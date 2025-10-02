'Hoàng tử tình ca' Lê Tuấn ra sao sau 20 năm âm thầm biến mất khỏi showbiz?

Nghệ sĩ cải lương Thái Thanh Hằng tai biến, liệt giường 13 năm, xế chiều chật vật trong ngôi nhà 20m2 GĐXH - Thái Thanh Hằng - nữ nghệ sĩ cải lương bị tai biến khi đang đi hát, mất trí nhớ, nằm liệt giường suốt 13 năm qua khiến nhiều người xót xa.

Lặng lẽ rút lui showbiz để giữ hình ảnh

Lê Tuấn sinh năm 1962, là một trong những cái tên được ưa chuộng hàng đầu của các sân khấu ca nhạc giữa thập niên 80-90. Anh không chỉ sở hữu gương mặt điển trai với chiếc răng khểnh duyên dáng mà tiếng hát từng khiến bao trái tim thổn thức.

Nhờ hát được nhiều dòng nhạc như nhạc trẻ, nhạc ngoại quốc, nhạc Hoa, nhạc trữ tình nên Lê Tuấn rất được khán giả yêu mến. Anh là một trong những giọng ca được ưa thích nhất truyền hình HTV mỗi tối, là ngôi sao phòng vé của hầu hết các sân khấu ca nhạc Sài Gòn một thời. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi Lê Tuấn có thể kể tới: Mong đợi ngậm ngùi, Rồi mai tôi đưa em, Chiều một mình qua phố, Cây điệp vàng, Phượng hồng, Mong đợi ngậm ngùi, Trường xưa lối cũ...

Thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, mỗi lần nhận show, nam ca sĩ chỉ đồng ý hát từ 5 bài trở lên. Song đang đỉnh cao, năm 2005, anh gần như mất tích tại các sân khấu ca nhạc mà không một lời giã từ. Sau này, Lê Tuấn từng chia sẻ anh chưa bao giờ giải nghệ, chỉ là tự rút lui khỏi cuộc sống showbiz ồn ào.

Mới đây, nhóm Ngũ long du ký gồm nghệ sĩ Phi Phụng, Thụy Mười, Phương Dung,... có buổi gặp gỡ với ca sĩ Lê Tuấn. Anh khiến mọi người bất ngờ bởi ở tuổi ngoài 60 vẫn giữ được nét tươi trẻ, phong độ sau nhiều năm vắng bóng.

Lê Tuấn thời trẻ.

Trong buổi trò chuyện, Lê Tuấn tâm sự thời điểm đầu những năm 2000 anh vẫn có thể chạy 5-7 show, được khán giả trung niên đặc biệt yêu mến. Nhưng đến năm 2005, anh đột ngột rút lui khỏi sân khấu không phải vì thiếu show diễn hay bị khán giả chán mà xuất phát từ sự tính toán.

Lê Tuấn nhìn thấy xu hướng đầu những năm 2000, các ca sĩ trên 40 tuổi ít khi được coi là ngôi sao chính. Những nghệ sĩ nữ ở độ tuổi 30 đã bắt đầu lo lắng về việc bị xem là "già" trên sân khấu, huống hồ là nam ca sĩ tiến gần đến tuổi 50.

"Tính tôi từ xưa giờ, đi đến chỗ nào đó thấy không vui là tôi về, chứ không đợi đến tàn cuộc. Đi hát cũng vậy, có nhiều lý do khiến tôi thấy mình không còn phù hợp nữa. Bên cải lương, điện ảnh thì diễn viên có thể theo năm tháng mà thay đổi vai diễn. Ví dụ mình vào nghề lúc trẻ thì đóng vai trẻ, trung niên thì đóng vai chị hai, vai cha mẹ, lớn nữa thì đóng vai ông bà. Nhưng ca sĩ thì không được như thế.

Khi mới nổi tiếng, tôi nhận thấy một điều là hầu như không có ngôi sao nào quá 40 tuổi. Hồi đó, các ca sĩ khoảng chừng gần 40 tuổi thường hay nói chuyện tiêu cực, nhắc chuyện giải nghệ. Nhìn đi nhìn lại, tôi thấy ca sĩ không được mấy người trong khoảng 50 tuổi. Vậy nên tôi nghĩ mình rút lui là vừa. Tôi không nói với ai là tôi nghỉ, không chia tay ai cả mà lặng lẽ rút lui thôi. Thà rút lui khi còn đẹp hơn là ở lại đến lúc không còn phù hợp, nhân dịp này 'trốn' luôn, lẳng lặng luôn", anh chia sẻ.

