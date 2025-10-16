Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Hà Trúc Linh gây sốt với phong cách cá tính, táo bạo sau 3 tháng đăng quang

Thứ năm, 18:59 16/10/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - "Rũ bỏ" hình ảnh "nàng thơ" dịu dàng, Hà Trúc Linh mới đây gây chú ý khi chọn trang phục mang hơi hướng cá tính, mạnh mẽ và có phần táo bạo hơn.

Hà Trúc Linh gây chú ý với áo yếm lụa đào trên phố Hàng Mã đón Tết Trung ThuHà Trúc Linh gây chú ý với áo yếm lụa đào trên phố Hàng Mã đón Tết Trung Thu

GĐXH - Hoa hậu Hà Trúc Linh rạng rỡ trong bộ ảnh áo yếm tại phố Hàng Mã, đón Tết Trung Thu 2025 một cách đầy ấn tượng.

Hà Trúc Linh gây sốt với phong cách cá tính, táo bạo sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 2.

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Khác với hình ảnh dịu dàng, trong trẻo thường thấy, người đẹp hiếm hoi xuất hiện với diện mạo gợi cảm trong một sự kiện thời trang.

Hà Trúc Linh gây sốt với phong cách cá tính, táo bạo sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 3.

Trong ảnh, Hà Trúc Linh diện thiết kế corset tôn đường cong, kết hợp boots cao cổ, trang điểm sắc nét.

Hà Trúc Linh gây sốt với phong cách cá tính, táo bạo sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 4.

Lối tạo dáng tự tin cùng ánh sáng sân khấu giúp hình ảnh của cô trở nên nổi bật, tạo nên sự tương phản rõ rệt so với phong cách kín đáo, nền nã quen thuộc từ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024.

Hà Trúc Linh gây sốt với phong cách cá tính, táo bạo sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 5.

Nếu trong những lần xuất hiện trước đó, nàng hậu ưu tiên lựa chọn áo dài hoặc những thiết kế thanh lịch chuẩn mực của đương kim Hoa hậu Việt Nam, thì đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi Hà Trúc Linh chọn trang phục mang hơi hướng cá tính, có phần táo bạo hơn.

Hà Trúc Linh gây sốt với phong cách cá tính, táo bạo sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 6.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng trước sự thay đổi phong cách của nàng hậu chỉ sau 3 tháng đăng quang. Bên cạnh đó, phần lớn bình luận thể hiện sự thích thú khi Hà Trúc Linh mạnh dạn thử nghiệm hình ảnh mới, bước ra khỏi vùng an toàn.

Hà Trúc Linh gây sốt với phong cách cá tính, táo bạo sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 7.

Một số ý kiến cho rằng, việc đổi mới này giúp cô trở nên đa dạng hơn, không bị đóng khung trong hình ảnh “nàng thơ” dịu dàng vốn gắn liền với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam.

Hà Trúc Linh gây sốt với phong cách cá tính, táo bạo sau 3 tháng đăng quang - Ảnh 8.

Dù với khán giả hình ảnh mới này vẫn lạ lẫm, nhưng có thể thấy người đẹp đang nỗ lực từng bước mở rộng hình ảnh bản thân theo hướng tích cực, phù hợp với xu thế và kỳ vọng của công chúng hiện đại.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh tại chung kết Vietnam Next Top Model 2025. Nguồn: raindinh.official

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Trúc Linh gây chú ý với áo yếm lụa đào trên phố Hàng Mã đón Tết Trung Thu

Hà Trúc Linh gây chú ý với áo yếm lụa đào trên phố Hàng Mã đón Tết Trung Thu

Sốc trước BST thời trang công sở táo bạo do NTK Việt mang đến New York Fashion Week

Sốc trước BST thời trang công sở táo bạo do NTK Việt mang đến New York Fashion Week

Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40

Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40

Vợ Đoàn Văn Hậu khiến fan 'tròn mắt' với bikini đỏ cut out táo bạo

Vợ Đoàn Văn Hậu khiến fan 'tròn mắt' với bikini đỏ cut out táo bạo

Huyền Lizzie chuộng bikini cắt khoét táo bạo, phô trương đường cong

Huyền Lizzie chuộng bikini cắt khoét táo bạo, phô trương đường cong

Cùng chuyên mục

Hoa hậu Ngọc Hân bật mí bí quyết làm đẹp tiết kiệm từ sữa mẹ

Hoa hậu Ngọc Hân bật mí bí quyết làm đẹp tiết kiệm từ sữa mẹ

Đẹp - 7 giờ trước

GĐXH - Sữa mẹ bé uống còn dư, đừng vội đổ đi. Hoa hậu Ngọc Hân mách nhỏ công thức trộn “vàng lỏng” với bột yến mạch để tạo nên mặt nạ dưỡng da tự nhiên, lành tính và dễ thực hiện.

