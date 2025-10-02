Mới nhất
Hình ảnh 'hở bạo' gợi cảm ở tuổi 49 của Trương Ngọc Ánh

Thứ năm, 15:00 02/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây khoe hình ảnh 'hở bạo' ở tuổi 49 khiến khán giả ngỡ ngàng. Nhan sắc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên vẫn trẻ trung, gợi cảm.

Con gái Trương Ngọc Ánh lên kế hoạch để kế nghiệp và tiếp quản công việc kinh doanh của bà nộiCon gái Trương Ngọc Ánh lên kế hoạch để kế nghiệp và tiếp quản công việc kinh doanh của bà nội

GĐXH - Bảo Tiên (Devon Trần) là con gái của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn. Ở tuổi 17, cô gây ấn tượng với khán giả bởi thành tích học tập tốt và có thiên hướng theo nghề của bà nội.

Trương Ngọc Ánh ở tuổi 49, cô khoe hình ảnh "hở bạo" với dòng viết: "Giao diện trưởng thành nhưng hệ điều hành “nhõng nhẽo”. Dòng trạng thái và hình ảnh của Trương Ngọc Ánh đã gây sốt mạng xã hội với hơn 17 nghìn lượt tương tác và gần 1 bình luận. Khán giả đều rất bất ngờ về sự tươi trẻ và táo bạo trong phong cách thời trang của người đẹp.

Thời gian quan, Trương Ngọc Ánh "lột xác" và làm mới mình sau tin đồn đã chia tay tình trẻ Anh Dũng. Ở tuổi 49, cô có cuộc sống bình yên với công việc kinh doanh và hoạt động nghệ thuật. Nhờ kinh doanh miệt mài, bền bỉ nhiều năm như vậy trong nhiều lĩnh vực từ bất động sản đến nhà hàng, Trương Ngọc Ánh được cho là phú bà giàu ngầm.

Trương Ngọc Ánh khoe hình ảnh gợi cảm ở tuổi 49.

Trương Ngọc Ánh hiện cùng con gái sống trong căn biệt thự tọa lạc trên mảnh đất rộng 500m2 tại khu Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh. Đây cũng là khu mà gia đình chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà đang sinh sống. Căn nhà được bài trí theo phong cách hiện đại, nhẹ nhàng, tinh tế và tiện nghi. Bên ngoài, sân vườn, cây xanh mang đến không gian sống thư giãn, gần gũi thiên nhiên.

Hình ảnh 'hở bạo' gợi cảm ở tuổi 49 của Trương Ngọc Ánh - Ảnh 3.

Trương Ngọc Ánh sau tin đồn chia tay tình trẻ, cô thay đổi giao diện và "hack tuổi".

Nhiều thông tin cũng khẳng định, trước khi tậu căn biệt thự rộng 500m2, gia đình Trương Ngọc Ánh từng sống trong căn penhouse rộng 240 m2 tại khu đô thị The Manor. Căn penhouse ước tính có giá hơn 1 triệu USD ở thời điểm năm 2011. Không chỉ có nhà đẹp mà nữ diễn viên còn sở hữu xe sang dòng SUV hạng sang Audi Q7 ước tính hơn 3 tỷ. Trước đó, cô cũng từng gắn bó với dòng xe Mercedes. Trương Ngọc Ánh cũng là đại sứ thương hiệu của dòng Audi Q7 tại Việt Nam.

Động thái bất ngờ của Trương Ngọc Ánh tiếp tục dấy lên nghi vấn chia tay tình trẻ kém 14 tuổiĐộng thái bất ngờ của Trương Ngọc Ánh tiếp tục dấy lên nghi vấn chia tay tình trẻ kém 14 tuổi

GĐXH - Trương Ngọc Ánh liên tục có những chia sẻ khiến dư luận đồn đoán đã "đường ai nấy đi" với bạn trai kém 14 tuổi - diễn viên Anh Dũng.

Đỗ Quyên
