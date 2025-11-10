Mới nhất
Hà Nội: Thiếu niên 16 tuổi bị CSGT bắt quả tang tàng trữ ma túy

Thứ hai, 17:50 10/11/2025 | Thời sự
GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn phường Xuân Đỉnh (TP Hà Nội), Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 đã phát hiện, bắt quả tang hai nam thanh thiếu niên đi xe máy tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 11/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, vừa phối hợp đấu tranh, triệt phá thành công vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hà Nội: Thiếu niên 16 tuổi bị CSGT bắt quả tang tàng trữ ma túy - Ảnh 1.

Hai đối tượng bị phát hiện, bắt quả tang.

Theo đó, vào khoảng 20h45’ tối ngày 9/11, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, thuộc địa bàn phường Xuân Đỉnh đã phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện bất thường, nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tiến hành dừng xe để kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên tay phải của người ngồi sau có một túi nilon chứa tinh thể màu trắng và 2 viên nén màu hồng. Các đối tượng khai nhận cùng góp tiền mua ma túy để sử dụng.

Hà Nội: Thiếu niên 16 tuổi bị CSGT bắt quả tang tàng trữ ma túy - Ảnh 2.

Tang vật bị lực lượng Công an thu giữ.

Hai đối tượng được xác định là P.V.Q.Đ. (sinh năm 2009) và N.V.P. (sinh năm 2005), cả hai cùng trú tại thành phố Huế.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tiến hành bàn giao toàn bộ đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Xuân Đỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Thiếu niên 16 tuổi bị CSGT bắt quả tang tàng trữ ma túy - Ảnh 3.Phát hiện nam tài xế quê Ninh Bình dương tính với ma túy khi đang đón khách ở Hà Nội

GĐXH - Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội thông tin, tổ công tác thuộc CSGT Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý một lái xe khách loại Limousine dương tính với chất ma túy.

Trung Sơn
