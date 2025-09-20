Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hành động đẹp của nữ sinh lớp 12 nhặt được chiếc ví có số tiền lớn

Thứ bảy, 16:36 20/09/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trên đường đến trường, nữ sinh ở Hà Tĩnh nhặt được một chiếc ví chứa nhiều giấy tờ quan trọng và số tiền lớn. Sau đó, nữ sinh này nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để trả lại cho người đánh mất.

Em Nguyễn Ngọc Diệp (SN 2008, trú tại thôn Mỹ Ngọc, xã Mai Hoa) – học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cù Huy Cận vừa có hành động đẹp khi nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất.

Nữ sinh lớp 12 nhặt được của rơi, trả lại người mất.

Trước đó trên đường đến trường, em Diệp phát hiện một chiếc ví da màu đen bị rơi ven đường. Khi kiểm tra, em thấy trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng và một số tiền khá lớn. 

Nhận thức được giá trị của chiếc ví cũng như tầm quan trọng của các giấy tờ, em Diệp thông báo sự việc với thầy cô giáo và Công an xã Mai Hoa để tìm cách liên hệ với chủ nhân.

Nhờ sự hỗ trợ từ lực lượng công an, chiếc ví đã được trao trả lại cho anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1996, trú cùng thôn Mỹ Ngọc). Khi nhận lại tài sản, anh Tuấn Anh xúc động cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của nữ sinh Nguyễn Ngọc Diệp.

Hành động trung thực, đầy trách nhiệm của em Diệp lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần sống tử tế trong cộng đồng. Đây cũng là tấm gương sáng góp phần xây dựng hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam sống đẹp, sống có ích và đầy lòng nhân ái.

Nhặt được 61 triệu đồng, cháu bé 11 tuổi nhờ công an tìm người trả lạiNhặt được 61 triệu đồng, cháu bé 11 tuổi nhờ công an tìm người trả lại

GĐXH - Nhặt được số tiền 61 triệu đồng, nam sinh lớp 5 ở Hà Tĩnh cùng người bố đến công an xã trình báo, nhờ trao trả lại cho người đánh rơi.

Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vụ người phụ nữ đồng bào dân tộc bị 'ép' trả 2,5 triệu tiền taxi: Lái xe taxi đến nhà trả lại tiền

Vụ người phụ nữ đồng bào dân tộc bị 'ép' trả 2,5 triệu tiền taxi: Lái xe taxi đến nhà trả lại tiền

Trả lại hơn 2,2 tỷ đồng cho người chuyển nhầm tài khoản

Trả lại hơn 2,2 tỷ đồng cho người chuyển nhầm tài khoản

Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm 'biến mất'

Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm 'biến mất'

Nhặt được 61 triệu đồng, cháu bé 11 tuổi nhờ công an tìm người trả lại

Nhặt được 61 triệu đồng, cháu bé 11 tuổi nhờ công an tìm người trả lại

Tin sáng 21/3: 'App ngân hàng ảo' - hình thức lừa đảo mới nguy hiểm; Nhặt được 1 cây vàng, học sinh lớp 4 tìm người trả lại

Tin sáng 21/3: 'App ngân hàng ảo' - hình thức lừa đảo mới nguy hiểm; Nhặt được 1 cây vàng, học sinh lớp 4 tìm người trả lại

Cùng chuyên mục

Cháy căn hộ chung cư ở TP HCM, nhiều người hoảng loạn

Cháy căn hộ chung cư ở TP HCM, nhiều người hoảng loạn

Thời sự - 6 giờ trước

Một căn hộ ở tầng 11 chung cư Golden Maison (phường Đức Nhuận, TP HCM) bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người lo sợ, tìm cách thoát xuống bên dưới

Hà Nội: Trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án cụm công nghiệp 'sạch'

Hà Nội: Trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án cụm công nghiệp 'sạch'

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Cụm công nghiệp làng nghề Thụy Lâm (xã Thư Lâm, TP Hà Nội) được thành lập với kỳ vọng trở thành điểm sáng trong phát triển công nghiệp sạch. Vậy nhưng, tại dự án lại đang xuất hiện hai trạm trộn bê tông quy mô lớn, gây ô nhiễm nghiêm trọng...

Được tại ngoại phục vụ điều tra, 'tổng tài' vụ đánh người ở quán cà phê có biểu hiện lạ

Được tại ngoại phục vụ điều tra, 'tổng tài' vụ đánh người ở quán cà phê có biểu hiện lạ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - “Giờ T. đang ngồi viết gì đó vào sổ tay, tôi thực sự lo lắng…”, người thân của 'tổng tài' N.V.T. chia sẻ.

