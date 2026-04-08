Nắng nóng chưa có dấu hiệu suy giảm, thời tiết nơi nào nóng nhất hôm nay?

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước còn tiếp tục trong những ngày tới.

Nóng nhất vẫn là các tỉnh thành miền Trung. Đây là khu vực vừa chịu ảnh hưởng từ vùng thấp phía Tây và hiệu ứng gió phơn Tây Nam.

Từ Thanh Hóa trở vào TP Đà Nẵng cũng như phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi trở vào Đắk Lắk sẽ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 35-40%. Thời gian nóng từ 10h-17h.

Tây Bắc Bộ là vùng nóng tiếp theo. Nhiệt độ hôm nay cao nhất từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ ít chịu tác động từ hiệu ứng gió phơn nên nắng nóng không quá gay gắt. Nhiệt độ cao nhất hôm nay tại các phường Hoa Lư, Hoàn Kiếm, Tam Thanh, Thục Phán 35-36 độ.

Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ cũng nắng mạnh và nóng. Nhiệt độ cao nhất tại phường Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Bắc Gia Nghĩa từ 35-36 độ. Các nơi khác 33-34 độ.

Tại khu vực Nam Bộ, nhiều nơi cũng nắng nóng gay gắt. Tại phường: Phước Long, Bình Phước, Biên Hòa, Tân Ninh, Thủ Dầu Một, Châu Đốc nhiệt độ cao từ 37-38 độ. Phường Bến Thành, Ninh Kiều, Cao Lãnh, Trà Vinh, Tân Thành 35-36 độ.

Nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn thực tế từ 2-4 độ, đặc biệt là tại các khu vực bê tông, đường nhựa.

Theo dự báo thời tiết, nhiều nơi trên cả nước tiếp tục có nắng nóng gay gắt.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 8/4 đến ngày 9/4:

- Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng và phía Đông các từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

- Khu vực Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

- Nam đồng bằng Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 9/4 đến ngày 17/4:

- Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng phía Bắc Nắng nóng gay gắt có khả năng giảm dần trong 1-2 ngày cuối.

- Khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng.

Nắng nóng có khả năng dịu dần từ khoảng ngày 13-14/4 ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ và trong 1-2 ngày cuối ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

