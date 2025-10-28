Sức khỏe ca sĩ Siu Black hiện tại ra sao?

Theo VTCnews, chia sẻ của người đại diện, ca sĩ Siu Black đã tỉnh táo, tạm ổn sau một ngày điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt. Người này cho biết Siu Black bị khó thở, sốt cảm nên nhập viện và đang được theo dõi tại bệnh viện. Nữ ca sĩ vẫn đang được điều trị và nghỉ ngơi, bác sĩ khuyên nên ở lại viện vài ngày để hồi phục hoàn toàn.

Trước đó vào hôm 27/10, thông tin Siu Black nhập viện trong tình trạng nguy kịch gây chú ý.

Ca sĩ Siu Black đang ở viện điều trị, sức khỏe đã ổn định. Ảnh VTCnews.

Còn theo Tiền Phong, bác sĩ Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, người điều trị trực tiếp cho Siu Black cho biết nữ ca sĩ đã tỉnh táo, tạm ổn sau một ngày điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt.



“Khi tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ do thiếu oxy não. Chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị phù phổi cấp, suy tim cấp, kèm bệnh thận mạn giai đoạn cuối, biến chứng của đái tháo đường nhiều năm. Chúng tôi đã tiến hành đặt dẫn lưu, điều trị kháng sinh, kiểm soát nhiễm trùng và hỗ trợ hô hấp khẩn cấp. Sau khi kích lợi tiểu, bệnh nhân đã tỉnh lại. Hiện tình trạng phổi tạm ổn, nhịp tim và huyết áp được kiểm soát”, bác sĩ Giang nói.

Bác sĩ Giang nói thêm Siu Black mắc đồng thời nhiều bệnh mạn tính như phù phổi cấp, suy tim cấp, suy thận mạn tính giai đoạn cuối, đái tháo đường và bệnh tim thiếu máu cục bộ, tràn dịch đa màng.

Ca sĩ Siu Black sinh năm 1967 tại Kon Tum. Với giọng hát mạnh mẽ, đầy nội lực theo phong cách rock, chị nhanh chóng nổi tiếng từ những năm 1990 qua các bản hit như: Ly cà phê Ban Mê, Và ta đã thấy mặt trời, Đôi mắt Pleiku, Ngọn lửa cao nguyên...

Những năm qua, Siu Black ít xuất hiện trên sân khấu hơn, dành nhiều thời gian cho cuộc sống bình dị tại quê nhà. Chị thỉnh thoảng tham gia các sự kiện âm nhạc cộng đồng, giao lưu cùng khán giả thân thiết.

Phim có Phương Oanh dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên VTV GĐXH - Phim "Gió ngang khoảng trời xanh" có sự góp mặt của diễn viên Phương Oanh đạt hơn 6,2 triệu khán giả đã theo dõi trong 7 ngày qua trên sóng và các nền tảng số của VTV.

Phim 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí trên toàn quốc GĐXH - Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV diễn ra từ ngày 15 đến 20/11 trên toàn quốc, trong đó có chiếu miễn phí bộ phim “Mưa đỏ”.

Đăng nói rõ không có tình cảm với 'tiểu tam' Linh, Trúc Lam được 'phi công' quan tâm đặc biệt GĐXH - Đăng tuyên bố giữa anh và Linh không có mối quan hệ gì đã khiến nữ đối tác tức giận, trong khi đó cậu em đồng nghiệp Lâm tỏ ra quan tâm đặc biệt với Trúc Lam.



