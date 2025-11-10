Hà Nội: Thiếu niên 16 tuổi bị CSGT bắt quả tang tàng trữ ma túy

Ngày 11/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, vừa phối hợp đấu tranh, triệt phá thành công vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị phát hiện, bắt quả tang.

Theo đó, vào khoảng 20h45’ tối ngày 9/11, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, thuộc địa bàn phường Xuân Đỉnh đã phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện bất thường, nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tiến hành dừng xe để kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên tay phải của người ngồi sau có một túi nilon chứa tinh thể màu trắng và 2 viên nén màu hồng. Các đối tượng khai nhận cùng góp tiền mua ma túy để sử dụng.

Tang vật bị lực lượng Công an thu giữ.

Hai đối tượng được xác định là P.V.Q.Đ. (sinh năm 2009) và N.V.P. (sinh năm 2005), cả hai cùng trú tại thành phố Huế.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tiến hành bàn giao toàn bộ đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Xuân Đỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.