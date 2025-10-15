Hãy dùng 5 loại “rau an toàn”, không chứa thuốc trừ sâu để nấu 5 món ngon tốt cho sức khỏe trong mùa thu

Mùa thu đến, thời tiết dần trở nên mát mẻ và không khí cũng trở nên khô hơn. Đây chính là thời điểm bạn cần điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù hợp với thời tiết, tập trung vào các thành phần dinh dưỡng, bổ dưỡng để bổ sung năng lượng và nước cho cơ thể. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu 5 món ăn được nấu từ 5 loại rau mùa thu an toàn, gần như không có thuốc trừ sâu, tươi ngon và tốt cho sức khỏe, rất lý tưởng để thưởng thức cùng gia đình!

1. Rau bina

Rau bina là một loại rau mùa thu được nhiều người yêu thích. Loại rau này cũng đặc biệt tươi ngon và bổ dưỡng vào thời điểm này. Rau bina có khả năng kháng bệnh tự nhiên và có chu kỳ sinh trưởng ngắn, nên hiếm khi cần dùng thuốc trừ sâu. Rau bina giàu sắt và vitamin, giúp tăng cường hệ miễn dịch, là một món ăn hoàn hảo cho mùa thu.

Món ăn gợi ý: Canh rau bina, tôm và trứng

Món canh này chế biến cực kỳ đơn giản, chỉ mất khoảng 10 phút nấu là hoàn thành, vừa ngon vừa bổ dưỡng.

Nguyên liệu: 200g rau bina, 1 quả trứng, một nắm tôm khô (hoặc tép biển khô), gia vị vừa đủ, tinh chất cốt gà.

Cách làm món canh rau bina, tôm và trứng

Bước 1: Rửa sạch rồi cắt rau bina thành từng khúc. Rửa sạch tôm khô, để riêng (bạn có thể giã dập tùy thích). Đập trứng vào bát, đánh tan, để riêng. Cho lượng nước vừa phải vào nồi, đun sôi. Sau đó thả rau bina vào chần qua rồi vớt ra, để ráo nước.

Bước 2: Đun sôi nước trong một nồi khác rồi cho tôm khô vào. Khi nước sôi trở lại thì hạ nhỏ lửa rồi từ từ đổ trứng vào. Để trứng tạo hoa vân đẹp mắt bạn hãy khuấy tròn nồi nước trước khi cho trứng vào. Cuối cùng, cho rau bina đã chần vào, nêm muối, tinh chất cốt gà và một ít dầu mè.

Thành phẩm món canh rau bina, tôm và trứng

Món canh này được chế biến rất đơn giản, nhanh. Phần nước dùng có vị ngọt từ tôm khô, rau bina mềm ngon quyện với vị trứng bùi béo. Một bát canh nóng hổi như thế này sẽ làm ấm dạ dày của bạn, đặc biệt thích hợp cho những buổi tối mùa thu.

2. Khoai môn/khoai sọ

Khoai môn/khoai sọ mùa thu có mùi thơm, dẻo và ngon. Được trồng trong đất, khoai môn/khoai sọ ít bị sâu bệnh do đó không cần dùng đến thuốc trừ sâu. Rất giàu chất xơ nên khoai môn hỗ trợ tiêu hóa và đặc biệt có lợi cho cơ thể.

Món ăn gợi ý: Sườn heo hấp khoai môn

Sườn heo trong món ăn này mềm thơm, khoai môn lại bùi mềm và dẻo. Sự kết hợp của hai nguyên liệu này quả thực là hoàn hảo!

Nguyên liệu: 1 củ khoai môn (hoặc 4-5 củ khoai sọ), 300g sườn heo, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 2 thìa canh nước tương, một chút muối, một chút gừng băm, một ít hành lá thái nhỏ.

Cách làm món sườn heo hấp khoai môn

Bước 1: Gọt vỏ, rửa sạch và cắt khoai môn thành từng khối vuông vừa phải. Rửa sạch sườn heo rồi chặt sườn heo thành từng miếng nhỏ. Cho sườn vào bát tô, thêm nước tương, rượu nấu ăn và gừng băm nhỏ rồi trộn đều và ướp trong khoảng 20 phút.

Bước 2: Cho sườn heo đã ướp và khoai môn vào đĩa sâu lòng. Sau đó đặt đĩa nguyên liệu lên sửng rồi hấp ở mức lửa lớn trong khoảng 30 phút. Sau đó lấy món ăn ra, rắc hành lá thái nhỏ lên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món sườn heo hấp khoai môn

Sườn hấp mềm ngọt, khoai môn thấm đẫm nước dùng từ sườn, mềm dẻo, thơm ngon. Món ăn này làm rất đơn giản, cả người già lẫn trẻ nhỏ đều thích mê.

3. Cải thảo

Cải thảo vào mùa thu rất ngon, mọng nước, ngọt và giá cả phải chăng. Cải thảo hiếm khi bị côn trùng xâm nhập trong quá trình sinh trưởng, nên hầu như không cần dùng đến thuốc bảo vệ thực vật. Loại rau này lại rất giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Món ăn gợi ý: Thịt lợn hầm cải thảo

Món ăn này rất dễ làm. Cải thảo sẽ thấm đẫm nước dùng từ thịt lợn hầm và có vị thậm chí còn ngon hơn cả thịt!

Nguyên liệu: 300g thịt ba chỉ, 1/2 cây cải thảo, một nắm miến dong nhỏ, 2 thìa canh nước tương, một chút gia vị, tinh chất cốt gà, hành lá thái nhỏ.