Từ một ca sĩ quen với ánh đèn sân khấu, tiếng vỗ tay khán giả mỗi đêm, việc đột ngột dừng lại khiến Lê Tuấn trải qua khoảng thời gian chông chênh. Suốt nhiều năm, anh không dám đi ngang con đường Cách Mạng Tháng 8 (TP.HCM), nơi có sân khấu Trống Đồng, sân khấu 126... vì mỗi lần nghe tiếng nhạc, tiếng vỗ tay là lại thấy xúc động và nhớ sân khấu.

"Mỗi lần đi ngang các sân khấu, nghe bên trong có ca nhạc, có ca sĩ biểu diễn, khán giả vỗ tay là tôi lại thấy nhớ, xúc động lắm. Mấy năm trời, tôi không dám chạy ngang các con đường đó vào buổi tối. Thật ra sau đó, tôi cũng có đi hát vài show tỉnh để giao lưu với khán giả ở tỉnh chứ không còn hát ở TP.HCM", anh cho hay.

Nam nghệ sĩ sinh năm 1962 trong buổi gặp nhóm "Ngũ long du ký" cách đây không lâu.

Không hối tiếc quyết định năm xưa

Rời xa ánh đèn sân khấu, Lê Tuấn chọn cách sống bình dị. Nhờ biết quản lý tài chính và chuyển hướng kinh doanh, anh có cuộc sống ổn định, không quá xa hoa nhưng thoải mái.

"Lúc còn đi hát, tôi biết tiết kiệm, quản lý đồng tiền của mình. Nhưng nếu cứ ngồi không mà tiêu xài thì bao nhiêu cũng hết. Vậy nên tôi tập buôn bán, "hoàng tử" ra đời thì cũng phải mưu sinh. Tôi gặp gì bán nấy, từng mở cửa hàng điện thoại, rồi hùn vốn với người thân mua đất, mua nhà bán lại. Nói chung mình buôn bán cũng có lộc chút chút", nam ca sĩ chia sẻ.

"Cuộc sống của tôi cũng bình thường thôi. Ngày xưa đi xe hơi, giờ tôi đi xe máy. Trước kia tôi hay ngại ngùng, đi ăn uống phải chọn phòng riêng vì sợ bị chú ý. Còn sau này tôi thoải mái đi khắp nơi, cứ đội nón, ăn mặc bình thường là không ai biết mình là ai. Đôi lúc có người hỏi, tôi bảo mình không phải Lê Tuấn, chỉ có nét giống hoặc nhận là anh trai của ca sĩ Lê Tuấn thôi", anh kể thêm.

Anh vẫn giữ thói quen rèn luyện sức khỏe và giọng hát mỗi ngày, sống độc thân và có thời gian chăm sóc bản thân, đi du lịch.

Cuộc sống của Lê Tuấn không chỉ có những điều bình yên. Anh từng gặp tai biến sức khỏe, phải điều trị tại bệnh viện lâu dài. Nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời Lê Tuấn là việc mất mẹ vào đúng ngày Vu lan trong giai đoạn dịch COVID-19.

Phi Phụng, Phương Dung bày tỏ niềm vui khi gặp lại Lê Tuấn, mừng khi thấy nam ca sĩ có cuộc sống bình yên sau nhiều năm rời sân khấu.

Sau 20 năm rút lui, Lê Tuấn khẳng định không hề hối tiếc về quyết định của mình. "Tôi chưa giải nghệ, chỉ quy ẩn giang hồ thôi", anh nói với nụ cười đặc trưng.

Dù đã xa rời sân khấu lâu năm, trong thâm tâm Lê Tuấn vẫn mong có dịp được gặp lại khán giả. Cuộc gặp gỡ với nhóm "Ngũ long du ký" đã cho anh cơ hội để tri ân những người vẫn còn nhớ đến mình.

Trong cuộc trò chuyện, Lê Tuấn vui khi có mặt Phương Dung - người anh gặp lại sau hơn 20 năm, cùng các nghệ sĩ khác. Anh nhắc đến cố nghệ sĩ Kim Ngọc - người dạy anh nhiều bài học về lòng biết ơn trong nghề. Lê Tuấn tự hào về việc chưa bao giờ gây xích mích với đồng nghiệp và luôn sẵn sàng chia sẻ cơ hội với người khác. "Khi có cơ hội, tôi lại mặc những trang phục ngày xưa, mang hình ảnh ngày xưa đến với khán giả", anh chia sẻ.

Ca sĩ Lê Tuấn gặp gỡ đồng nghiệp tâm sự nhiều điều sau 20 năm biến mất khỏi showbiz.



