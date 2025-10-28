Nữ sinh Hà Nội mắc bẫy 'bắt cóc online', gia đình suýt mất nửa tỷ đồng tiền chuộc
GĐXH - Tin rằng mình đang liên quan đến một vụ án ma túy nghiêm trọng, một nữ sinh đã làm theo lời kẻ mạo danh công an, tự nhốt mình trong khách sạn và gọi điện về nhà thông báo bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển 550 triệu đồng tiền chuộc.
Trước đó, vào ngày 25/10, Công an phường Ngọc Hà, TP Hà Nội nhận được tin báo từ gia đình chị N. (sinh năm 2005, quê Phú Thọ, hiện là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội). Gia đình cho biết, sáng cùng ngày, họ nhận được thông tin chị N. bị các đối tượng bắt cóc, khống chế và uy hiếp gia đình phải chuyển số tiền chuộc là 550 triệu đồng.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Chỉ huy Công an phường Ngọc Hà đã lập tức huy động tối đa lực lượng, khẩn trương vào cuộc xác minh, đồng thời trấn an gia đình nạn nhân.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài giờ đồng hồ truy vết, đến 19h15 cùng ngày, tổ công tác Công an phường Ngọc Hà đã xác định và tìm thấy chị N. đang an toàn tại một khách sạn trên địa bàn phường.
Tại cơ quan công an, chị N. cho biết, tối ngày 24/10, chị nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ Công an TP Hồ Chí Minh, thông báo chị N. có liên quan đến một đường dây mua bán ma túy.
Đối tượng yêu cầu chị N. chuyển tiền để chứng minh không liên quan vụ án. Khi chị N. nói không có tiền, đối tượng hướng dẫn chị thuê nhà nghỉ và gọi cho gia đình thông báo bị bắt cóc.
Tại trụ sở công an phường, các cán bộ đã giải thích cặn kẽ, giúp chị N. nhận diện rõ thủ đoạn lừa đảo tinh vi của tội phạm.
Qua vụ việc trên, Công an TP Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên, cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo qua điện thoại.
Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã số sinh viên hay bất kỳ thông tin nhạy cảm nào cho người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào (như chuyển tiền, tải ứng dụng lạ, tự cách ly...) từ những người tự xưng là cán bộ cơ quan pháp luật gọi đến.
Cơ quan chức năng nếu làm việc sẽ có giấy mời, giấy triệu tập gửi về địa phương hoặc làm việc trực tiếp.
Phụ huynh khi nhận được thông tin con em bị bắt cóc, yêu cầu chuyển tiền chuộc có dấu hiệu bất thường, cần hết sức bình tĩnh, trực tiếp liên hệ lại với con em mình, nhà trường hoặc những người xung quanh để kiểm tra, xác minh thông tin.
Nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng tránh. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Ninh Bình: Xử lý người đàn ông sử dụng máy nổ, kích điện để bắt thủy sảnPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình) trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và xử lý một phương tiện sử dụng thiết bị điện để khai thác thủy sản.
Hà Nội: Sau gần 35 năm bỏ trốn, đối tượng truy nã ra đầu thúPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Sau gần 35 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội danh liên quan đến giả mạo giấy tờ, đối tượng Nguyễn Quốc Bình đã từ TP Hồ Chí Minh quay về Hà Nội đầu thú nhờ sự kiên trì vận động của Công an xã Hưng Đạo (TP Hà Nội).
Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa vụ đánh bạc tại khách sạn PullmanPháp luật - 8 giờ trước
Ngày 28/10, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo trong vụ đánh bạc 106 triệu USD tại khách sạn Pullman ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.
Nam giáo viên làm giả văn bản của tỉnh để tạo uy tín với cấp trênPháp luật - 8 giờ trước
Ngày 28/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đình Duy (SN 1986, trú tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai), giáo viên môn Tin học, Công nghệ và Thể dục Trường THCS Yên Thái để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Tạm giam 5 đối tượng, thu hàng trăm nghìn file dữ liệu giả mạoPháp luật - 17 giờ trước
Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả tinh vi liên tỉnh, thu giữ lượng lớn tang vật và bắt giữ 5 đối tượng cầm đầu.
Hà Nội: Nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong tại sân bóngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Hai nam sinh lớp 9 (xã Nội Bài, TP. Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát, một học sinh đã sử dụng hung khí tấn công bạn học khiến nạn nhân tử vong.
Video: Phẫn nộ nam thanh niên đánh tới tấp 2 học sinh giữa đường ở TP.HCM để 'dằn mặt'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP.HCM đã làm việc, lấy lời khai thanh niên hành hung hai nam sinh giữa đường ở phường Thủ Đức. Vụ việc khiến một em nghi bị xuất huyết não, phải nhập viện theo dõi.
Phát ngôn miệt thị người miền Nam, chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” có thể đối diện mức án nào?Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, Lê Anh Điệp - chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” có thể bị áp dụng mức hình phạt lên đến 7 năm tù vì tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Tạm giữ giám đốc công ty nghi làm cà phê giả, thu giữ 5 tấn nguyên liệuPháp luật - 1 ngày trước
Kiểm tra, khám xét 2 cơ sở sản xuất cà phê, Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự chủ doanh nghiệp và thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu nghi để làm cà phê giả.
Bắt nữ quái cướp điện thoại của cụ ông tàn tật bán vé sốPháp luật - 2 ngày trước
Chỉ sau gần 24 giờ sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã truy xét, bắt giữ Nguyễn Thị Bích (44 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) - nghi phạm cướp giật điện thoại của một cụ ông bán vé số ngồi xe lăn.
Hà Nội: Nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong tại sân bóngPháp luật
GĐXH - Hai nam sinh lớp 9 (xã Nội Bài, TP. Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn, trong lúc xô xát, một học sinh đã sử dụng hung khí tấn công bạn học khiến nạn nhân tử vong.