HIEUTHUHAI, SOOBIN đối mặt với Sơn Tùng M-TP ở giải Cống hiến

Mới đây, báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) đã công bố Giải Cống hiến lần 19 năm 2025. Theo đó, top 5 đề cử chính thức của 10 hạng mục được mở trên hệ thống Bvote từ 15h30' ngày 13/02/2025 để công chúng bình chọn. Thời gian bình chọn đến 21h30' ngày 28/02/2025. Số phiếu bình chọn của công chúng chiếm 50%, còn lại là kết quả bỏ phiếu của các nhà báo theo dõi âm nhạc đến từ các cơ quan báo chí trong cả nước để tìm ra những chủ nhân Cống hiến mùa giải năm nay.

HIEUTHUHAI và SOOBIN là hai cái tên nổi đình nổi đám hơn sau Anh trai Say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai.

Đáng chú ý, trong 10 hạng mục đề cử, Nam ca sĩ của năm được coi là "bảng tử thần" khi có sự quy tụ của các ca sĩ đang hot nhất hiện nay, gồm: HIEUTHUHAI, SOOBIN, Tùng Dương, Sơn Tùng M-TP, Quốc Thiên. HIEUTHUHAI và SOOBIN đang có nhiều lợi thế khi sức nóng của chương trình Anh trai Say hi và Anh trai vượt ngàn trông gai mà hai nghệ sĩ này tham gia vẫn đang còn nhiều dư âm và sở hữu lượng yêu thích vượt trội. Vì thế, cuộc đua vote cho hai nam ca sĩ sẽ khá khốc liệt, bởi không đơn thuần chỉ là sự bình chọn cho cá nhân, mà sâu xa hơn còn là sự chứng tỏ sức mạnh của hai chương trình mà hai nghệ sĩ này đồng hành.

Sự xuất hiện của Sơn Tùng MTP khiến hạng mục này trở nên khó đoán.

Dù HIEUTHUHAI và SOOBIN đang nổi đình đám nhưng sự xuất hiện của Sơn Tùng MTP cũng khiến hạng mục này trở nên khó đoán. Thời gian gần đây, các hoạt động âm nhạc và chiến dịch hâm nóng tên tuổi của Sơn Tùng MTP đã "gây bão" mạng xã hội và truyền thông, khiến tên tuổi của anh ngày càng được khẳng định về tư duy làm nghề, khả năng làm mới bản thân và sự nỗ lực không mệt mỏi để vươn lên vị trí dẫn đầu.

Tùng Dương, Quốc Thiên - hai nghệ sĩ không phải bàn cãi về chất giọng.

Cuộc đua trở nên khó đoán hơn khi có thêm sự xuất hiện của ca sĩ Tùng Dương, người đang ở đỉnh cao với "hát bài nào là thành hit bài đó", là cái tên hiếm hoi khi được cả khán giả đại lẫn giới chuyên môn, báo chí không phải bàn cãi về tài năng và độ phủ sóng.

Quốc Thiên dù lượng fan không đông đảo như các "đối thủ" nhưng về giọng hát, Quốc Thiên sở hữu chất giọng đẹp, xử lý tinh tế và cũng là gương mặt đang nằm trong top được yêu thích nhất hiện nay.

Trong khi đó, hạng mục Nữ ca sĩ của năm lại khá trầm lắng khi không có sự so găng khốc liệt, thành ra hạng mục này có phần bị "lép vế" với các nam ca sĩ. Những cái tên được đề cử: Trang Pháp, Hồng Nhung, Uyên Linh, Orange và Phương Mỹ Chi chưa có sức ảnh hưởng sâu rộng, tạo thành hiện tượng.

Hạng mục Nhà sản xuất của năm quy tụ các nhà sản xuất đình đám hiện nay: Hứa Kim Tuyền, SlimV, Justa Tee, Drum7, Nguyễn Hữu Vượng. SlimV là nhà sản xuất đứng sau Anh trai vượt ngàn chông gai, còn Justa Tee là người góp phần lớn mang đến sức nóng cho Anh trai Say hi.

Trong khi đó Đừng làm trái tim anh đau Sơn Tùng M-TP, Đi giữa trời rực rỡ (Ngô Lan Hương), Tái sinh (Tùng Dương), Bình yên (Vũ.) hay Khát vọng là người Việt (Nguyễn Thương, Mr.T - Justa Tee, Captain Boy) tranh hạng mục Bài hát của năm.

