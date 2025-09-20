Hành động đẹp của nữ sinh lớp 12 nhặt được chiếc ví có số tiền lớn

Em Nguyễn Ngọc Diệp (SN 2008, trú tại thôn Mỹ Ngọc, xã Mai Hoa) – học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cù Huy Cận vừa có hành động đẹp khi nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất.

Nữ sinh lớp 12 nhặt được của rơi, trả lại người mất.

Trước đó trên đường đến trường, em Diệp phát hiện một chiếc ví da màu đen bị rơi ven đường. Khi kiểm tra, em thấy trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng và một số tiền khá lớn.

Nhận thức được giá trị của chiếc ví cũng như tầm quan trọng của các giấy tờ, em Diệp thông báo sự việc với thầy cô giáo và Công an xã Mai Hoa để tìm cách liên hệ với chủ nhân.

Nhờ sự hỗ trợ từ lực lượng công an, chiếc ví đã được trao trả lại cho anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1996, trú cùng thôn Mỹ Ngọc). Khi nhận lại tài sản, anh Tuấn Anh xúc động cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của nữ sinh Nguyễn Ngọc Diệp.

Hành động trung thực, đầy trách nhiệm của em Diệp lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần sống tử tế trong cộng đồng. Đây cũng là tấm gương sáng góp phần xây dựng hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam sống đẹp, sống có ích và đầy lòng nhân ái.