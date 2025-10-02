Hình ảnh 'hở bạo' gợi cảm ở tuổi 49 của Trương Ngọc Ánh
GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây khoe hình ảnh 'hở bạo' ở tuổi 49 khiến khán giả ngỡ ngàng. Nhan sắc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên vẫn trẻ trung, gợi cảm.
Trương Ngọc Ánh ở tuổi 49, cô khoe hình ảnh "hở bạo" với dòng viết: "Giao diện trưởng thành nhưng hệ điều hành “nhõng nhẽo”. Dòng trạng thái và hình ảnh của Trương Ngọc Ánh đã gây sốt mạng xã hội với hơn 17 nghìn lượt tương tác và gần 1 bình luận. Khán giả đều rất bất ngờ về sự tươi trẻ và táo bạo trong phong cách thời trang của người đẹp.
Thời gian quan, Trương Ngọc Ánh "lột xác" và làm mới mình sau tin đồn đã chia tay tình trẻ Anh Dũng. Ở tuổi 49, cô có cuộc sống bình yên với công việc kinh doanh và hoạt động nghệ thuật. Nhờ kinh doanh miệt mài, bền bỉ nhiều năm như vậy trong nhiều lĩnh vực từ bất động sản đến nhà hàng, Trương Ngọc Ánh được cho là phú bà giàu ngầm.
Trương Ngọc Ánh khoe hình ảnh gợi cảm ở tuổi 49.
Trương Ngọc Ánh hiện cùng con gái sống trong căn biệt thự tọa lạc trên mảnh đất rộng 500m2 tại khu Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh. Đây cũng là khu mà gia đình chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà đang sinh sống. Căn nhà được bài trí theo phong cách hiện đại, nhẹ nhàng, tinh tế và tiện nghi. Bên ngoài, sân vườn, cây xanh mang đến không gian sống thư giãn, gần gũi thiên nhiên.
Nhiều thông tin cũng khẳng định, trước khi tậu căn biệt thự rộng 500m2, gia đình Trương Ngọc Ánh từng sống trong căn penhouse rộng 240 m2 tại khu đô thị The Manor. Căn penhouse ước tính có giá hơn 1 triệu USD ở thời điểm năm 2011. Không chỉ có nhà đẹp mà nữ diễn viên còn sở hữu xe sang dòng SUV hạng sang Audi Q7 ước tính hơn 3 tỷ. Trước đó, cô cũng từng gắn bó với dòng xe Mercedes. Trương Ngọc Ánh cũng là đại sứ thương hiệu của dòng Audi Q7 tại Việt Nam.
