Hà Trần nói về con gái: 'Giữa 2 mẹ con là 34 năm, chúng tôi là 'best friends' của nhau'

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GĐXH - Diva Hà Trần đăng tải hình ảnh con gái Nala nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Cô cho biết, hai mẹ con cách nhau 34 năm nhưng "đều là 'best friends' của nhau".

Hà Trần nói về con gái: 'Giữa 2 mẹ con là 34 năm, chúng tôi là 'best friends' của nhau' - Ảnh 1.Hà Trần đăng video tuổi 90 của NSND Trần Hiếu, tiết lộ điều đặc biệt

GĐXH - NSND Trần Hiếu bước sang tuổi 90, con gái - Hà Trần nhắn gửi đầy yêu thương, biết ơn: "Cả đời bố chỉ biết đến âm nhạc".

Hà Trần và con gái Nala: Mối quan hệ đặc biệt Giữa hai mẹ con - Ảnh 1.

Mới đây, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam diva Hà Trần đăng tải hình ảnh con gái Nala lần đầu làm mẫu ảnh với mẹ kèm dòng chia sẻ câu chuyện phụ nữ nhà mình. "Giữa 2 mẹ con là 34 năm, chúng mình đều là “best friends” của nhau - một điều may mắn và quà tặng thật ngọt ngào của cuộc sống", Hà Trần tâm sự.

Hà Trần và con gái Nala: Mối quan hệ đặc biệt Giữa hai mẹ con - Ảnh 2.

Theo nữ diva, bộ ảnh được chụp cách đây 2 năm khi Nala chưa đầy 13 tuổi, ngượng ngùng và không biết posing (tạo dáng), nhưng cô bé rất muốn được làm model kiêm nghệ sĩ trình diễn. 

Hà Trần và con gái Nala: Mối quan hệ đặc biệt Giữa hai mẹ con - Ảnh 3.

Mặc dù Hà Trần chia sẻ con gái không biết pose dáng nhưng trong hình có thể thấy cô bé biểu cảm hình thể, ánh mắt rất có thần, chứng tỏ phần nào gen nghệ thuật gia đình. 

Hà Trần và con gái Nala: Mối quan hệ đặc biệt Giữa hai mẹ con - Ảnh 4.
Hà Trần và con gái Nala: Mối quan hệ đặc biệt Giữa hai mẹ con - Ảnh 5.
Hà Trần và con gái Nala: Mối quan hệ đặc biệt Giữa hai mẹ con - Ảnh 6.

"Biết hát một chút, guitar - piano một chút, đặc biệt môn múa hiện đại khá giỏi… Dù cha mẹ không mong muốn nhưng có lẽ cái gen trội của gia đình vẫn khiến Nala thiên hướng nhiều về ngành nghệ thuật và văn chương. Thôi thì lại theo “con đặt đâu cha mẹ ngồi đó” vậy", Hà Trần chia sẻ. 

Hà Trần và con gái Nala: Mối quan hệ đặc biệt Giữa hai mẹ con - Ảnh 7.
Hà Trần và con gái Nala: Mối quan hệ đặc biệt Giữa hai mẹ con - Ảnh 8.
Hà Trần và con gái Nala: Mối quan hệ đặc biệt Giữa hai mẹ con - Ảnh 9.

Theo Hà Trần, sinh con muộn nên cô dành rất nhiều thời gian cho con bé. Không dạy dỗ nhiều, chỉ cố gắng luôn luôn bên con, lắng nghe, trò chuyện, trao đổi sống như mình vẫn sống. "Những đứa trẻ cá tính mạnh thường không thích bị dạy bảo. Cha mẹ như thế nào con cái y như vậy. Nên có lẽ cách đúng hơn là cứ tiếp tục “dạy” mình, sửa mình cho tốt hơn thôi các mẹ nhỉ?", nữ diva tâm sự.

Hà Trần và con gái Nala: Mối quan hệ đặc biệt Giữa hai mẹ con - Ảnh 10.

Diện mạo thiếu nữ của con gái Hà Trần. Cô bé hiện tại đã 15 tuổi, thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài cá tính, phong cách thời trang nổi bật và tài năng nghệ thuật thừa hưởng từ mẹ.

 

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