Toàn cảnh Hà Nội quý I/2026: Dịch tay chân miệng tăng mạnh; gần 50.000 người lao động có việc làm; kinh tế tăng khá vì chịu áp lực từ giá xăng dầu

Chiều 6/4, tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026 của UBND TP Hà Nội, bà Đỗ Thu Hằng – Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, trong quý I/2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hà Nội tăng 7,87% so với cùng kỳ năm trước, thuộc nhóm mức tăng cao trong nhiều năm trở lại đây.

Tuy nhiên, việc giá xăng dầu tăng mạnh trong tháng 3 đã tác động đáng kể đến nền kinh tế, làm gia tăng chi phí vận tải và sản xuất, kéo theo mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ đi lên.

Điều này không chỉ làm giảm sức mua của người dân mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, qua đó tạo áp lực lên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và phần nào kìm hãm tốc độ tăng trưởng GRDP.

Cụ thể, giá xăng bình quân tháng 3/2026 tăng 28,09% so với tháng trước và tăng 21,44% so với cùng kỳ năm 2025; trong khi giá dầu diesel tăng lần lượt 56,62% và 58,67%.

Hà Nội đảm bảo nguồn cung thực phẩm; số doanh nghiệp giải thể tăng

Theo bà Hằng, ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản: Dù tỷ trọng đóng góp không lớn, ngành nông nghiệp Thủ đô vẫn duy trì đà phát triển ổn định. Thành phố đã hoàn thành thu hoạch vụ Đông với năng suất cao hơn năm trước, đồng thời đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ Đông Xuân.

Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng tiếp tục được chú trọng, dịch bệnh trong chăn nuôi được kiểm soát tốt, góp phần đảm bảo nguồn cung thực phẩm. Sản lượng thủy sản trong quý tăng 4,4%.

Toàn cảnh buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026 của UBND TP Hà Nội. Ảnh: Bảo Loan



Trong lĩnh vực công nghiệp: Hoạt động sản xuất duy trì ở mức khá nhưng chưa có nhiều đột phá do chịu ảnh hưởng từ chi phí đầu vào và vận chuyển tăng cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I tăng 8,5% so với cùng kỳ, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 8,7%.

Một số doanh nghiệp duy trì được đơn hàng ổn định từ cuối năm 2025 và chủ động tích trữ nguyên vật liệu đã giúp ổn định sản xuất. Các ngành điện, nước và xử lý rác thải cũng ghi nhận mức tăng trưởng từ 6,4% đến 7,8%.

Đáng chú ý, chỉ số tiêu thụ sản phẩm ngành chế biến, chế tạo tăng 7,3%, trong khi tồn kho giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lao động trong khu vực này giảm nhẹ 1%, phản ánh những khó khăn nhất định của doanh nghiệp.

Về tình hình doanh nghiệp: Trong quý I/2026, Hà Nội có hơn 9.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 33,4% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký đạt 168,5 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 3 lần năm trước.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng mạnh. Tuy nhiên, số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động vẫn ở mức cao, cho thấy môi trường kinh doanh còn nhiều thách thức.

Bà Đỗ Thu Hằng – Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026 của UBND TP Hà Nội, chiều 6/4. Ảnh: Bảo Loan

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 479 triệu USD, giảm mạnh 66,2% so với cùng kỳ. Ngược lại, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt hơn 102 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1%.

Đáng chú ý, vốn đầu tư công do địa phương quản lý đạt 20,9 nghìn tỷ đồng, tăng tới 47,4% - mức cao nhất cả nước. Tiến độ giải ngân và thi công tại các dự án hạ tầng lớn như Vành đai 1, Vành đai 4, cầu Tứ Liên được đẩy nhanh, cho thấy những chuyển biến tích cực trong tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng.

Thương mại dịch vụ giảm vì giá xăng dầu tăng

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phục hồi, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán khi nguồn cung hàng hóa được đảm bảo. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I đạt khoảng 252 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, riêng tháng 3 ghi nhận sự sụt giảm nhẹ so với tháng trước do tác động từ giá xăng dầu tăng cao.

Lĩnh vực vận tải và bưu chính chuyển phát tăng trưởng khá, với doanh thu quý I đạt 72,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17,7%. Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi lượng khách tăng mạnh, đạt hơn 2,4 triệu lượt trong quý, tăng 33,4%, trong đó khách quốc tế tăng trên 35%.

Quý I/2026, kinh tế Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, song vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt từ biến động giá xăng dầu và bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định.

Ở chiều ngược lại, hoạt động xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn do tác động từ chính sách thương mại quốc tế và bất ổn địa chính trị. Kim ngạch xuất khẩu quý I giảm 8,6%, trong khi nhập khẩu tăng 18,8%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý I/2026 tăng 4,29% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm hàng có mức tăng cao gồm nhà ở và vật liệu xây dựng, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, giáo dục và du lịch, phản ánh rõ tác động lan tỏa của chi phí đầu vào tăng.

Trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 230,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 35,5% dự toán năm. Chi ngân sách địa phương tăng mạnh, đặc biệt là chi đầu tư phát triển, cho thấy sự ưu tiên cho các dự án hạ tầng. Hoạt động tín dụng và huy động vốn duy trì tăng trưởng ổn định.

Gần 50.000 người lao động có việc làm; bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Vấn đề lao động - việc làm: Theo đại diện UBND TP Hà Nội, trong tháng 3/2026, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 21,5 nghìn lao động, giảm 20,9% so với cùng kỳ. Tính chung quý I/2026, toàn Thành phố giải quyết việc làm cho hơn 49,9 nghìn lao động, đạt 29,2% kế hoạch năm, giảm 7,8% so với quý I/2025.

Tình hình dịch bệnh: Những tháng đầu năm 2026, bệnh Tay chân miệng diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng cao, trong tháng ghi nhận 783 ca mắc; cộng dồn từ đầu năm 2026, ghi nhận 1.320 ca mắc, tăng 738 ca so với cùng kỳ năm 2025 tại 126 phường, xã; phát sinh 24 ổ dịch, trong đó còn 5 ổ đang hoạt động.

Lĩnh vực giáo dục: Chất lượng giáo dục iếp tục được khẳng định với thành tích nổi bật tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

An toàn giao thông - môi trường: Tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả của các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Công tác bảo vệ môi trường được tăng cường, số vụ vi phạm bị xử lý và số tiền thu nộp ngân sách đều tăng.

Theo bà Hằng, nhìn chung, bức tranh kinh tế - xã hội Hà Nội quý I/2026 cho thấy nhiều điểm sáng trong tăng trưởng và phục hồi, song vẫn tiềm ẩn không ít thách thức, đặc biệt từ yếu tố chi phí đầu vào và biến động thị trường quốc tế trong thời gian tới.