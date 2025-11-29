Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ Xuất Quân của Đoàn Thể Thao Việt Nam tham dự SEA Games 33

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2025 tại văn phòng chính phủ – Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) tổ chức Lễ Xuất Quân cho 500 huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 3 đến ngày 20 tháng 12 năm 2025. Đoàn Thể Thao Việt Nam đăng ký 1.165 huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ tham gia kỳ Đại hội lần này.

Herbalife Việt Nam chúc đoàn thể thao Việt Nam có một kỳ Sea Game thành công & vượt chi tiêu.

Lễ xuất quân có sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Olympic Việt Nam; đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia; cùng các Huấn luyện viên và Vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam. Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao tinh thần và sự tự tin cho các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam trước thềm sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.

Ông Nguyễn Thành Đạt – Đại diện Herbalife Việt Nam tham dự Lễ Xuất Quân cùng Ban Lãnh Đạo thể thao Việt Nam.

Là đối tác dinh dưỡng dài hạn của Ủy ban Olympic Việt Nam, Herbalife Việt Nam tiếp tục cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học và tư vấn dinh dưỡng thể thao cho các vận động viên hàng đầu xuyên suốt thời gian diễn ra Đại hội, góp phần giúp vận động viên có sự chuẩn bị tốt nhất để thi đấu đạt thành tích tốt. Đại diện của Herbalife Việt Nam cũng sẽ đồng hành cùng Đoàn Thể Thao Việt Nam để động viên và trao thưởng nóng cho tất cả các vận động viên xuất sắc đạt huy chương vàng tại kỳ SEA Games lần này.

Ông Nguyễn Thành Đạt – Đại diện Herbalife Việt Nam tham dự Lễ Xuất Quân cùng Ban Lãnh Đạo thể thao Việt Nam.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Việc tiếp tục đồng hành tổ chức Lễ xuất quân của Đoàn Thể Thao Việt Nam phù hợp với cam kết mạnh mẽ của Herbalife trong việc hỗ trợ dài hạn cho thao Việt Nam. Tôi tin rằng với sự chuẩn bị thật tốt và tinh thần quyết tâm cao, Đoàn Thể Thao Việt Nam sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra tại sự kiện thể thao quan trọng này."

Ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến đối tác Herbalife Việt Nam đã phối hợp với VOC tổ chức Lễ Xuất Quân ngày hôm nay. Sự hỗ trợ thiết thực của Herbalife, bao gồm tài trợ sản phẩm dinh dưỡng khoa học và thường xuyên phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo về kiến thức dinh dưỡng và thể thao, có ý nghĩa rất lớn đối với thể thao Việt Nam trong suốt thập kỷ qua, góp phần giúp vận động viên của chúng tôi có sự chuẩn bị tốt để đạt thành tích cao tại các giải đấu quan trọng trong khu vực và quốc tế."

Lễ xuất quân Sea Game 33 được Lãnh đạo đảng, Ban lãnh đạo thể thao, các VĐV, nhà tài trợ lưu lại khoảnh khắc cùng nhau thể hiện sự quyết tâm chiến thắng.

Herbalife Việt Nam tài trợ gói sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ toàn diện cho các vận

cho các vận động viên hàng đầu của Việt Nam tham gia SEA Games 33:

• Thực Phẩm Bổ Sung: Herbalife 24 Rebuild Strength – Hương Sô Cô La

• Thực Phẩm Dùng Cho Chế Độ Ăn Đặc Biệt: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Thể Thao Công Thức 1 – Hương Vani Nguyên Kem

• Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Herbalife 24 Hydrate - Hương Cam

• Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Trà N-R-G

Vừa qua, Herbalife Việt Nam cũng phối hợp cùng Ủy Ban Olympic Việt Nam và Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam tổ chức các buổi đào tạo nâng cao về dinh dưỡng thể thao với sự tham gia của Tiến sĩ Julián Álvarez García, Thành viên Ủy ban Cố vấn Dinh dưỡng của Herbalife, một chuyên gia khoa học thể thao và dinh dưỡng danh tiếng đến từ Tây Ban Nha.

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, và Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (VFF) từ năm 2021. Ngoài việc tài trợ cho các vận động viên và tổ chức thể thao, Herbalife Việt Nam còn tổ chức các sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động. Kể từ năm 2021, công ty đã là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các sự kiện marathon lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon.

Thông tin về Herbalife Ltd.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York) là một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng toàn cầu hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

###

Hướng dẫn mua sản phẩm của Herbalife

Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối độc quyền thông qua những Thành Viên Độc Lập của Công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ:

• Hotline: +84-28-38279191

• Email: dichvuthanhvien@herbalife.com

Website: https://www.herbalife.com/vi-vn/footer/contact-us

PV