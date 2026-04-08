Hà Nội chuẩn bị tổ chức Festival Võ thuật quốc tế 2026 tại Hoàng thành Thăng Long

Theo Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 07/4/2026 do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà ký ban hành, Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 7 - 9/8/2026, tại Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ Trần Nhân Tông và một số địa điểm khác.

Festival dự kiến quy tụ từ 1.500 - 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sĩ đến từ các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức kỳ vọng thu hút khoảng 10.000 - 5.000 lượt khán giả trực tiếp cùng hơn 100.000 lượt theo dõi trực tuyến qua các nền tảng truyền thông.

Với thông điệp "Hào khí Thăng Long - Tinh hoa võ Việt", Festival hướng tới tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị các môn võ thuật truyền thống dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tới bạn bè quốc tế.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 với quy mô lớn, dự kiến diễn ra trong tháng 8 tại nhiều địa điểm trung tâm của Thủ đô.

Sự kiện cũng góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế, phát triển du lịch, kinh tế thể thao và từng bước xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao tầm khu vực.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 7/8/2026 tại Hoàng thành Thăng Long, với chương trình nghệ thuật kết hợp biểu diễn võ thuật, âm nhạc dân tộc và công nghệ trình diễn hiện đại.

Trong khuôn khổ Festival, nhiều hoạt động phong phú sẽ được tổ chức như hội thảo chuyên đề về lịch sử phát triển võ thuật cổ truyền Hà Nội, các giải pháp đầu tư phát triển võ thuật; họp báo công bố thông tin chính thức; giới thiệu các đoàn tham dự và triển khai kế hoạch truyền thông.

Bên cạnh đó là các hoạt động diễu hành quảng bá với sự tham gia của các đoàn võ thuật trong và ngoài nước trong trang phục võ phục, cổ phục, kết hợp biểu diễn các động tác võ thuật, binh khí và cờ hiệu đặc sắc.

Không gian trưng bày, triển lãm cũng sẽ giới thiệu các môn võ thuật truyền thống và hiện đại, trang thiết bị tập luyện, thi đấu, cùng các tư liệu, hiện vật tiêu biểu, giúp công chúng hiểu sâu hơn về lịch sử và tinh thần thượng võ. Các hoạt động trải nghiệm tương tác công nghệ số cũng được tích hợp để tăng tính hấp dẫn.

Các chương trình thi đấu, giao lưu võ thuật sẽ diễn ra đa dạng với sự góp mặt của nhiều bộ môn như: Võ cổ truyền, Vovinam, Karate, Pencak Silat, Taekwondo, Wushu và võ thuật tổng hợp (MMA).

Ngoài các nội dung chuyên môn, Festival còn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng nhằm quảng bá văn hóa Thủ đô, bao gồm các tour tham quan di sản, di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, khu phố cổ; các chương trình biểu diễn, thi đấu võ thuật tại cơ sở; các cuộc thi tìm hiểu về võ thuật và hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Với quy mô và nội dung đa dạng, Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 được kỳ vọng trở thành sự kiện văn hóa - thể thao đặc sắc, hướng tới tổ chức thường niên, góp phần gắn kết văn hóa, thể thao và du lịch của Thủ đô.