Hà Tĩnh ngăn chặn nạn bẫy bắt chim trời
GĐXH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang tập trung tháo dỡ, tiêu hủy các công cụ, thiết bị người dân dùng để săn bắt trái phép chim di cư trong mùa mưa bão.
Mùa chim di cư bắt đầu từ tháng 8 hàng năm. Thời điểm này, tại các khu vực cánh đồng ruộng bỏ hoang hay vùng đầm lầy, ao hồ dọc khu vực các xã ven biển ở Hà Tĩnh là những nơi các loài chim thường bay đến tìm kiếm thức ăn. Và đây cũng là khu vực mà người dân tập trung dùng lưới, đặt bẫy để săn bắt.
Vừa qua, trong quá trình tuần tra, Công an xã Toàn Lưu phát hiện tại cánh đồng thôn Xuân Sơn có 1 bộ phát tín hiệu, 1 bình ắc quy, khoảng 100m lưới cước mờ màu xanh được buộc vào các cọc tre cùng 11 con cò mồi là dụng cụ dùng để bẫy, bắt chim trời trái phép.
Ngay sau đó, Công an xã Toàn Lưu tiến hành tháo dỡ, thu giữ và tiêu hủy toàn bộ số công cụ nói trên.
Công an xã Đức Quang cũng vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm Đức Thọ tổ chức tuần tra, phát hiện và thu giữ khoảng 2.200m² lưới dùng để đánh bắt chim hoang dã. Hiện Hạt Kiểm lâm Đức Thọ đang lập hồ sơ xử lý theo quy định.
Tại xã Cẩm Bình, công an phát hiện và thu giữ 1 bộ phát tín hiệu gồm 2 loa, 1 bình ắc quy, 300m lưới cước mờ màu xanh được buộc vào các cọc sắt, là dụng cụ dùng để bẫy, bắt chim trời trái phép.
Để bảo vệ những đàn chim tự nhiên di trú tránh bão, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã thu gom, tiêu hủy hàng nghìn dụng cụ bẫy chim trên các cánh đồng. UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng ban hành văn bản bảo vệ chim di cư, cấm các hành vi mua bán, chế biến món ăn từ chim hoang dã.
Thống kê của Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương đã tổ chức hơn 1.300 cuộc tuyên truyền; tiến hành gần 400 lượt kiểm tra việc săn bắt bẫy các loài chim di cư, chim tự nhiên. Qua đó, phát hiện, tháo dỡ và tiêu hủy gần 70.000 phương tiện, dụng cụ bẫy bắt; thả hơn 400 cá thể chim mồi và chim mắc bẫy còn sống về môi trường tự nhiên.