Cách làm món thịt lợn hầm cải thảo

Bước 1: Thịt ba chỉ bạn đem rửa sạch rồi thái thành từng miếng. Ray cải thảo tách rời từng lá, rửa sạch rồi xé thành từng miếng nhỏ. Đặt nồi lên bếp, cho thịt ba chỉ vào xào đến khi mỡ bắt đầu chảy ra. Sau đó bạn thêm nước tương vào (có thể nêm thêm chút đường để tăng hương vị), xào đều.

Bước 2: Sau đso bạn thêm lượng nước sôi vừa đủ vào, đun nhỏ lửa trong khoảng 30 phút. Sau đó bạn thêm cải thảo vào, đun sôi rồi thêm miếng dong đã rửa sạch vào. Tiếp tục đun nhỏ lửa trong khoảng 10 phút. Lưu ý tùy thuộc vào nhu cầu ăn nhiều nước hay ít, bạn có thể rút bớt nước nếu muốn.

Thành phẩm món thịt lợn hầm cải thảo

Cải thảo hầm mềm ngon, thịt ba chỉ béo ngậy mà không ngấy. Món này ăn kèm với cơm rất ngon, dẫu no bụng vẫn thòm thèm!

4. Củ cải

Củ cải mùa thu vốn rất giòn, mọng nước và bổ dưỡng. Trong quá trình nuôi trồng, chúng sinh trưởng và phát triển trong đất nên gần như không bị côn trùng phá hoại. Đó đó không cần phải xử lý bằng thuốc trừ sâu. Củ cải mùa thu là chính vụ nên giàu vitamin và khoáng chất, hỗ trợ tiêu hóa, làm dịu phổi và giảm ho.

Món ăn gợi ý: Củ cải xanh thái sợi xào tôm khô

Món ăn này nhẹ và ngon, chế biến nhanh, có thể dùng sau khi nấu chỉ tốn 5 phút.

Nguyên liệu: 1 củ cải xanh, lượng tôm khô (hoặc tép biển) vừa đủ, một ít hành tím băm, hành lá thái nhỏ, gia vị, tinh chất cốt gà, một chút dầu mè.

Cách làm món củ cải xanh thái sợi xào tôm khô

Bước 1: Gọt vỏ, rửa sạch rồi thái củ cải xanh thành dạng sợi. Rửa sạch tôm khô rồi để ráo nước. Đặt chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn vào rồi đun nóng. Sau đó bạn cho hành tím băm nhỏ vào xào thơm. Tiếp theo bạn cho tôm khô vào xào cùng đến khi dậy mùi thơm.

Bước 2: Thêm củ cải thái sợi vào, xào nhanh tay. Xào cho đến khi củ cải thái sợi mềm, nêm gia vị, tinh chất cốt gà cho vừa ăn, đảo đều cho ngấm. Cuối cùng, rưới một ít dầu mè vào, rắc hành lá thái nhỏ, đảo đều rồi tắt bếp.

Món củ cải xanh thái sợi xào tôm khô

Món ăn này thanh đạm và tươi mát. Vị ngọt của củ cải bào sợi hòa quyện cùng vị tươi mát của tôm khô, vừa ngon vừa bổ dưỡng.

5. Củ sen

Củ sen đặc biệt bổ dưỡng vào mùa thu, với kết cấu giòn tan và giàu dinh dưỡng. Được trồng trong ao, và dưới mặt nước nên củ sen hầu như không có côn trùng, không cần thuốc trừ sâu. Giàu sắt và vitamin, củ sen có tác dụng thanh nhiệt, giải nhiệt và dưỡng ẩm, đặc biệt thích hợp cho mùa thu khô hanh.

Món ăn gợi ý: Canh củ sen và sườn heo

Món canh này giàu dinh dưỡng, củ sen mềm dẻo, nước canh có vị ngọt ngon, rất thích hợp để bồi bổ sức khỏe vào mùa thu.

Nguyên liệu: 1-2 củ sen, 300g sườn heo, gia vị, tinh chất cốt gà, hành lá, 3 lát gừng.

Cách làm món canh củ sen và sườn heo

Bước 1: Gọt vỏ, rửa sạch và cắt củ sen thành từng miếng. Sườn heo rửa sạch rồi chặt thành từng khúc ngắn. Cho sườn vào nồi nước, đun sôi và chần trong khoảng 3 phút để loại bỏ máu thừa. Sau đó vớt sườn ra, rửa sạch bằng nước ấm.

Bước 2: Cho sườn heo và củ sen vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ. Thêm 3 lát gừng, đun sôi ở lửa lớn, sau đó chỉnh về mức lửa nhỏ và nấu trong khoảng 45-60 phút. Cuối cùng, thêm gia vị, tinh chất cốt gà cho vừa ăn và rắc hành lá cắt nhỏ lên trên.

Thành phẩm món canh củ sen và sườn heo

Canh củ sen và sườn heo thơm lừng, củ sen mềm dẻo, nước dùng đậm đà, thường xuyên ăn món canh này vào mùa thu sẽ thấy cơ thể khỏe mạnh, làn da được dưỡng ẩm nêm mềm mướt hơn hẳn.

5 loại "rau củ an toàn" này đều đang vào mùa thu hoạch. Chúng vừa rẻ lại gần như không có thuốc trừ sâu, vậy nên hãy tự tay làm cho gia đình bạn ngay nhé! Hãy nhớ rằng, ăn uống lành mạnh là điều quan trọng nhất.