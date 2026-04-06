Dồn lực bứt tốc quý II/2026: Hà Nội ưu tiên '6 trọng tâm', '5 trụ cột' lớn
GĐXH - Bước sang quý II/2026, Hà Nội xác định loạt nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn, với trọng tâm là thúc đẩy giải ngân đầu tư công, khơi thông nguồn lực xã hội và phát triển các động lực mới.
Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức chiều 6/4, bà Đỗ Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, Thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt ngay trong tháng 4 và quý II/2026.
6 nhiệm vụ trọng tâm Hà Nội quyết liệt triển khai trong tháng 4 và quý II/2026
Trọng tâm đầu tiên là điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo hướng linh hoạt, hiệu quả hơn. Nguồn vốn sẽ được điều chuyển từ các dự án chậm, kém hiệu quả sang các công trình trọng điểm, cấp bách, có khả năng giải ngân tốt. Thành phố cũng áp dụng cơ chế giao chỉ tiêu giải ngân theo từng tháng cho từng chủ đầu tư, từng địa phương, đồng thời yêu cầu báo cáo tiến độ hằng tuần để kịp thời xử lý các điểm nghẽn.
Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò của các tổ công tác tháo gỡ khó khăn trong giải ngân và giải phóng mặt bằng. Nhiều dự án hạ tầng lớn được xác định là trọng điểm, như các cầu qua sông Hồng, các tuyến Vành đai 2,5; 3,5 và các trục giao thông hướng tâm. Thành phố yêu cầu phân công rõ trách nhiệm đến từng đơn vị, từng cá nhân; lập danh sách cụ thể các trường hợp còn vướng mắc và xử lý theo tiến độ ngày, tuần. Kết quả giải phóng mặt bằng sẽ là tiêu chí trực tiếp để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
Trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động, Thành phố cũng chủ động tháo gỡ rủi ro cho hoạt động xuất khẩu và chi phí đầu vào.
Hà Nội sẽ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp xuất khẩu lớn để nhận diện rõ nguyên nhân suy giảm đơn hàng, từ rào cản kỹ thuật, chi phí logistics đến biến động chính sách thương mại. Đồng thời, việc theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu, cập nhật giá vật liệu xây dựng sẽ giúp hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp, tránh tình trạng thi công cầm chừng.
Một điểm nhấn đáng chú ý là kế hoạch kích cầu tiêu dùng và dịch vụ. Thành phố dự kiến thí điểm phát triển kinh tế đêm có kiểm soát tại các quận trung tâm như Hoàn Kiếm và Tây Hồ, đồng thời mở rộng khung giờ hoạt động và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Song song đó, mô hình "chợ chuyển đổi số" sẽ được triển khai mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu ít nhất 1.000 tiểu thương tại các chợ lớn áp dụng thanh toán QR Code và tham gia nền tảng số.
Trong thu hút đầu tư, Hà Nội chuyển hướng rõ rệt từ thu hút đại trà sang lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm. Thành phố sẽ xây dựng danh sách 20–30 nhà đầu tư chiến lược để xúc tiến trực tiếp tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc và các khu công nghiệp mới, đồng thời chuẩn bị quỹ đất sạch, hoàn thiện hạ tầng và thủ tục cho các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và nghiên cứu – phát triển.
Ở cấp cơ sở, Thành phố đặt mục tiêu hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống họp trực tuyến cho toàn bộ 126 xã, phường, đi kèm các chương trình tập huấn chuyên sâu. Mỗi địa phương được yêu cầu chủ động xác định không gian phát triển, dự án ưu tiên và nguồn lực huy động, qua đó đóng góp cụ thể vào tăng trưởng chung.
Về dài hạn, Hà Nội tập trung vào 5 trụ cột lớn
Trước hết là đẩy nhanh giải ngân các công trình hạ tầng có tính lan tỏa cao như cầu qua sông Hồng, các tuyến vành đai, hệ thống logistics và chống ngập nhằm mở rộng không gian phát triển. Song song, Thành phố khơi thông mạnh mẽ nguồn lực từ khu vực tư nhân thông qua rà soát, xử lý hàng trăm dự án chậm triển khai và thúc đẩy các đại dự án.
Đặc biệt, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực đột phá. Hà Nội đặt mục tiêu ít nhất 80% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến toàn trình và trên 95% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến, với nguồn lực đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng cho lĩnh vực này.
Bên cạnh đó, Thành phố đẩy mạnh khai thác các giá trị văn hóa, du lịch, kinh tế đêm và sản phẩm sáng tạo để chuyển từ tăng trưởng theo mùa vụ sang tăng trưởng thường xuyên, bền vững.
Đồng thời, việc khai thác hiệu quả tài sản công, đất đai, quỹ nhà và tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất được coi là giải pháp quan trọng để chống lãng phí và tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.
Trên nền tảng kết quả quý I/2026, Hà Nội xác định ba nhiệm vụ then chốt trong quý II gồm: bứt tốc đầu tư công và giải phóng mặt bằng; khơi thông mạnh nguồn lực xã hội, đặc biệt là khu vực tư nhân và FDI chất lượng cao.
Đồng thời tạo động lực tăng trưởng mới từ khoa học công nghệ, kinh tế số, văn hóa, du lịch và nguồn nhân lực chất lượng cao.
