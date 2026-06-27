Hai anh em ruột lĩnh án bằng thủ đoạn lừa đặt cọc thuê nhà trọ đẹp, giá rẻ qua mạng
GĐXH - Trần Công Anh (SN 2002) và Trần Công Phố (SN 2004, cùng trú tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An) bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa đảo đặt cọc thuê nhà trọ đẹp, giá rẻ qua mạng.
Thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can đối với Trần Công Anh (SN 2002) và Trần Công Phố (SN 2004, cùng trú tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa đảo đặt cọc thuê nhà trọ đẹp, giá rẻ qua mạng.
Theo kết quả điều tra, từ khoảng tháng 9/2025, do cần tiền tiêu xài và thấy nhu cầu tìm kiếm phòng ở, phòng trọ nhiều, cùng với lợi dụng tâm lý muốn thuê được phòng trọ đẹp, giá rẻ của người dân nên Trần Công Anh nảy sinh ý định đăng thông tin giả là người có phòng ở, phòng trọ để lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc của những người đi thuê phòng ở, phòng trọ.
Để thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, đối tượng Công Anh lập một số tài khoản Facebook với thông tin "ảo" và tải một số hình ảnh phòng ở, phòng trọ trên mạng về, thậm chí lấy thông tin từ những bài đăng cho thuê thật để tạo lòng tin, giả là người cho thuê phòng trọ đăng tải bài viết để tìm kiếm những người có nhu cầu thuê phòng ở trọ.
Sau khi có người cần tìm thuê nhắn tin qua Facebook thì Công Anh chuyển hướng kết bạn và nhắn tin với bị hại qua tài khoản Zalo tên "Anh Phố Trang".
Sau khi nhắn tin trao đổi thông tin phòng và chốt tiền thuê với khách, Công Anh sẽ viện ra nhiều lý do như "phòng đang có nhiều người hỏi thuê", "cần đặt cọc ngay để giữ chỗ" nhằm thúc ép nạn nhân chuyển tiền trước với giá trị là 50% tiền thuê 1 tháng.
Đến khi bị hại chuyển đủ tiền cọc thì Công Anh chặn Facebook, Zalo và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Công Anh đã nhờ Trần Công Phố - là em ruột đứng ra nhận tiền đặt cọc của các bị hại chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng của Phố. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa dấu vết nhằm chiếm đoạt tài sản.
Với phương thức, thủ đoạn trên, hai đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 100 bị hại với tổng số tiền khoảng 172 triệu. Các nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động ngoại tỉnh đang có nhu cầu tìm chỗ ở.
Được biết, Trần Công Anh đã có 01 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 01 tiền sự áp dụng biện pháp hành chính đưa vào trường giáo dưỡng.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần trực tiếp đến xem phòng trọ, xác minh rõ danh tính chủ nhà hoặc người cho thuê trước khi giao dịch; tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc khi trao đổi qua mạng xã hội hoặc điện thoại mà chưa gặp mặt, chưa kiểm chứng thông tin.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng lưu giữ các tài liệu, tin nhắn, chứng từ chuyển tiền và trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.
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