Thêm 4 đối tượng trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thú
GĐXH - Công an thành phố Cần Thơ cho biết, thêm 4 đối tượng trong nhóm “dàn cảnh” cướp giật tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp đã ra đầu thú, nâng tổng số đối tượng lên 12 đối tượng.
Theo Trang thông tin điện tử Công an thành phố Cần Thơ, với sự tuyên truyền, vận động tích cực từ lực lượng Công an thành phố Cần Thơ, 4 đối tượng trong nhóm "dàn cảnh" cướp giật tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp đã ra đầu thú, nâng tổng số đối tượng lên 12 đối tượng.
Theo cơ quan chức năng, từ ngày 18 đến ngày 19/3/2026, có 4 đối tượng đã ra đầu thú gồm: Lê Hoàng Vũ (SN 1983, thường trú tại xã Châu Phong, tỉnh An Giang); Hoàng Ngọc Sáng (SN 2002, thường trú tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang); Hoàng Ngọc Huy (SN 2006, thường trú tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) và Dương Thị Mỹ Hằng (SN 2006, thường trú tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).
Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 03 đối tượng là Vũ, Sáng và Huy. Riêng đối tượng Hằng hiện đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Cơ quan điều tra xem xét không tạm giữ hình sự.
Các đối tượng nêu trên đều là đối tượng tạo tình huống chen lấn, xô đẩy, vây ráp người bị hại. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại trong nhóm đối tượng cướp giật tài sản.
Cơ quan Công an kêu gọi những đối tượng còn lại có liên quan đến nhóm tội phạm trên ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.
Ninh Bình: Xử lý 2 tài xế dương tính với ma túyPháp luật - 14 phút trước
GĐXH - Lực lượng CSGT tỉnh Ninh Bình mới đây đã xử lý 2 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông dương tính với ma túy.
Thu giữ hàng chục tỷ đồng, hơn 1.000 miếng vàng, siêu xe, sổ đỏ vụ Mr PipsPháp luật - 5 giờ trước
Quá trình điều tra vụ án Mr Pips, cảnh sát thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hơn 1.000 miếng vàng, 60 đồng hồ cao cấp, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn.
Hai đối tượng trong vụ chém người ở Huế bị bắt khi vừa trở về từ CampuchiaPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Hai đối tượng truy nã trong vụ mang hung khí chém người ở TP Huế vừa bị bắt giữ khi trở về địa phương sau thời gian lẩn trốn ở Campuchia.
Nữ sinh Hà Nội bị lừa hơn 800 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả danh công anPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Làm theo lời kẻ giả danh cán bộ công an, một nữ sinh ở Hà Nội đã chuyển hơn 800 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.
Bắc Ninh: Khởi tố nhóm đối tượng lừa bán 'thiên thạch' giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồngPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng sự nhẹ dạ và niềm tin vào các vật phẩm phong thủy thần bí, một nhóm đối tượng đã dàn dựng kịch bản bán “thiên thạch” giả để chiếm đoạt 11 tỷ đồng của một nạn nhân tại Hà Nội. Vụ án vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá thành công.
Mẹ già khóc nghẹn tại tòa khi con trai nhận án chung thânPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ ngoài 60 tuổi ôm chặt túi đồ quê, đứng lặng trước sân tòa. Bên trong phòng xử, con trai bà, người từng là chỗ dựa lúc tuổi già vừa bị tuyên án chung thân vì vận chuyển 18 bánh heroin.
Lĩnh án vì hành hung CSGT đang làm nhiệm vụPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Không chấp hành hiệu lệnh điều tiết giao thông, Lê Đức Hạnh có hành vi chống đối, tấn công khiến cán bộ CSGT bị thương phải nhập viện điều trị.
Từ video TikTok, CSGT phạt 23 triệu đồng tài xế xe tải 'chim mồi' trên cao tốc Nội Bài - Lào CaiPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Ngày 19/3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính đối với một tài xế xe tải về hành vi che mờ biển số và gây cản trở giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Bắt thêm đối tượng trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo ThápPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, Công an TP Cần Thơ đã bắt và tạm giữ nhiều đối tượng.
Hưng Yên: Phát hiện, thu giữ hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi hôi thốiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phát hiện một phương tiện vận tải chở hàng có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên kiểm tra, thu giữ hơn 1,3 tấn nầm lợn bốc mùi hôi thối.
Lĩnh án vì hành hung CSGT đang làm nhiệm vụPháp luật
GĐXH - Không chấp hành hiệu lệnh điều tiết giao thông, Lê Đức Hạnh có hành vi chống đối, tấn công khiến cán bộ CSGT bị thương phải nhập viện điều trị.