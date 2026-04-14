Hà Nội và miền Bắc lại sắp thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và khu vực miền Bắc tiếp tục oi nóng. Đến khoảng ngày 17/4 khả năng khu vực này đón mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.
Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng hoạt động yếu đi, hiệu ứng gió phơn Tây Nam cũng giảm bớt đi phần nào nên nhiệt độ hôm qua nhiều nơi tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ giảm từ 3-6 độ.
Phía Tây Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ, cục bộ có nơi nắng nóng trên 37 độ.
Phía Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội nắng nóng xảy ra cục bộ. Một số nơi như phường Hà Giang 1, phường Nông Tiến, phường Việt Trì, phường Thục Phán với nhiệt độ 35 độ. Còn phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác mức nhiệt không vượt quá 34 độ, cảm giác oi nóng khi độ ẩm trong không khí hầu như 60%.
Dự báo đợt nóng ở khu vực Bắc Bộ giảm từ giữa tuần, đến thứ Sáu nắng nóng chấm dứt trên diện rộng do sóng lạnh yếu tràn xuống đẩy rãnh thấp, gây ra mưa.
Thời tiết Hà Nội đến giữa tuần mức nhiệt cũng duy trì ở 34 độ. Từ thứ Sáu mưa dông xuất hiện, nhiệt độ giảm nhanh còn 30-31 độ. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.
Dự báo thời tiết hôm nay từ Thanh Hóa trở xuống TP Huế có mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, số điểm mức nhiệt trên 39 độ giảm.
Nắng nóng bớt gay gắt nhưng đây vẫn là ngưỡng nhiệt cao, người dân cần chú ý hạn chế ra ngoài khung giờ từ 11-16h để tránh bị say nắng, say nóng.
Tại khu vực Nam Trung Bộ, các phường Hải Châu (Đà Nẵng), phường Kon Tum và phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi), phường Buôn Ma Thuột và phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) tiếp tục nắng nóng 35-36 độ.
Nắng nóng tiếp tục bao trùm khu vực Nam Bộ. Trong đó phường Tân Ninh (Tây Ninh), phường Biên Hòa (Đồng Nai) nắng nóng gay gắt 37 độ. Phường Bến Thành (TPHCM) và các nơi khác mức nhiệt 35-36 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 14/4 đến ngày 15/4:
- Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế: Đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.
- TP Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
- Khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 15/4 đến ngày 23/4:
- Khu vực Tây Bắc Bộ: Có nơi có nắng nóng. Riêng các thời kỳ từ chiều tối 16-17/4 và từ chiều tối 18-20/4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.
- Khu vực Đông Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi. Riêng các thời kỳ từ chiều tối 16-17/4 và từ chiều tối 18-19/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế: Có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, từ ngày 17/4 nắng nóng có khả năng dịu dần; riêng phía Bắc (Thanh Hóa - Hà Tĩnh) từ chiều tối và đêm 16 đến ngày 17/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ khoảng ngày 17/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.
- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng thời kỳ từ đêm 15-17/4 chiều tối và tối có khả năng có mưa rào và dông rải rác.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