Bảo Xuân - tri ân phái đẹp với ưu đãi đặc biệt nhân dịp 15 năm đồng hành

Bảo Xuân - tri ân phái đẹp với ưu đãi đặc biệt nhân dịp 15 năm đồng hành

Đẹp - 16 giờ trước

Kỷ niệm 15 năm gắn bó cùng phụ nữ Việt trong hành trình chăm sóc và hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, Bảo Xuân mang đến chương trình khuyến mãi tri ân đặc biệt – "Mua 2 Bảo Xuân Gold, tặng 1 Sữa rửa mặt Bảo Xuân Skin" – như một món quà gửi trao yêu thương, giúp phụ nữ thêm tự tin, rạng rỡ và khỏe đẹp từ bên trong.

5 bước chăm da đầu giúp tóc mọc dày, chắc khỏe tự nhiên

5 bước chăm da đầu giúp tóc mọc dày, chắc khỏe tự nhiên

Chăm sóc da - 16 giờ trước

Da đầu là nền tảng nuôi dưỡng nang tóc để tóc mọc chắc khoẻ. Khi vùng da này bị bít tắc bởi bã nhờn, tế bào chết hoặc thiếu ẩm, quá trình trao đổi chất ở nang tóc bị cản trở. Lâu dần, tóc trở nên yếu, dễ gãy rụng và mọc thưa hơn, khiến mái tóc mất đi độ dày và sức sống vốn có.

Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - MC Huyền Trang 'Mù tạt' khiến khán giả yêu mến bởi lối dẫn linh hoạt, vui vẻ cùng gu thời trang sang chảnh, gợi cảm.

5 dưỡng chất vàng giúp trẻ lâu, da căng bóng từ bên trong

5 dưỡng chất vàng giúp trẻ lâu, da căng bóng từ bên trong

Chăm sóc da - 1 ngày trước

Vitamin không chỉ là dưỡng chất cần thiết cho cơ thể mà còn là ‘chìa khóa’ giúp duy trì làn da căng mịn, tươi sáng. Từ việc ngăn ngừa lão hóa, hỗ trợ dưỡng ẩm cho đến cải thiện sắc tố và kết cấu da, mỗi loại vitamin đều mang một vai trò riêng trong hành trình nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp.

Khánh Vân diện đồ 'cực cháy' giữa nghi vấn mang thai

Khánh Vân diện đồ 'cực cháy' giữa nghi vấn mang thai

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Khánh Vân khoe bộ ảnh diện váy xuyên thấu, lộ rõ vóc dáng "cực cháy" đã "đập tan" nghi vấn mang thai con đầu lòng.

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - BTV Thúy Hằng từng nổi tiếng với bản tin Thời sự 19h với giọng nói miền Nam truyền cảm ngọt ngào. Ở đời thực, chị đã 45 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, xinh đẹp nhờ cách mix trang phục hợp lý.

Cách dặm lại lớp trang điểm đẹp tự nhiên, luôn giữ được diện mạo tươi tắn suốt cả ngày

Cách dặm lại lớp trang điểm đẹp tự nhiên, luôn giữ được diện mạo tươi tắn suốt cả ngày

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Sau vài giờ trang điểm, lớp nền thường dễ xuống tông, bóng dầu hoặc loang lổ khiến gương mặt kém tươi tắn. Cùng khám phá cách dặm lại lớp trang điểm đẹp tự nhiên qua bài viết dưới đây.

Tuổi U50, Trương Ngọc Ánh ngày càng thon gọn và sexy sau tuyên bố độc thân

Tuổi U50, Trương Ngọc Ánh ngày càng thon gọn và sexy sau tuyên bố độc thân

Đẹp - 2 ngày trước

Sau tuyên bố độc thân, diễn viên Trương Ngọc Ánh chăm tập luyện, lấy lại vóc dáng và chuộng gu mặc phóng khoáng.

Mút trang điểm: Ổ chứa vi khuẩn gây hại cho da

Mút trang điểm: Ổ chứa vi khuẩn gây hại cho da

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Mút trang điểm là phụ kiện không thể thiếu trong túi đồ làm đẹp của nhiều người. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc không vệ sinh thường xuyên, nó có thể trở thành ổ chứa vi khuẩn gây hại cho da.

Xem nhiều

Lương Thùy Linh ở Paris

Lương Thùy Linh ở Paris

Thời trang

GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng tại Paris với set đồ đến từ nhà mốt nổi tiếng Ralph Lauren. Cùng khám phá phong cách thời trang thanh lịch và hiện đại của nàng hậu.

BTV Minh Trang diện trang phục trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

BTV Minh Trang diện trang phục trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

Thời trang
‘Bé gái xinh đẹp nhất thế giới’ gây ngỡ ngàng với nhan sắc tuổi 24

‘Bé gái xinh đẹp nhất thế giới’ gây ngỡ ngàng với nhan sắc tuổi 24

Thời trang
BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

Thời trang
Biên tập viên 'Chuyển động 24h' diện đồ trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

Biên tập viên 'Chuyển động 24h' diện đồ trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top