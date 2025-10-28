Nữ sinh Hà Nội mắc bẫy 'bắt cóc online', gia đình suýt mất nửa tỷ đồng tiền chuộc

Trước đó, vào ngày 25/10, Công an phường Ngọc Hà, TP Hà Nội nhận được tin báo từ gia đình chị N. (sinh năm 2005, quê Phú Thọ, hiện là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội). Gia đình cho biết, sáng cùng ngày, họ nhận được thông tin chị N. bị các đối tượng bắt cóc, khống chế và uy hiếp gia đình phải chuyển số tiền chuộc là 550 triệu đồng.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Chỉ huy Công an phường Ngọc Hà đã lập tức huy động tối đa lực lượng, khẩn trương vào cuộc xác minh, đồng thời trấn an gia đình nạn nhân.

Công an phường bàn giao chị N cho gia đình. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài giờ đồng hồ truy vết, đến 19h15 cùng ngày, tổ công tác Công an phường Ngọc Hà đã xác định và tìm thấy chị N. đang an toàn tại một khách sạn trên địa bàn phường.

Tại cơ quan công an, chị N. cho biết, tối ngày 24/10, chị nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ Công an TP Hồ Chí Minh, thông báo chị N. có liên quan đến một đường dây mua bán ma túy.

Đối tượng yêu cầu chị N. chuyển tiền để chứng minh không liên quan vụ án. Khi chị N. nói không có tiền, đối tượng hướng dẫn chị thuê nhà nghỉ và gọi cho gia đình thông báo bị bắt cóc.

Tại trụ sở công an phường, các cán bộ đã giải thích cặn kẽ, giúp chị N. nhận diện rõ thủ đoạn lừa đảo tinh vi của tội phạm.

Qua vụ việc trên, Công an TP Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên, cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo qua điện thoại.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã số sinh viên hay bất kỳ thông tin nhạy cảm nào cho người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào (như chuyển tiền, tải ứng dụng lạ, tự cách ly...) từ những người tự xưng là cán bộ cơ quan pháp luật gọi đến.

Cơ quan chức năng nếu làm việc sẽ có giấy mời, giấy triệu tập gửi về địa phương hoặc làm việc trực tiếp.

Phụ huynh khi nhận được thông tin con em bị bắt cóc, yêu cầu chuyển tiền chuộc có dấu hiệu bất thường, cần hết sức bình tĩnh, trực tiếp liên hệ lại với con em mình, nhà trường hoặc những người xung quanh để kiểm tra, xác minh thông tin.

Nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng tránh. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.