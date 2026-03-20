Thêm 4 đối tượng trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thú

Theo Trang thông tin điện tử Công an thành phố Cần Thơ, với sự tuyên truyền, vận động tích cực từ lực lượng Công an thành phố Cần Thơ, 4 đối tượng trong nhóm "dàn cảnh" cướp giật tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp đã ra đầu thú, nâng tổng số đối tượng lên 12 đối tượng.

Theo cơ quan chức năng, từ ngày 18 đến ngày 19/3/2026, có 4 đối tượng đã ra đầu thú gồm: Lê Hoàng Vũ (SN 1983, thường trú tại xã Châu Phong, tỉnh An Giang); Hoàng Ngọc Sáng (SN 2002, thường trú tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang); Hoàng Ngọc Huy (SN 2006, thường trú tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) và Dương Thị Mỹ Hằng (SN 2006, thường trú tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

4 đối tượng ra đầu thú (theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới): Lê Hoàng Vũ, Dương Thị Mỹ Hằng, Hoàng Ngọc Sáng và Hoàng Ngọc Huy. Ảnh: CATP Cần Thơ

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 03 đối tượng là Vũ, Sáng và Huy. Riêng đối tượng Hằng hiện đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Cơ quan điều tra xem xét không tạm giữ hình sự.

Các đối tượng nêu trên đều là đối tượng tạo tình huống chen lấn, xô đẩy, vây ráp người bị hại. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại trong nhóm đối tượng cướp giật tài sản.

Cơ quan Công an kêu gọi những đối tượng còn lại có liên quan đến nhóm tội phạm trên ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.