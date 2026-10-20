Hà Trần nói về con gái: 'Giữa 2 mẹ con là 34 năm, chúng tôi là 'best friends' của nhau'

Theo Hà Trần, sinh con muộn nên cô dành rất nhiều thời gian cho con bé. Không dạy dỗ nhiều, chỉ cố gắng luôn luôn bên con, lắng nghe, trò chuyện, trao đổi sống như mình vẫn sống. "Những đứa trẻ cá tính mạnh thường không thích bị dạy bảo. Cha mẹ như thế nào con cái y như vậy. Nên có lẽ cách đúng hơn là cứ tiếp tục “dạy” mình, sửa mình cho tốt hơn thôi các mẹ nhỉ?", nữ diva tâm sự.