CSGT Hà Nội mạnh tay dẹp loạn xe ‘khủng’ phá đường Vân Trì

CSGT Hà Nội mạnh tay dẹp loạn xe ‘khủng’ phá đường Vân Trì

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Dù tuyến đường Vân Trì (xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) đã được cắm biển giới hạn tải trọng 10 tấn, hàng loạt xe tải, xe đầu kéo, xe bồn bê tông vẫn ngang nhiên đi vào mỗi ngày. Sự coi thường quy định này khiến mặt đường bong chóc, bụi bặm phủ trắng, đe dọa an toàn giao thông và sức khỏe người dân.

Hà Tĩnh siết chặt hoạt động môi giới bất động sản, ngăn chặn tình trạng sốt đất ảo

Hà Tĩnh siết chặt hoạt động môi giới bất động sản, ngăn chặn tình trạng sốt đất ảo

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Trước tình trạng “sốt đất ảo” ở xã Toàn Lưu sau khi công bố quy hoạch khu công nghiệp, Sở Xây dựng Hà Tĩnh có văn bản gửi các đơn vị nhằm tăng cường công tác quản lý về thị trường bất động sản.

Đàn em vừa bị bắt của 'tổng tài' trong vụ đánh người ở quán cà phê khai gì tại cơ quan điều tra?

Đàn em vừa bị bắt của 'tổng tài' trong vụ đánh người ở quán cà phê khai gì tại cơ quan điều tra?

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, cả N.V.T. (người được mệnh danh là "tổng tài") và Vũ đều khẳng định T. không chỉ đạo Vũ hành hung.

Sức khỏe của nạn nhân trong vụ 'tổng tài' ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê hiện ra sao?

Sức khỏe của nạn nhân trong vụ 'tổng tài' ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê hiện ra sao?

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân cho biết chưa thể nhai được cơm.

Lợi dụng thời tiết sau mưa bão, người đàn ông khai thác trái phép 6,893m3 gỗ

Lợi dụng thời tiết sau mưa bão, người đàn ông khai thác trái phép 6,893m3 gỗ

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH – Sau khi tiến hành xác minh, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh (Thanh Hóa) đã xử phạt hơn 66 triệu đồng đối với ông Cao Văn Duyên vì hành vi khai thác rừng trái pháp luật.

Tương lai tươi sáng của nữ sinh chăm ngoan bị chèn nát dưới bánh xe bồn

Tương lai tươi sáng của nữ sinh chăm ngoan bị chèn nát dưới bánh xe bồn

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua, tại một ngôi nhà trong ngõ nhỏ thuộc xóm Giếng, thôn Văn Minh, xã Phú Xuyên, Hà Nội vẫn chưa hết không khí bàng hoàng, tang thương sau cái chết vô cùng đau lòng của nữ sinh Nguyễn Đào Hà Anh.

Tạm giữ hình sự 'thư ký' của 'tổng tài' vụ đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội

Tạm giữ hình sự 'thư ký' của 'tổng tài' vụ đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - "Thư ký" đánh người tại quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội), đã bị Công an Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đánh người gây thương tích.

Xem nhiều

Hành động đẹp của nữ sinh lớp 12 nhặt được chiếc ví có số tiền lớn

Hành động đẹp của nữ sinh lớp 12 nhặt được chiếc ví có số tiền lớn

Xã hội

GĐXH - Trên đường đến trường, nữ sinh ở Hà Tĩnh nhặt được một chiếc ví chứa nhiều giấy tờ quan trọng và số tiền lớn. Sau đó, nữ sinh này nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để trả lại cho người đánh mất.

Ngày sinh Âm lịch hé lộ người giàu ý chí vươn lên, càng khó khăn càng tỏa sáng

Ngày sinh Âm lịch hé lộ người giàu ý chí vươn lên, càng khó khăn càng tỏa sáng

Đời sống
Đàn em vừa bị bắt của 'tổng tài' trong vụ đánh người ở quán cà phê khai gì tại cơ quan điều tra?

Đàn em vừa bị bắt của 'tổng tài' trong vụ đánh người ở quán cà phê khai gì tại cơ quan điều tra?

Pháp luật
Tương lai tươi sáng của nữ sinh chăm ngoan bị chèn nát dưới bánh xe bồn

Tương lai tươi sáng của nữ sinh chăm ngoan bị chèn nát dưới bánh xe bồn

Pháp luật
Được tại ngoại phục vụ điều tra, 'tổng tài' vụ đánh người ở quán cà phê có biểu hiện lạ

Được tại ngoại phục vụ điều tra, 'tổng tài' vụ đánh người ở quán cà phê có biểu hiện lạ

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top