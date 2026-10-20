Hà Trần nói về con gái: 'Giữa 2 mẹ con là 34 năm, chúng tôi là 'best friends' của nhau'
GĐXH - Diva Hà Trần đăng tải hình ảnh con gái Nala nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Cô cho biết, hai mẹ con cách nhau 34 năm nhưng "đều là 'best friends' của nhau".
"Biết hát một chút, guitar - piano một chút, đặc biệt môn múa hiện đại khá giỏi… Dù cha mẹ không mong muốn nhưng có lẽ cái gen trội của gia đình vẫn khiến Nala thiên hướng nhiều về ngành nghệ thuật và văn chương. Thôi thì lại theo “con đặt đâu cha mẹ ngồi đó” vậy", Hà Trần chia sẻ.
Theo Hà Trần, sinh con muộn nên cô dành rất nhiều thời gian cho con bé. Không dạy dỗ nhiều, chỉ cố gắng luôn luôn bên con, lắng nghe, trò chuyện, trao đổi sống như mình vẫn sống. "Những đứa trẻ cá tính mạnh thường không thích bị dạy bảo. Cha mẹ như thế nào con cái y như vậy. Nên có lẽ cách đúng hơn là cứ tiếp tục “dạy” mình, sửa mình cho tốt hơn thôi các mẹ nhỉ?", nữ diva tâm sự.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo