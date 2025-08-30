Hà Nội một đêm 'không ngủ' chào đón tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
GĐXH - Dù thời tiết Hà Nội đêm qua có xuất hiện các cơn mưa bất chợt, thế nhưng, hàng ngàn người dân vẫn "đội mưa", quyết tâm chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. Các cựu chiến binh, chiến sĩ và nhân dân đã cùng thức thâu đêm, hát vang bài ca cách mạng...
Đêm 29, rạng sáng 30/8, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, ở khắp các tuyến phố trung tâm của Thủ đô, từ khu vực quảng trường Ba Đình lịch sử đến Nhà hát Lớn, không khí đã vô cùng sôi động. Bất chấp những cơn mưa bất chợt, hàng ngàn người dân, các cựu chiến binh, và các chiến sĩ vẫn cùng nhau thức xuyên đêm, cất cao tiếng hát.
Tiếng ca hào hùng, hòa cùng niềm tự hào, đã thực sự át đi cả tiếng mưa. Ai nấy đều chung một tâm trạng, đó là chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng của buổi tổng duyệt cấp Nhà nước cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9.
Và rồi, khi bình minh ló rạng trên Quảng trường Ba Đình, không khí trang nghiêm mà rộn ràng đã tràn ngập từng góc phố. Đúng 6 giờ 30 phút sáng nay, ngày 30 tháng 8, buổi tổng duyệt chính thức bắt đầu.
Trong tiếng nhạc quân hành hùng tráng, các khối diễu binh, diễu hành đã đồng loạt tiến bước, tạo nên một bức tranh rực rỡ và đầy khí thế.
Theo chương trình, buổi tổng duyệt hôm nay có quy mô tương đương với buổi lễ chính thức, với sự tham gia của các khối thuộc lực lượng vũ trang, các khối quần chúng, cùng dàn khí tài quân sự hiện đại. Đặc biệt, buổi tổng duyệt còn có sự tham gia của khối quân đội các nước bạn như Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia.
Cùng thời điểm, tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105 ly đã đồng loạt khai hỏa trong niềm hân hoan. Bầu trời Hà Nội cũng trở nên sống động với màn bay trình diễn của 30 máy bay thuộc Không quân Việt Nam, bao gồm các loại trực thăng Mi, tiêm kích Su-30 MK2, và các máy bay huấn luyện hiện đại.
Tất cả đã tạo nên một buổi tổng duyệt thành công, khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho ngày Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 9.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của bão số 6, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to, lượng mưa phổ biến 60–120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ ngập úng, sạt lở đất có thể xảy ra ở nhiều nơi.
Trong buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước sự kiện A80 (sáng 30/8), các lực lượng y tế quân dân y đã phối hợp đồng bộ, xử trí 484 trường hợp cần hỗ trợ y tế, trong đó 40 trường hợp nặng phải chuyển viện.
Giữa không khí náo nức của buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành A80, những nắm cơm muối vừng giản dị của người dân Hà Nội đã trở thành món quà nghĩa tình, sưởi ấm lòng bao vị khách phương xa.
Tiếng hò reo vang dọc các tuyến Trần Phú - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương khi khí tài hiện đại của lực lượng công an, quân đội diễu qua trong buổi tổng duyệt Quốc khánh 2/9.
GĐXH - Từ 6h30 đến 8h45 sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội diễn ra tổng duyệt cấp Nhà nước Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Buổi tổng duyệt sẽ có quy mô tương tự buổi lễ chính thức vào sáng 2/9.
Vào lúc 6h30 ngày 30/8/2025, chương trình Tổng duyệt cấp nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Vào lúc 6h30 ngày 30/8/2025, chương trình Tổng duyệt cấp nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Ngày 29/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 263/NQ-CP về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thời tiết các khu vực trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông. Trong đó thời tiết Hà Nội có sự thay đổi, chuyển biến theo từng ngày.
GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 233/2025 quy định cơ chế tài chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Quốc khánh 2/9 là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm được đông đảo người lao động mong chờ...
GĐXH - Liên quan đến vụ nhiều cây thông bị khoan lỗ, đổ thuốc, kiểm lâm TP Huế triển khai lực lượng mật phục vào ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn cũng như xử lý người có hành vi phá hoại.