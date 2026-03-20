Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thêm 4 đối tượng trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thú

Thứ sáu, 16:02 20/03/2026 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Công an thành phố Cần Thơ cho biết, thêm 4 đối tượng trong nhóm “dàn cảnh” cướp giật tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp đã ra đầu thú, nâng tổng số đối tượng lên 12 đối tượng.

Theo Trang thông tin điện tử Công an thành phố Cần Thơ, với sự tuyên truyền, vận động tích cực từ lực lượng Công an thành phố Cần Thơ, 4 đối tượng trong nhóm "dàn cảnh" cướp giật tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp đã ra đầu thú, nâng tổng số đối tượng lên 12 đối tượng.

Theo cơ quan chức năng, từ ngày 18 đến ngày 19/3/2026, có 4 đối tượng đã ra đầu thú gồm: Lê Hoàng Vũ (SN 1983, thường trú tại xã Châu Phong, tỉnh An Giang); Hoàng Ngọc Sáng (SN 2002, thường trú tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang); Hoàng Ngọc Huy (SN 2006, thường trú tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) và Dương Thị Mỹ Hằng (SN 2006, thường trú tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang). 

Bắt thêm đối tượng trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo ThápBắt thêm đối tượng trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp

GĐXH - Liên quan vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, Công an TP Cần Thơ đã bắt và tạm giữ nhiều đối tượng.

4 đối tượng ra đầu thú (theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới): Lê Hoàng Vũ, Dương Thị Mỹ Hằng, Hoàng Ngọc Sáng và Hoàng Ngọc Huy. Ảnh: CATP Cần Thơ

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 03 đối tượng là Vũ, Sáng và Huy. Riêng đối tượng Hằng hiện đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Cơ quan điều tra xem xét không tạm giữ hình sự.

Các đối tượng nêu trên đều là đối tượng tạo tình huống chen lấn, xô đẩy, vây ráp người bị hại. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại trong nhóm đối tượng cướp giật tài sản.

Cơ quan Công an kêu gọi những đối tượng còn lại có liên quan đến nhóm tội phạm trên ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Ninh Bình: Xử lý 2 tài xế dương tính với ma túy

Ninh Bình: Xử lý 2 tài xế dương tính với ma túy

GĐXH - Lực lượng CSGT tỉnh Ninh Bình mới đây đã xử lý 2 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông dương tính với ma túy.

Thu giữ hàng chục tỷ đồng, hơn 1.000 miếng vàng, siêu xe, sổ đỏ vụ Mr Pips

Thu giữ hàng chục tỷ đồng, hơn 1.000 miếng vàng, siêu xe, sổ đỏ vụ Mr Pips

Quá trình điều tra vụ án Mr Pips, cảnh sát thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hơn 1.000 miếng vàng, 60 đồng hồ cao cấp, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn.

Hai đối tượng trong vụ chém người ở Huế bị bắt khi vừa trở về từ Campuchia

Hai đối tượng trong vụ chém người ở Huế bị bắt khi vừa trở về từ Campuchia

GĐXH - Hai đối tượng truy nã trong vụ mang hung khí chém người ở TP Huế vừa bị bắt giữ khi trở về địa phương sau thời gian lẩn trốn ở Campuchia.

Nữ sinh Hà Nội bị lừa hơn 800 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả danh công an

Nữ sinh Hà Nội bị lừa hơn 800 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả danh công an

GĐXH - Làm theo lời kẻ giả danh cán bộ công an, một nữ sinh ở Hà Nội đã chuyển hơn 800 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Bắc Ninh: Khởi tố nhóm đối tượng lừa bán 'thiên thạch' giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng

Bắc Ninh: Khởi tố nhóm đối tượng lừa bán 'thiên thạch' giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng

GĐXH - Lợi dụng sự nhẹ dạ và niềm tin vào các vật phẩm phong thủy thần bí, một nhóm đối tượng đã dàn dựng kịch bản bán "thiên thạch" giả để chiếm đoạt 11 tỷ đồng của một nạn nhân tại Hà Nội. Vụ án vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá thành công.

Mẹ già khóc nghẹn tại tòa khi con trai nhận án chung thân

Mẹ già khóc nghẹn tại tòa khi con trai nhận án chung thân

GĐXH - Người phụ nữ ngoài 60 tuổi ôm chặt túi đồ quê, đứng lặng trước sân tòa. Bên trong phòng xử, con trai bà, người từng là chỗ dựa lúc tuổi già vừa bị tuyên án chung thân vì vận chuyển 18 bánh heroin.

Lĩnh án vì hành hung CSGT đang làm nhiệm vụ

Lĩnh án vì hành hung CSGT đang làm nhiệm vụ

GĐXH - Không chấp hành hiệu lệnh điều tiết giao thông, Lê Đức Hạnh có hành vi chống đối, tấn công khiến cán bộ CSGT bị thương phải nhập viện điều trị.

Từ video TikTok, CSGT phạt 23 triệu đồng tài xế xe tải 'chim mồi' trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Từ video TikTok, CSGT phạt 23 triệu đồng tài xế xe tải 'chim mồi' trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

GĐXH - Ngày 19/3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính đối với một tài xế xe tải về hành vi che mờ biển số và gây cản trở giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Bắt thêm đối tượng trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp

Bắt thêm đối tượng trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp

GĐXH - Liên quan vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, Công an TP Cần Thơ đã bắt và tạm giữ nhiều đối tượng.

Hưng Yên: Phát hiện, thu giữ hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi hôi thối

Hưng Yên: Phát hiện, thu giữ hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi hôi thối

GĐXH - Phát hiện một phương tiện vận tải chở hàng có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên kiểm tra, thu giữ hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi hôi thối.

Lĩnh án vì hành hung CSGT đang làm nhiệm vụ

Lĩnh án vì hành hung CSGT đang làm nhiệm vụ

GĐXH - Không chấp hành hiệu lệnh điều tiết giao thông, Lê Đức Hạnh có hành vi chống đối, tấn công khiến cán bộ CSGT bị thương phải nhập viện điều trị.

Mẹ già khóc nghẹn tại tòa khi con trai nhận án chung thân

Mẹ già khóc nghẹn tại tòa khi con trai nhận án chung thân

Hai đối tượng trong vụ chém người ở Huế bị bắt khi vừa trở về từ Campuchia

Hai đối tượng trong vụ chém người ở Huế bị bắt khi vừa trở về từ Campuchia

Vụ án Mr Pips: Cuộc 'tẩu tán' tài sản nghìn tỷ và những vali đầy vàng, USD của bố mẹ bị can

Vụ án Mr Pips: Cuộc 'tẩu tán' tài sản nghìn tỷ và những vali đầy vàng, USD của bố mẹ bị can

Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền, làm giả hồ sơ để đối phó Công an

Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền, làm giả hồ sơ để đối phó Công an

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

