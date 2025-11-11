Hà Nội: Nam sinh bị lừa gần 600 triệu đồng khi chuyển tiền 'phục vụ công tác điều tra'
GĐXH - Tin lời của đối tượng giả danh cơ quan chức năng, một nam sinh viên đại học ở xã Sóc Sơn, TP Hà Nội đã bị lừa đảo chiếm đoạt gần 600 triệu đồng khi chuyển tiền để "phục vụ công tác điều tra".
Ngày 11/11, Công an TP Hà Nội thông tin về một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa xảy ra trên địa bàn xã Sóc Sơn, nạn nhân là một sinh viên đại học.
Trước đó, vào ngày 9/11 vừa qua, Công an xã Sóc Sơn, TP Hà Nội tiếp nhận trình báo của anh L (SN: 2005, trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội, sinh viên đại học) về việc bị lừa đảo 600 triệu đồng.
Anh L. cho biết, bị một đối tượng giả danh cơ quan Công an gọi điện thông báo thông tin của anh liên quan đến hoạt động rửa tiền. Đối tượng yêu cầu anh chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra.
Do lo sợ, anh L đã chuyển gần 600 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng cung cấp. Sau đó, gia đình phát hiện số tiền chuyển vào tài khoản của anh bị chuyển cho các đối tượng lừa đảo nên đã đến cơ quan Công an trình báo.
Vụ việc một lần nữa là lời cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của tội phạm công nghệ cao. Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, thủ đoạn giả danh cơ quan pháp luật mặc dù đã được cảnh báo thường xuyên, nhưng vẫn có nhiều người, đặc biệt là sinh viên do chủ quan, ít cập nhật thông tin, đã mất cảnh giác.
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.
Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.
Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.
Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo.
Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
