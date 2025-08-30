Hà Nội một đêm 'không ngủ' chào đón tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Đêm 29, rạng sáng 30/8, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, ở khắp các tuyến phố trung tâm của Thủ đô, từ khu vực quảng trường Ba Đình lịch sử đến Nhà hát Lớn, không khí đã vô cùng sôi động. Bất chấp những cơn mưa bất chợt, hàng ngàn người dân, các cựu chiến binh, và các chiến sĩ vẫn cùng nhau thức xuyên đêm, cất cao tiếng hát.

Tại phố Tràng Tiền, khu vực trước Nhà hát Lớn, nhiều cán bộ, chiến sĩ Trường sĩ quan Chính trị đã hát xuyên đêm phục vụ nhân dân, không khí vô cùng sôi động, náo nhiệt.

Tiếng ca hào hùng, hòa cùng niềm tự hào, đã thực sự át đi cả tiếng mưa. Ai nấy đều chung một tâm trạng, đó là chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng của buổi tổng duyệt cấp Nhà nước cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9.

Và rồi, khi bình minh ló rạng trên Quảng trường Ba Đình, không khí trang nghiêm mà rộn ràng đã tràn ngập từng góc phố. Đúng 6 giờ 30 phút sáng nay, ngày 30 tháng 8, buổi tổng duyệt chính thức bắt đầu.

Trong tiếng nhạc quân hành hùng tráng, các khối diễu binh, diễu hành đã đồng loạt tiến bước, tạo nên một bức tranh rực rỡ và đầy khí thế.

Theo chương trình, buổi tổng duyệt hôm nay có quy mô tương đương với buổi lễ chính thức, với sự tham gia của các khối thuộc lực lượng vũ trang, các khối quần chúng, cùng dàn khí tài quân sự hiện đại. Đặc biệt, buổi tổng duyệt còn có sự tham gia của khối quân đội các nước bạn như Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Cùng thời điểm, tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105 ly đã đồng loạt khai hỏa trong niềm hân hoan. Bầu trời Hà Nội cũng trở nên sống động với màn bay trình diễn của 30 máy bay thuộc Không quân Việt Nam, bao gồm các loại trực thăng Mi, tiêm kích Su-30 MK2, và các máy bay huấn luyện hiện đại.

Tất cả đã tạo nên một buổi tổng duyệt thành công, khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho ngày Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 9.

Mãn nhãn các khối diễu binh diễu hành tiến bước trong tiếng vỗ tay hân hoan của nhân dân Thủ đô GĐXH - Từ 6h30 đến 8h45 sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội diễn ra tổng duyệt cấp Nhà nước Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Buổi tổng duyệt sẽ có quy mô tương tự buổi lễ chính thức vào sáng 2/9.



