Hà Nội: Phát hiện hơn 2,1 tấn thực phẩm đông lạnh chưa được kiểm định

Cụ thể, khi kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh tại địa chỉ ngõ 21 Tựu Liệt, huyện Thanh Trì, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 2,1 tấn thực phẩm đông lạnh gồm nầm lợn, tràng trứng, tràng lợn, kê gà, mề gà...

Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là chị P.T.H (sinh năm 1992, ở Hà Nội) đã không chứng minh được giấy phép kinh doanh, cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ kiểm định chất lượng đối với số thực phẩm trên.

Ngày 8/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) thông tin về việc vừa phát hiện cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh với số lượng lớn tại xã Tựu Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh: Đức Tuấn

Qua điều tra, chị H khai nhận thu mua số hàng hóa trôi nổi trên thị trường và bán lại cho các khách hàng có nhu cầu tại Hà Nội và địa bàn một số tỉnh lân cận.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa cũng phát hiện khoảng 1,8 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu, quá hạn sử dụng phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Số thực phẩm thu giữ bao gồm: 1.384kg chân gà, chân gà rút xương, thịt sấy khô, mít sấy, tràng và trứng non; 75kg ức vịt nhập lậu; 332,1kg thực phẩm quá hạn sử dụng (chân giò ủ muối, chả sụn non, xúc xích các loại)…

Trước đó, sáng 7/1, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở sơ chế, kinh doanh thực phẩm đông lạnh Minh Quý, có địa chỉ tại thôn Làng Kim 1, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, thu giữ 3 tấn thực phẩm gồm nầm lợn, tràng trứng, tràng lợn, kê gà, mề gà… không rõ nguồn gốc, chuẩn bị đem tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán.

GĐXH - Thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm trước, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phát hiện, thu giữ 14 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.