội, hai đối tượng chiếm đoạt gần 200 triệu đồngXã hội - 2 giờ trước
Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam hai đối tượng giả danh môi giới bất động sản, làm giả hợp đồng và con dấu để lừa đảo, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng tiền đặt cọc mua bán đất qua mạng xã hội.
Huế: Điều dưỡng bệnh viện và người đi đường kịp thời giúp sản phụ 'vượt can' giữa mưa lũXã hội - 2 giờ trước
Giữa lúc mưa lũ gây ngập khắp TP Huế, một sản phụ bất ngờ trở dạ giữa đường. Nhờ sự nhanh trí của người qua đường là giám đốc một doanh nghiệp và sự hỗ trợ kịp thời của điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Huế, sản phụ "vượt cạn" ngay trên xe ô tô.
Lũ dữ trong đêm cuốn phăng 11 ngôi nhà ở vùng cao Đà NẵngXã hội - 3 giờ trước
11 ngôi nhà ở xã vùng cao Đà Nẵng bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn trong đêm. May mắn trước đó người dân ở đây đã được sơ tán đến nơi khác nên không có thương vong về người.
Hai thanh niên bị nước cuốn, một người mất tíchXã hội - 3 giờ trước
Khi đi xe máy qua đoạn đường ngập sâu ở phường Hương Trà (TP Huế), hai thanh niên bị dòng nước cuốn trôi. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm một nạn nhân mất tích.
Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, cảnh báo nước lũ dâng cao ở miền TrungXã hội - 4 giờ trước
Từ ngày 30/10 đến 1/11, do kết hợp với nhiễu động gió Đông, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; từ đêm 1/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét.
Chính phủ quyết định đưa tiếng Anh thành môn học bắt buộc ngay từ lớp 1Xã hội - 4 giờ trước
Chính phủ vừa có Quyết định số 2371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quýĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Thái Nguyên mạnh tay xử lý tội phạm đường phố và tội phạm vị thành niênPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Thái Nguyên liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều nhóm thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, tấn công người đi đường. Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng đều còn rất trẻ, có độ tuổi từ 15 đến 20.
Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dờiĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Người dân trong diện phải di dời để triển khai dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) được lựa chọn nơi ở mới từ 1 khu nhà tái định cư và 2 khu đất, nằm trên địa bàn phường Việt Hưng và xã Đông Anh…
Xác định nguyên nhân và danh tính cô gái tử vong ở hồ Hoàn KiếmThời sự
GĐXH - Liên quan vụ cô gái tử vong ở hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Công an phường Hoàn Kiếm đã xác định nguyên nhân và danh tính nạn nhân.