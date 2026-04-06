Hà Nội 'chạy nước rút' triển khai mô hình trường chất lượng cao trước năm học mới gắn với phòng chống dịch bệnh

Thứ hai, 11:18 06/04/2026 | Thời sự
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
GĐXH - Ngày 6/4, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà tại cuộc họp về triển khai mô hình trường chất lượng cao năm học 2026 - 2027 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Hà Nội triển khai mô hình trường chất lượng cao gắn với phòng chống dịch bệnh 2026 - Ảnh 1.

GĐXH - Trước những bất cập gây nghẽn mạch dòng chảy du lịch, liên ngành Sở Xây dựng, Sở Du lịch và Công an TP Hà Nội đã kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội gỡ bỏ hạn chế khung giờ đối với xe khách hợp đồng lớn, cho phép lưu thông xuyên suốt 24/24h.

Theo đó, đối với mô hình trường chất lượng cao, lãnh đạo Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện dự thảo quy định về cơ sở giáo dục chất lượng cao, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục để trình UBND TP xem xét ban hành.

Sở này cũng được yêu cầu hướng dẫn UBND các xã, phường rà soát, lựa chọn các cơ sở giáo dục đăng ký tham gia mô hình, xây dựng lộ trình thực hiện đến năm 2030; đồng thời hoàn thiện thủ tục cho các trường dự kiến triển khai ngay từ năm học 2026 - 2027.

Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì xây dựng bộ tiêu chí và công cụ đánh giá chung đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao theo từng nhóm nội dung, nhằm bảo đảm việc công nhận khách quan, minh bạch, đúng quy định.

Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp lồng ghép các nội dung về chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào mô hình trường chất lượng cao, bao gồm các lĩnh vực như ứng dụng công nghệ thông tin, STEM/STEAM và trí tuệ nhân tạo (AI).

Hà Nội triển khai mô hình trường chất lượng cao gắn với phòng chống dịch bệnh 2026 - Ảnh 2.

Ngày 6/4, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà tại cuộc họp về triển khai mô hình trường chất lượng cao năm học 2026 - 2027 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

UBND các xã, phường có trách nhiệm đăng ký và tổ chức triển khai mô hình tại địa phương theo lộ trình đến năm 2030, bảo đảm việc thực hiện thực chất, hiệu quả, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Song song với nhiệm vụ trên, Thành phố cũng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng chủ động. Sở Y tế được giao hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án phòng, chống dịch năm 2026, chuyển trọng tâm từ ứng phó sang phòng ngừa.

UBND các xã, phường phải hoàn thành việc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trước ngày 15/4/2026, bảo đảm đầy đủ nhân lực, kinh phí, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả.

Trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, đặc biệt với các bệnh thường gặp như tay chân miệng, sốt xuất huyết; 

Đồng thời gắn với công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm  an toàn thực phẩm và nguồn nước sạch trong trường học.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất tại các địa phương; đồng thời xem xét trách nhiệm đối với các đơn vị không thực hiện đúng chỉ đạo, nhằm bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên toàn địa bàn.

Hà Nội triển khai mô hình trường chất lượng cao gắn với phòng chống dịch bệnh 2026 - Ảnh 4.

GĐXH - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn. Thành phố đồng thời nhấn mạnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng.

Hà Nội triển khai mô hình trường chất lượng cao gắn với phòng chống dịch bệnh 2026 - Ảnh 5.

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.

Hà Nội triển khai mô hình trường chất lượng cao gắn với phòng chống dịch bệnh 2026 - Ảnh 6.

GĐXH - Ngay sau khi đường dây tiêu thụ hơn 300 tấn thịt lợn bệnh của Công ty Cường Phát bị phanh phui, một danh sách gồm nhiều trường học được cho là có liên quan đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó có 6 trường tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội).

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

