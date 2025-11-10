Hà Nội: Thiếu niên 16 tuổi bị CSGT bắt quả tang tàng trữ ma túy
GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn phường Xuân Đỉnh (TP Hà Nội), Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 đã phát hiện, bắt quả tang hai nam thanh thiếu niên đi xe máy tàng trữ trái phép chất ma túy.
Ngày 11/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, vừa phối hợp đấu tranh, triệt phá thành công vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo đó, vào khoảng 20h45’ tối ngày 9/11, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, thuộc địa bàn phường Xuân Đỉnh đã phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện bất thường, nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Tiến hành dừng xe để kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên tay phải của người ngồi sau có một túi nilon chứa tinh thể màu trắng và 2 viên nén màu hồng. Các đối tượng khai nhận cùng góp tiền mua ma túy để sử dụng.
Hai đối tượng được xác định là P.V.Q.Đ. (sinh năm 2009) và N.V.P. (sinh năm 2005), cả hai cùng trú tại thành phố Huế.
Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tiến hành bàn giao toàn bộ đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Xuân Đỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
GĐXH - Theo thông tin ban đầu, người đàn ông trong clip "thân mật với nhiều phụ nữ" tại phòng làm việc được cho xảy ra tại một trường THPT tư thục ở Ninh Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người này do Hội đồng quản trị bầu.
Với mong muốn chung tay giúp bà con Thái Nguyên ổn định cuộc sống sau khi bị ảnh hưởng bởi bão Matmo đổ bộ cách đây một tháng, ngày 9/11, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học Nghiên cứu nhân tài nhân lực Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình "Hướng về đồng bào vùng bão lũ".
GĐXH - Trường THPT Tô Hiến Thành, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình vừa báo cáo thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông có loạt clip, hình ảnh "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc.
GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền loạt clip và hình ảnh ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc, được cho là xảy ra tại một trường THPT trên địa bàn xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.
GĐXH - Theo tin bão mới nhất, bão số 14 giật cấp 16 đã đi vào Biển Đông. Bão chủ yếu gây gió mạnh, sóng lớn, mưa dông ở vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông. Sau đó bão sẽ hướng sang Đài Loan (Trung Quốc).
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, 2 ngày đầu tuần Hà Nội và miền Bắc tiếp tục có mưa, trời nồm ẩm. Từ ngày 12/11, nồm ẩm mới chấm dứt khi có gió Đông Bắc khô xua bớt mây ẩm, trời có nắng.
GĐXH - Công an TP Hà Nội đang triển khai nâng cấp toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Trong thời gian triển khai nâng cấp, một số nút giao có thể tạm dừng hoạt động đèn đếm lùi để phục vụ kỹ thuật.
GĐXH - Chủ đại lý đăng thông báo lên mạng xã hội để những người mua vé số biết tin và đến nhận thưởng; Ông Nguyễn Quốc Vũ – Tổng giám đốc VB Group bị bắt với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả. Vợ ông, ca sĩ Đoàn Di Băng là người tham gia bán sản phẩm của công ty do chồng mình làm chủ, có liên quan không?
Người trực tiếp điều khiển phương tiện bay không người lái phải đủ 18 tuổi trở lên; trong máu, hơi thở không có nồng độ cồn, ma túy, chất gây ngủ...
Sau bão số 13 (Kalmaegi), hình ảnh những người lính nhanh nhẹn, cần mẫn giúp dân dọn dẹp, dựng lại nhà cửa ở Quảng Ngãi và Gia Lai khiến nhiều người ấm lòng.