Hạng mục Nhạc sĩ của năm sẽ chứng kiến một cuộc so găng khá thú vị khi có cả nhạc sĩ có tên (Võ Thiện Thanh, Phan Mạnh Quỳnh) và các nhạc sĩ trẻ (Trang Pháp, Tăng Duy Tân, Vũ.).

Nhạc của rừng (Đen, Hiền VK), Giá như (SOOBIN), Đừng làm trái tim anh đau (Sơn Tùng M-TP), Gối gấm (Phương Mỹ Chi) và Không ra gì (Trúc Nhân) sẽ tranh hạng mục MV của năm.

Album của năm tiếp tục có SOOBIN góp mặt với album Bật nó lên, cùng với các đề cử khác như: Cam'on – Orange, Bảo tàng của nuối tiếc – Vũ, Multiverse (Đa vũ trụ) - Tùng Dương, Nụ cười - Nguyên Thảo.

NÂN, Liu Grace, 52Hz, Marzuz, Dương Domic lọt vào danh sách đề cử hạng mục Nghệ sĩ mới của năm.

Hạng mục chương trình của năm gồm: SKYNote - Quốc Thiên, Bức Tường Unplugged - Cơn mưa tháng năm (Ban nhạc Bức Tường), Người đàn ông hát - Tùng Dương, Có đôi lần - Đức Trí, Bảo tàng của nuối tiếc - Vũ.

Cuộc cạnh tranh của Anh trai Say hi (Vie Channel), Anh trai vượt ngàn chông gai (Yeah1) tiếp tục tái diễn tại Cống hiến.

Chương trình của năm có sự lên ngôi của hàng loạt chương trình truyền hình thực tế như: Anh trai Say hi (Vie Channel), Live concert Anh trai vượt ngàn chông gai (Yeah1), Our song Việt Nam (VTV - Đông Tây Promotion), Festival Âm nhạc Quốc tế HOZO 2024 (BTC kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM và các đơn vị liên quan), Giao lộ thời gian (FPT Play)…

Về Giải Thể thao Cống hiến gồm 4 hạng mục: Gương mặt thể thao của năm, Chiến tích thể thao của năm, Gương mặt Trẻ thể thao của năm và Khát vọng Cống hiến nhằm tôn vinh cá nhân hoặc tập thể có việc làm, hành động, đóng góp nổi bật trong công tác xã hội hóa thể thao, khơi gợi niềm đam mê, truyền cảm hứng và lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng, góp phần khích lệ sự phát triển của phong trào thể thao trên toàn quốc.

Theo quy chế giải, hạng mục Chiến tích thể thao của năm và Khát vọng Cống hiến sẽ do Hội đồng bầu chọn của Giải Thể thao Cống hiến chọn lựa và quyết định trao giải căn cứ trên đề cử của Ban tổ chức.

Nhà báo Lê Xuân Thành, Tổng Biên tập báo TT&VH, Trưởng BTC, phát biểu tại buổi lễ.

Năm nay đánh dấu tròn 20 năm ra đời và phát triển, Giải Cống hiến đã tiến ra châu lục thông qua việc hợp tác với Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản (Music Awards Japan).

Thiết lập quan hệ đối tác với Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản, Ban tổ chức Giải Cống hiến sẽ tham gia với tư cách là thành viên bỏ phiếu của giải thưởng này; đồng thời hàng năm sẽ phối hợp với phía đối tác CEIPA để giới thiệu một nghệ sĩ Việt Nam (được chọn từ hạng mục chính và các hạng mục khác do hai bên thống nhất) để CEIPA trao Giải thưởng Đặc biệt quốc tế (International Special Award) tại Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản. Bên cạnh đó, hằng năm, Lễ trao Giải Cống hiến cũng sẽ mở rộng cánh cửa để giới thiệu và trao Giải thưởng Đặc biệt quốc tế cho một nghệ sĩ Nhật Bản (được chọn từ hạng mục chính và các hạng mục khác do hai bên thống nhất). Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản năm nay sẽ diễn ra vào ngày 21 - 22/5/2025 tại Nhà hát ROHM ở Kyoto.

Lễ trao giải Cống hiến lần 19 - 2025 dự kiến diễn ra vào tối 5/3/2025 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc, sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số.