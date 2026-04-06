Hà Nội 'chạy nước rút' triển khai mô hình trường chất lượng cao trước năm học mới gắn với phòng chống dịch bệnh
GĐXH - Ngày 6/4, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà tại cuộc họp về triển khai mô hình trường chất lượng cao năm học 2026 - 2027 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
Theo đó, đối với mô hình trường chất lượng cao, lãnh đạo Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện dự thảo quy định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục để trình UBND TP xem xét ban hành.
Sở này cũng được yêu cầu hướng dẫn UBND các xã, phường rà soát, lựa chọn các cơ sở giáo dục đăng ký tham gia mô hình, xây dựng lộ trình thực hiện đến năm 2030; đồng thời hoàn thiện thủ tục cho các trường dự kiến triển khai ngay từ năm học 2026 - 2027.
Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì xây dựng bộ tiêu chí và công cụ đánh giá chung đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao theo từng nhóm nội dung, nhằm bảo đảm việc công nhận khách quan, minh bạch, đúng quy định.
Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp lồng ghép các nội dung về chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào mô hình trường chất lượng cao, bao gồm các lĩnh vực như ứng dụng công nghệ thông tin, STEM/STEAM và trí tuệ nhân tạo (AI).
UBND các xã, phường có trách nhiệm đăng ký và tổ chức triển khai mô hình tại địa phương theo lộ trình đến năm 2030, bảo đảm việc thực hiện thực chất, hiệu quả, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Song song với nhiệm vụ trên, Thành phố cũng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng chủ động. Sở Y tế được giao hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án phòng, chống dịch năm 2026, chuyển trọng tâm từ ứng phó sang phòng ngừa.
UBND các xã, phường phải hoàn thành việc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trước ngày 15/4/2026, bảo đảm đầy đủ nhân lực, kinh phí, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả.
Trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, đặc biệt với các bệnh thường gặp như tay chân miệng, sốt xuất huyết;
Đồng thời gắn với công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm và nguồn nước sạch trong trường học.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất tại các địa phương; đồng thời xem xét trách nhiệm đối với các đơn vị không thực hiện đúng chỉ đạo, nhằm bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên toàn địa bàn.
